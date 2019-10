Dân Việt mua ô tô nhiều kỷ lục, giá vẫn giảm và còn giảm nữa

Tăng mạnh xe cá nhân

Số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, doanh số bán hàng của các DN thành viên trong 9 tháng đầu năm 2019, đạt 219.205 xe ôtô các loại, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, con số trên chưa bao gồm doanh số bán của các DN ngoài VAMA như TC Motor, Audi, Jaguar, Land Rover, Subaru, Volkswagen, Volvo, VinFast,... hoặc là thành viên như Mercedes-Benz nhưng không công bố.

Chỉ riêng TC Motor (Hyundai Thành Công) trong 9 tháng qua, tổng cộng có 55.473 xe các loại được bán ra, tính chung toàn thị trường đã đạt gần 300.000 xe các loại. Dự báo từ nay đến hết năm thị trường ô tô Việt Nam có thể đạt doanh số gần 400.000 xe và xác lập kỷ lục mới.

Thị trường ô tô dự báo sẽ nhộn nhịp hơn vào cuối năm





Trong đó, riêng phân khúc xe cá nhân có sự tăng trưởng cao, đạt 30% so với cùng kỳ 2018. Nhiều thương hiệu có doanh số bán tăng trưởng rất ấn tượng.

Chẳng hạn: Toyota Việt Nam đạt doanh số 56.805 xe các loại, tăng cao so với 41.008 xe 9 tháng 2018. TC Motor đạt 55.473 xe các loại, tăng so với 44.536 xe 9 tháng đầu năm 2018. Ford Việt Nam đạt 23.230, tăng so với 14.636 xe 9 tháng đầu năm 2018, Honda Việt Nam đạt 23.992 xe so với 17.579 xe của 9 tháng đầu năm 2018, Mitsubishi Việt Nam đạt 19.449 xe, so với 5.314 xe 9 tháng đầu năm 2018…Ngay như Volkswwagen Việt Nam cũng đạt doanh số hơn 1.000 xe trong 9 tháng 2019 là điều chưa từng có.

Có thể nói, thị trường ô tô phân khúc xe cá nhân đang tăng trưởng ấn tượng. Nhu cầu về ô tô của người Việt đang tăng và quy mô thị trường đang mở ra. Quan trọng hơn là doanh số bán tăng nhưng không hề thiếu xe. Ngược lại, nguồn cung khá dồi dào và giá xe liên tiếp giảm từ đầu năm tới nay, không có mẫu xe nào trong tình trạng khan hàng phải mua theo dạng “bia kèm lạc” như cuối năm 2018.

Đại hạ giá

Giá ô tô bán ra trên thị trường giảm trên diện rộng và được cho là tốt nhất từ trước đến nay. Nhiều mẫu xe giá giảm từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Hiện có khoảng 30 mẫu xe được giảm giá bán hoặc có những ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng. Toyota là một trong những thương hiệu có nhiều mẫu xe giảm giá nhất hiện nay. Giá Fortuner giảm từ 90-120 triệu đồng, Vios giảm 30-40 triệu đồng, Innova và xe bán tải Hilux được ưu đãi 20-40 triệu đồng tùy phiên bản.

Honda giảm giá mẫu CR-V 2019 từ 30-50 triệu đồng tùy phiên bản. Các mẫu Honda City giảm 20-30 triệu đồng tiền mặt, Honda Civic giảm từ 25-35 triệu. Riêng mẫu HR-V ngoài giảm 40 triệu đồng tiền mặt và còn được tặng thêm gói bảo dưỡng 15 triệu đồng và tặng kèm xe đạp. Honda Jazz giảm 65 triệu đồng và Honda Brio giảm 10 triệu đồng.

Mazda ưu đãi, giảm giá đồng loạt nhiều sản phẩm. Mẫu CX-5 có mức giảm 60-80 triệu đồng, mẫu Mazda 2 giảm 70 triệu đồng, Mazda 3 giảm 50 triệu đồng. Mitsubishi giảm giá mẫu Pajero Sport 100 triệu đổng dành cho bản máy dầu một cầu, mẫu Outlander giảm 60 triệu đồng, Attrage giảm 30 triệu đồng.

