Đèn diệt khuẩn của Công ty Điện Quang gây ảnh hưởng đến tế bào da và mắt

Đèn led diệt khuẩn "diệt" cả da người

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (Công ty Điện Quang) là đơn vị sản xuất và phân phối các sản phẩm điện gia dụng, điện chiếu sáng.

Nhiều năm qua, các sản phẩm điện gia dụng và điện chiếu sáng của Công ty Điện Quang đã rất quen thuộc với người tiêu dùng và không thể thiếu đối với mỗi gia đình Việt, như: Sản phẩm vợt muỗi, ổ cắm, phích cắm, đèn ngủ, ấm siêu tốc... và các sản phẩm đèn led, đèn chiếu sáng.

Đại diện Công ty Điện Quang khẳng định, đèn led diệt khuẩn chắc chắn gây ảnh hưởng đến tế bào da và mắt nếu bật tắt cơ học.

Cái tên Công ty Điện Quang càng gây "ấn tượng" hơn với người tiêu dùng Việt khi vừa mới đây, bà Hồ Thị Kim Thoa – nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty này bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Điều chú ý hơn là dù Điện Quang là một doanh nghiệp nhà nước nhưng các chức danh chủ chốt tại công ty đều do những thành viên gia đình bà Thoa nắm giữ.

Đặc biệt là 2 con gái của bà Thoa là bà Nguyễn Thái Nga và bà Nguyễn Thái Quỳnh Lê với các vị trí quan trọng và nắm một số lượng cổ phiếu lớn tại Bóng đèn Điện Quang (khoảng 30% cổ phần). Với 4 năm liên tiếp gặp khó khăn do phải cạnh tranh với các đơn vị tại thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu, doanh thu trong năm 2019 của Công ty Điện Quang giảm từ 30,5% xuống còn 825 tỷ đồng.

Bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Bóng đèn Điện Quang.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của công ty này có dấu hiệu thụt lùi, đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 lây nhiễm và diễn biến phức tạp, Công ty Điện Quang đã cho "ra đời" sản phẩm led diệt khuẩn.

Theo những thông tin được đăng tải trên trang web của công ty này, sản phẩm đèn led diệt khuẩn không chỉ mang sứ mệnh "chung cùng người dân đẩy lùi dịch bệnh COVID-19", mà còn giúp diệt khuẩn, an toàn, tiện lợi và bảo vệ sức khoẻ người dùng.

"SARS-CoV-2 là một virus mới, do đó chưa có nhiều nghiên cứu về khả năng kháng tia UV của chúng. Tuy nhiên, đã có những virus chủng corona từng xuất hiện và gây dịch bệnh như SARS, MERS. Theo nhiều nghiên cứu do Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) thực hiện cho thấy, tia UV có thể diệt virus gây bệnh SARS và MERS. Do vậy, có thể trông chờ kết quả tương tự với virus SARS-CoV-2", Công ty Điện Quang cho hay.

Trong vai khách hàng tìm hiểu sản phẩm, PV đã liên hệ với số điện thoại hotline của công ty này.

Theo đó, đại diện Công ty Điện Quang khẳng định, dòng sản phẩm đèn diệt khuẩn do công ty này sản xuất có ảnh hưởng đến tế bào da và mắt.

Những thông tin quảng cáo về bóng đèn led có thể diệt khuẩn trên trang web của Công ty Điện Quang.

Đại diện Công ty Điện Quang cho biết: "Dòng sản phẩm đèn diệt khuẩn có 3 loại bao gồm loại 1,2m, 0,6m và loại xách tay. Trong số này thì loại cầm tay là đắt nhất, tự động bật tắt khi có vật thể tiến lại gần khoảng cách 2 mét.

Tuy nhiên, với 2 loại có chiều dài 1,2 mét và 0,6 mét thì khách hàng phải tự bật tắt thủ công. Nếu không chú ý hoặc không nhớ tắt thì chắc chắn là ảnh hưởng đến con người, đặc biệt là trẻ em. Trường hợp này thì chúng ta tự chủ động thôi".

"Còn riêng đối với dòng huỳnh quang diệt khuẩn có kích thước 0,6 mét và 1,2 mét thì khách hàng có thể mua bộ điều khiển bật tắt tự động. Vì đây là thiết bị riêng nên ai có nhu cầu thì mua", đại diện Cty này cho hay.

Chuyên gia khuyến cáo hiện tượng mù mắt từ đèn diệt khuẩn

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh – Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội) cảnh báo người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định sử dụng sản phẩm đèn led diệt khuẩn trong phạm vi gia đình.

Lý giải cho khuyến cáo của mình, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho biết: "Đèn có ánh sáng để diệt khuẩn chỉ có thể là đèn phát ra tia tử ngoại (tia cực tím), còn những sản phẩm tia ánh sáng khác thì không thể diệt được khuẩn.

Với đèn sử dụng tia năng lượng diệt được khuẩn thì sẽ chiếu vào những bộ phận của con người như da và mắt, sẽ gây ảnh hưởng xấu. Đặc biệt là trẻ em. Do vậy, nếu sản phẩm đèn led vừa diệt khuẩn vừa đảm bảo an toàn sức khỏe thì có quảng cáo sai để "đánh" vào tâm lý cả tin của người tiêu dùng".

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh trao đổi với Phóng viên. Ảnh: Nam Dương

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh phân tích, tia cực tím có trong ánh nắng, tia này có tác dụng diệt khuẩn và song song tác dụng đó là có thể làm hư tế bào da, mô tế bào, tế bào mắt. Nói cách khác tế bào da cũng giống như vi khuẩn, khi bị chiếu thì một số tế bào sẽ bị chết. Với ánh sáng mặt trời thì tia cực tím không quá cao.

Thế nhưng, nếu một sản phẩm đèn ảnh hưởng đến sức khỏe thì người tiêu dùng nên cân nhắc trước sự tác động đến chính sức khỏe của người dùng. Bởi không ai đảm bảo và khẳng định được khoảng cách nào là an toàn với sức khỏe người dùng. Đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ.

"Trên thực tế, vi khuẩn luôn có trong không gian và xung quanh con người, trong đó có cả vi khuẩn có lợi và có hại. Nếu nồng độ vi khuẩn có hại quá cao như không gian nhà quá bẩn thì nên xử lý bằng cách khác như thông khí, vệ sinh môi trường... chứ không nhất thiết phải sử dụng đèn. Bởi nguyên tắc, diệt được khuẩn thì ánh sáng phải chiếu thẳng, giống như đường đi thẳng tia lagie. Vì vây, vấn đề vệ sinh môi trường, thông thoáng khí ở môi trường sống là quan trọng nhất", PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho hay.

Bảo Loan