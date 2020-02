Cười ra nước mắt trước những thảm hoạ đặt tên đồ ăn bằng tiếng Anh

Mỗi ngày dành ra vài tiếng lướt mạng xã hội là đủ để chúng ta chứng kiến hàng tá câu chuyện "dở khóc dở cười". Như mới đây, trong một group đình đám trên Facebook đang lan truyền bài đăng chia sẻ lại những khoảnh khắc dịch menu đồ ăn từ tiếng Việt sang tiếng Anh một cách vô cùng… thảm hoạ, khiến dân tình tự hỏi đây có phải là khi bạn "mù tịt" tiếng Anh nhưng lại có sở thích dùng Google Dịch?

Bài đăng đang gây bão trong một group nổi tiếng trên Facebook với hơn 14k reactions và 1,9k bình luận từ dân mạng.

Ghi sai chính tả, mất chữ hay thiết kế gây hiểu nhầm vẫn còn là lỗi khá nhẹ nhàng đó. Những màn đặt tên tiếng Anh trong menu dưới đây mới "đỉnh cao" nè!

Bức ảnh "huyền thoại" nhất trong những màn trổ tài viết tiếng Anh chắc có lẽ là đây: Ô Mai = Umbrella Tomorrow???

Vừa xuất hiện mới đây nhất trên mạng xã hội chính là màn dịch "Cút lộn rang me" thành "Get away from me" này. Ủa liên quan?!

"Nem is gone" cũng là một pha xử lý tiếng Anh vô cùng hài hước từng gây bão khắp cộng đồng mạng thời gian trước.

Không phải là menu như những quán trên, tấm bảng hiệu của tiệm này chắc hẳn khiến nhiều người chú ý không ít với màn "Tây ta lẫn lộn" như thế này!

Mực thì cũng có "mực this, mực that". Ai đời lại đi dịch "ink" (mực viết) thành tên một món ăn cơ chứ?!

"Evil" (ác quỷ) thì phải "ác" là đúng rồi!

Giờ mới biết món bún riêu còn có tên quốc tế là... "bún ziu" nữa này!

Lầm tưởng rằng "con" trong trường hợp này là "child", quán ăn này sẽ khiến nhiều người nước ngoài sợ chết khiếp luôn không chừng!

Giờ mới biết quả chanh mà cũng có khả năng... leo trèo nữa chứ!

Từ nay, chúng ta đã có tên gọi mới cho món bánh bèo quen thuộc: Pie Beo?! À, còn món "little cake" là chỉ được ăn ít chứ không được ăn nhiều nhỉ?

Phương pháp dịch "word by word" (dịch từng chữ) trở nên vô cùng phổ biến trong những trường hợp hi hữu này...

Ồ, hoá ra đi uống trà đá, nước mía thôi mà cũng có "vợ" nhỉ? Sai một li là đi nửa vòng Trái Đất chứ chả đùa!

Không biết dịch tên con chem chép ra tiếng Anh như thế nào, chủ quán vui tính này quyết để luôn là "chem copy" cho ai muốn hiểu thì hiểu!

Lại là một trường hợp điển hình khác cho câu nói "sai một li đi một dặm", đổi chữ "i" thành "u" liền thì người ta mới hiểu là con vịt nha tiệm gì đó ơi!

Quán ăn này lại nhầm lẫn teeth = răng = rang, snake = rắn = rán,... Toàn là từ viết gần giống nhau nhưng ý nghĩa thì khác "một trời một vực".

Lẫn lộn ngay từ chữ "trần", quán ăn này ghi hẳn vào menu cụm từ "barefoot" (chân trần) khiến thực khách nước ngoài không ít người.... té ngửa!

Đến khi đọc menu này thì "cười lộn ruột" thật sự! Ai đời món "vịt trời quay" lại được dịch thành "the sky is turning"...

"Muống" trong rau muống và "muỗng" (spoon) bộ có liên quan gì với nhau sao ta?

Tiệm này thì lại lầm tưởng "nộm" là từ viết tắt trong "hình nộm", thế nên họ vác hẳn... con ma-nơ-canh vào menu như thế này đây...

Ok, đồi - núi - sông đều đủ cả, đến nỗi con ba ba mà được dịch thành... "three three" thì cũng lạy!

Theo Tổ quốc