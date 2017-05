Con đường kinh doanh được rải hoa hồng của nàng Hoa hậu "không tuổi"

Từ tiểu thư con nhà nòi...

Giáng My sinh ra trong một gia đình nòi nghệ thuật, mẹ là giảng viên âm nhạc, bố là đạo diễn, chính vì thế, chị có sẵn trong người cái gen nghệ thuật do cha mẹ để lại. Bởi vậy, cái tên Giáng My ít nhiều mang hơi thở âm nhạc, Giáng My có nghĩa là nốt mi giáng trên khuông nhạc.

Năm Giáng My 6 tuổi, các thầy cô giáo ở Nhạc viện Hà Nội phát hiện ra chị có khả năng âm nhạc, thế là chị chính thức trở thành cô học trò của nhạc viện, theo đuổi bộ môn Piano từ đó cho đến năm 22 tuổi.

16 năm miệt mài trên ghế nhà truờng, chị chịu bao sự khổ luyện để trở thành một nghệ sỹ có thể tạo ra được những âm thanh tươi đẹp của cuộc sống từ những phím đàn.

Thế nhưng cuộc đời có nhiều ngã rẽ, sau này Giáng My không trở thành một nghệ sỹ dương cầm thực thụ. Chị chọn con đường khác, con đường kinh doanh và lao động trong các loại hình nghệ thuật khác.

Giáng My sống trong nhung lụa từ bé

Số phận dành cho Giáng My một con đường sự nghiệp trải đầy hoa hồng, con đường được tôn vinh và đầy hào quang.

Năm 1990, Giáng My đăng quang Hoa hậu Đền Hùng. Sau khi nhận danh hiệu Hoa hậu đền Hùng, việc đầu tiên Giáng My làm là lấy tiền thưởng của cuộc thi đi khao bạn bè.

Ngày đó, chị còn rất hồn nhiên, ngây thơ, hoàn toàn không ý thức được danh hiệu hoa hậu mang lại cho mình những gì. Thế nên năm 1991, khi tốt nghiệp ra trường đi làm, Giáng My vẫn chưa hề biết đếm tiền.

Đã 20 năm sau ngày đăng quang, cuộc thi Hoa hậu đền Hùng chỉ tổ chức duy nhất một lần nên Giáng My vẫn là Hoa hậu đền Hùng duy nhất cho đến thời điểm này.

Nhưng không phải vì lí do đó mà cái danh hiệu “Hoa hậu đền Hùng” gắn bó với chị suốt ngần ấy năm, mà bởi sự thực rằng, Giáng My đã làm vẻ vang cho danh hiệu đó, cũng như đã luôn giữ được sắc đẹp, trí tuệ của mình để xứng đáng với danh hiệu đó.

Chính vì thế, bây giờ, khi nhắc đến Giáng My, người ta vẫn gọi chị là Hoa hậu đền Hùng một cách đầy ưu ái.

… Đến nữ doanh nhân thành đạt

Sống một mình khi còn rất trẻ vì thế Giáng My dồn tình yêu vào công việc. Sau khi tốt nghiệp chính quy Nhạc viện Hà Nội, chuyên ngành piano, Giáng My bắt đầu dấn thân vào kinh doanh với việc đầu tự đầu tiên là bỏ vốn vào một trung tâm chăm sóc làm đẹp.

Sau đó, người ta thấy Giáng My bắt đầu lấn sang các lĩnh vực khác. Và mỗi khi sang một lĩnh vực mới, cần học hỏi điều gì mới, Giáng My lại học và học không ngừng để nâng cao trí tuệ và sự hiểu biết của mình.

Giáng My thông thạo 4 ngoại ngữ

Thời gian sang Thái học và làm trong ngành truyền thông sở xứ sở chùa Vàng, Giáng My có cơ hội học và thực hành tiếng Thái. Không chỉ vậy, chị còn có thể nói trôi chảy các thứ tiếng Anh, Nga và tiếng Hoa. Cùng với hoa hậu Diệu Hoa, Giáng My là một trong những người đẹp nói giỏi nhiều ngoại ngữ nhất showbiz Việt.

Chính vì thế, không có gì ngạc nhiên khi chị được một Tập đoàn truyền thông lớn của Thái đã mời làm giám đốc đại diện tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Giáng My cũng mở một công ty riêng chuyên sản xuất các chương trình để cung cấp cho các Đài truyền hình.

Thời gian rảnh rỗi, Giáng My còn tranh thủ đóng phim. Chị góp mặt trong khá nhiều bộ phim nổi tiếng như: Huyền sử thiên đô, tham gia các chương trình talkshow...

Ở lĩnh vực nào, Giáng My cũng thành công và được ghi nhận. Tuy vậy, chị lại rất khiêm tốn khi nói về mình. Với Giáng My, khi đã không làm thì thôi, còn nếu làm, thì phải làm cho thật tốt.

