Cốc trà chanh chỉ 10.000 đồng bạn thường hay uống được làm từ đâu, có ngon bổ rẻ như nhiều người vẫn lầm tưởng?

Chắc hẳn chúng ta không ai còn lạ gì món đồ uống mang tên trà chanh nữa cả. Những cốc trà chanh mát lạnh được bán đầy ở vỉa hè chỉ có giá từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng vẫn là thứ nước uống được nhiều bạn học sinh, sinh viên, người dân lao động và cả những người đi làm yêu thích.

Vì dễ uống nên nó được lòng phần đông người tiêu dùng và là món đồ uống rất được ưa chuộng.

Tuy nhiên, bạn đã từng tò mò hay hoài nghi về công thức làm loại nước này chưa? Chúng được làm từ nguyên liệu gì và tại sao lại rẻ đến thế.

Trà chanh được pha từ bột hóa chất

Bạn có thể tìm tới rất nhiều con phố, chợ đầu mối, chợ lớn có bán các chất phụ gia, hóa chất nổi tiếng. Tại đây khi được hỏi về bột pha chế trà chanh, chúng tôi được chủ cửa hàng giới thiệu rất nhiệt tình. Đơn cử như, chỉ cần 50 gram bột trắng này là có thể pha một bình trà khoảng 20 lít nước. Mua một gói chế được cả nghìn cốc trà mỗi ngày.

Tại các cửa hàng bán phụ gia thực phẩm tại chợ đầu mối, chợ lớn đều có thể dễ dàng tìm thấy các loại bột để pha chế nên cốc trà xanh mà mọi người vẫn thường uống hàng ngày.

Điều này là dễ dàng lý giải khi không tự nhiên mà các quán trà chanh đều tự có công thức pha thứ đồ uống này. Hoặc giả như nó dễ pha đến nỗi, các quán đều có thể tự mày mò và tạo ra được thứ đồ uống ngon giống nhau đến như vậy.

Và sự thật là những cốc trà chanh mà bạn vẫn thường uống hàng ngày là sự kết hợp của nước lọc với đường và bột hóa chất.

Để tạo được độ ngọt và mùi thơm giống như trà tranh thật, người ta dùng tới đường để tạo độ ngọt, bột trà để có hương vị trà đậm đà, chất axit citric tạo vị chua và hương liệu để tạo mùi.

Theo các chủ cửa hàng tại đây cho biết, một cốc trà bạn sẽ cần cho 1/4 chất bột trắng có hương vị chanh vào khuấy đều. Khi bột tan hết, trà sẽ có vị chua như nước được vắt chanh. Đặt 2 cốc trà chanh, một cốc pha bằng chanh tươi nguyên chất, 1 cốc pha bằng bột chanh tinh luyện thì cũng khó mà phân biệt được.

Các gói bột chanh tinh luyện này được bán khá nhiều với hai loại được phân biệt theo nhãn mác. Loại bột thứ nhất được in bằng tiếng Trung Quốc. Và loại thứ hai là in bằng tiếng Việt. Loại bột được in bằng tiếng Trung Quốc sẽ không có phần phiên dịch sang tiếng Việt và không có ngày tháng sử dụng.

Giá của gói bột chanh tinh luyện có chi chít chữ Trung Quốc là 45.000 đồng/gói. Và loại thứ hai được in bằng tiếng Việt có giá là 65.000 đồng/gói.

Loại bột được in chữ Trung Quốc được bán với giá là 45.000 đồng/gói.

Và loại được in bằng tiếng Việt có giá là 65.000 đồng/gói.

Theo các chuyên gia hóa học thì bột trà này có thể là loại bột được pha màu, mùi và tạo vị chát để thay cho chất tanin (chất tanin có trong trà nguyên chất, rất tốt cho sức khỏe).

Ngoài ra, những người bán hàng cũng sử dụng thêm đường hóa học để pha thành trà chanh. Loại đường này có độ ngọt lớn gấp 500 cho tới 600 lần đường bình thường nhưng lại không có giá trị dinh dưỡng cao. Nó cũng không thể chuyển hóa thành chất hấp thụ có ích cho cơ thể.

Không những thế, khi bạn tiêu hóa một lượng lớn đường hóa học vào cơ thể sẽ gây kích thích niêm mạc đường ruột, rối loạn tiêu hóa và rất hại thận.

Loại bột hương liệu màu trắng được in bằng tiếng Thái có giá bán trên thị trường là 35.000 đồng/gói.

Không những thế các cửa hàng còn được dùng thêm hương liệu tạo mùi chanh được dùng trong thực phẩm đã được lọc sạch thay vì hương liệu dùng cho công nghiệp. Hai loại mùi hương này gần giống nhau.

Tuy nhiên, nhiều chủ cửa hàng lại vì lợi nhuận mà sử dụng các nguyên liệu giá rẻ, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nên không thể biết hương liệu tạo mùi trà là loại đã được lọc sạch dùng cho thực phẩm hay loại công nghiệp. Giá loại bột hương liệu màu trắng được in bằng tiếng Thái là 35.000 đồng/gói.

Và phần nước dùng làm trà, cũng có khá nhiều nghi ngại khi chưa thể khẳng định tại các quán nước vỉa hè nó có đúng là nước sạch đun sôi để nguội, nước đóng chai hay không.

Tuy không phải bất cứ cơ sở bán trà chanh nào cũng sử dụng hình thức kinh doanh này. Nhưng với số tiền bỏ ra không nhiều lại thu về lợi nhuận khổng lồ so với việc đầu tư mua chanh tươi. Cộng thêm việc bày bán tràn lan các loại nguyên liệu phụ gia công khai như thế này vẫn khiến người tiêu dùng hoang mang không ít.

Mách bạn cách phân biệt trà chanh pha từ hóa chất Vị ngọt: Nếu như bạn uống trà chanh được pha bằng hóa chất, bạn sẽ phát hiện ngay vị ngọt gắt đọng lại ở cổ họng. Lý do chính đến từ việc chúng được pha bằng đường hóa học. Trà chanh chuẩn chỉ có độ ngọt thơm vừa phải mà thôi. Quan sát bằng mắt: Vì không được pha bằng chanh nên bạn không thể phát hiện được những tép chanh nhỏ li ti trong cốc như với cốc trà chanh sạch. Sự khác biệt giữa vị lát chanh với vị nước: Các chủ cửa hàng thường bỏ vài lát chanh lên cốc trà cho khách. Nếu bạn nếm lát chanh thấy có vị chua, đắng nhưng uống nước lại thấy vị ngọt và không một chút đắng nào. Thì chắc chắn đây là cốc trà chanh đã được pha hóa chất. Vì trà chanh thật thì dù lát chanh hay phần nước đều có mùi vị giống nhau. Đây cũng là một cách phân biệt hiệu quả mà bạn có thể sử dụng.

Theo Afamily/Helino