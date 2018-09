Cứ 7 người đi làm thì có 1 người cơ quan nhà nước

Theo số liệu tổng điều tra kinh tế của Tổng cục Thống kê, tính đến tháng 7/2017, cả nước có 26,9 triệu lao động, tăng hơn 4 triệu lao động so với năm 2012. Mức tăng này chủ yếu là tại các khu vực kinh tế.

“Số lượng đơn vị và lao động trong khu vực kinh tế tăng nhanh hơn khu vực hành chính, sự nghiệp thể hiện xu hướng tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, Tổng cục Thống kê nhận xét.

Trong số 26,9 triệu lao động, thì lao động trong khu vực nhà nước là hơn 3,8 triệu người, tăng 11,3% so với năm 2012.

Lao động trong khu vực nhà nước còn khá lớn.

Đáng chú ý, trong khối hành chính, sự nghiệp thì các đơn vị sự nghiệp có chiều hướng tăng mạnh về lao động.

Cụ thể, tại các đơn vị hành chính, số lao động xấp xỉ 1 triệu người, chỉ tăng 5,8% so với năm 2012 và có mức tăng thấp hơn nhiều so với mức tăng 17,2% của năm 2012 so năm 2007.

Thế nhưng, khối sự nghiệp lại có lao động lên đến trên 2,5 triệu người, tăng tới 14,7% so năm 2012. Dù vậy, mức tăng này vẫn thấp hơn nhiều so với mức tăng 26,5% của năm 2012 so năm 2007.

Nhiều đơn vị sự nghiệp vẫn phải dựa vào ngân sách để hoạt động.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, số lượng đơn vị sự nghiệp được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi hoạt động vẫn chiếm tỷ trọng lớn.

Trong những năm vừa qua, Nhà nước đã và đang xóa bỏ cơ chế bao cấp, trừ một số hoạt động sự nghiệp quan trọng thiết yếu đến cuộc sống và sức khỏe của người dân. Chủ trương xã hội hóa hoạt động sự nghiệp đã và đang được triển khai quyết liệt trong thời gian qua và tới đây.

Tuy nhiên, kết quả Tổng điều tra kinh tế cho thấy: Số lượng đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng cao với 70,2% số cơ sở sự nghiệp công lập, tương đương 55,4% số lao động.

Các đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên mới chỉ ở mức 15,5% tổng số đơn vị sự nghiệp công lập với 25,4% số lao động.

Các đơn vị tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ chiếm 10,8% số lượng với 14,3% số lao động.

Tổng cục Thống kê cho rằng: Các đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên và đầu tư vận dụng cơ chế như DN hoặc đề án thí điểm tự chủ, đơn vị tự bảo đảm toàn bộ hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Tổng số cơ sở của cả 3 loại hình này chưa đến 4%, lao động khoảng 5%.

Theo L.Bằng

Vietnamnet