Nguồn cung tăng nhanh, lại tồn kho nhiều nên giá xe dự báo còn giảm nữa





Các mẫu xe Ford không đứng ngoài xu hướng giảm giá chung của thị trường. EcoSport giảm nhiều nhất 50-60 triệu đồng tại đại lý, mẫu bán tải Ranger giảm từ 10-30 triệu đồng, kèm các phụ kiện tặng thêm. Các mẫu xe Hyundai cũng có mức giảm sâu hơn rất so với tháng trước. Điển hình như Hyundai Elantra có mức giảm từ 31-50 triệu đồng. Hyundai Grand i10 giảm từ 10-17 triệu đồng, Hyundai Kona giảm 50 triệu đồng. Với Nissan, các đại lý đang giảm giá cho mẫu xe Terra bản V lên đến 128 triệu đồng.

Đặc biệt, một số mẫu xe sang giảm giá mạnh. BMW giảm hàng trăm triệu đồng trên nhiều sản phẩm. Trong đó giảm nhiều nhất là series 3 phiên bản cũ, 270 triệu đồng. Bên cạnh đó là các dòng như series 5, X1, X5 với mức giảm 100-200 triệu đồng. Mercedes trước làn sóng giảm giá từ đối thủ, ưu đãi cho hai sản phẩm chủ lực C-class và GLC trị giá 150 triệu đồng. Audi cũng giảm 200 triệu đồng cho khách mua mẫu Q5 và 300 triệu đồng cho mẫu Q7.

Tha hồ lựa chọn

Mặc dù tiêu thụ tăng nhưng lượng xe tồn kho của các DN vẫn khá lớn. Một số DN cho biết, đến nay vẫn còn sản phẩm tồn từ cuối năm 2018, đầu 2019 chưa tiêu thụ hết. Những mẫu xe bình dân giảm giá trên 100 triệu đồng, hay xe sang giảm giá tới gần 300 triệu đồng, đều là sản phẩm bị tồn kho thời gian dài.

Trong khi đó, nguồn cung đang tăng nhanh. Mới đây Công ty Trường Hải đã hoàn thành nâng cấp công suất nhà máy ô tô Kia từ 20.000 xe/năm lên 50.000 xe/năm. Nhà máy ô tô Vinfast công suất 38/xe giờ đã đi vào hoạt động được 3 tháng. TC Motor và Toyota Việt Nam từ đầu năm đến nay liên tục tăng sản lượng gần 20% so với 2018... Không những thế, xe nhập khẩu về Việt Nam 9 tháng cũng tăng mạnh 150% so với cùng kỳ, đạt bình quân 12.000 xe/tháng. Cùng với đó, nhiều mẫu xe mới ra mắt, đã tăng sự sôi động cho thị trường ô tô và các DN cạnh tranh tạo ra giá bán hấp dẫn.

Theo các DN, từ nay đến đầu 2020 nguồn cung xe vẫn nhiều, cùng với đó, còn xuất hiện thêm nhiều mẫu xe mới kể cả nhập khẩu và láp ráp trong nước. Vì vậy, những xe tồn kho cần phải giải quyết hết, tránh để lâu, sẽ mất giá nhiều. Bên cạnh đó, nhiều người Việt có thu nhập tăng trong năm 2019, từ nay đến cuối năm sẽ vung tiền tậu xế hộp. Vì vậy, các DN sẽ đưa ra nhiều chương trình giảm giá, ưu đãi hấp dẫn để thu hút khách hàng.

Dự kiến từ đầu năm 2020, ô tô nhập khẩu sẽ được loại bỏ quy định như kiểm tra theo lô, giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại, sẽ càng làm cho hoạt động nhập khẩu dễ dàng hơn với chi phí giảm, giá xe có điều kiện giảm tiếp, gây sức ép lên xe sản xuất trong nước.

Theo Trần Thủy

Vietnamnet