"Bản thân tôi trong công việc, khi đã quyết định làm một việc gì đều hết sức nghiêm túc, đầu tư thời gian và nghiên cứu kỹ càng. Với việc làm diễn viên cũng vậy, điều tôi quan tâm đầu tiên là kịch bản. Trong quá trình quay, khi có điều gì chưa yên tâm hoặc thấy chưa ổn, tôi luôn hỏi ý kiến của đạo diễn, nghe những góp ý của đồng nghiệp để làm tốt hơn" - chị chia sẻ.

Không chỉ xinh đẹp mà Hoa hậu Đền Hùng còn là nữ doanh nhân thành đạt

Nhiều người khuyên chị giảm bớt công việc để giữ gìn nhan sắc nhưng Giáng My bảo say mê công việc chính là một trong những bí quyết làm đẹp của chị. Và quả thật càng bận rộn, vất vả, càng thấy Giáng My rực rỡ, tỏa sáng. Đến nỗi mà nhiều người đã phải thốt lên: Nếu không cho Giáng My làm việc, cô ấy sẽ chết.

Trong kinh doanh, sắc đẹp của người phụ nữ là một lợi thế. Nhưng Giáng My chưa bao giờ dùng lợi thế đó để lấy được chữ ký cho các hợp đồng của mình. Bởi với chị, với một doanh nhân khôn ngoan, đó là thất sách.

Ý thức được mình đẹp, nhưng đôi khi trong kinh doanh, Giáng My phải quên đi mình là một phụ nữ đẹp, để luôn nghiêm khắc, chỉn chu với chính bản thân mình và với đối tác.

Giáng My ở nhà biệt thự, đi xe hơi đắt tiền. Sự thành đạt của Giáng My thể hiện ở chính phong cách sống của chị. Nhưng Giáng My chưa bao giờ hưởng thụ nó một mình. Chị luôn danh một phần lợi nhuận trong kinh doanh để làm từ thiện và làm những việc có ý nghĩa trong cuộc sống, để thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn.

Giáng My là một người say mê công việc

Khối tài sản triệu đô

Không chỉ được mệnh danh là "người đẹp không tuổi", Giáng My còn là nữ doanh nhân thành đạt và nằm trong top hoa hậu hiếm hoi sở hữu tài sản tiền tỷ.

Căn penhouse triệu đô nằm ở trung tâm Sài Gòn

Bên cạnh ăn biệt thự lộng lẫy nằm ở khu trung tâm của quận 2 (TP.HCM), gồm một đại sảnh với sức chứa 200 người và 4 tầng lầu, hoa hậu Giáng My còn sở hữu một căn penthouse trị giá ước tính hàng chục tỷ nằm trên tầng cao nhất của một chung cư cao cấp rất gần trung tâm Sài Gòn. Chị mua để "ẩn náu" nghỉ ngơi vào mỗi cuối tuần.

Biệt thự lộng lẫy của Hoa hậu Đền Hùng

Từ thành tích trong sự nghiệp, Giáng My sắm cho mình loạt xế sang đắt tiền, nổi bật nhất là chiếc xe S Class – dòng xe cao cấp của Mercedes có giá 4 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, xuất hiện tại một sự kiện vào tháng 10 năm ngoái, Giáng My "gây sốc" khi ngồi siêu xe Mercedes Maybach S600 có giá bán khoảng 14 tỷ đồng. Siêu xe này hội đủ các yếu tố từ thiết kế, tính năng, vận hành, nội, ngoại thất… cao cấp bậc nhất của thương hiệu Mercedes. Từ đó đến nay, Giáng My đi đâu, thậm chí công tác ở nước ngoài cũng đều không rời siêu xe.

Giàu có như vậy nên Giáng My rất thích xài hàng hiệu. Trong các sự kiện giải trí, Giáng My không ít lần đem theo trên mình những bộ đồ từ vài trăm triệu tới tiền tỷ.

Có lần sang Thái, mỹ nhân diện váy xanh đậm Camellia, đi kèm phụ kiện hàng hiệu gồm vòng cổ, hoa tai Miu Miu, túi Hermes, giày Christian Louboutin và kính Dior vô cùng quý phái.

Hay như một lần đi sự kiện khác, Giáng My diện nguyên cây Gucci thuộc BST Resort Xuân – Hè 2015 từ đầu tới chân, gồm túi Bamboo Floral Tote 50 triệu, quần 22 triệu, khăn quấn cổ 10 triệu mang cùng giày Christian Louboutin Signature 34 triệu. Tổng trị giá set đồ lên tới hơn 100 triệu đồng

Đi cùng váy áo cao cấp, không thể thiếu những chiếc túi xách đắt đỏ. Chẳng hạn như chiếc túi Hermes Birkin cỡ lớn giá hơn 200 triệu đồng hay túi Dior da trăn xa xỉ có giá 260 triệu đồng. Nằm trong bộ sưu tập túi của "Hoa hậu hàng hiệu" này có không ít mẫu thiết kế từ thương hiệu Hermes.

Giáng My cũng rất mê sưu tầm trang sức. Trong một sự kiện, chị diện vòng cổ lấp lánh trị giá 700 triệu đồng. Một số lần xuất hiện khác, người đẹp này chơi sang diện bộ trang sức có giá đến 1 tỷ đồng.

Lily (t/h)