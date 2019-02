Có mấy trăm bạc muốn mua vàng: Dân hẻo tiền, Thần tài không chê

Nhiều người tin rằng mua vàng vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) về cất trong két, trong ví sẽ được may mắn, tài lộc sung túc cả năm. Bởi vàng luôn biểu trưng cho sự giàu sang, đủ đầy về mặt vật chất. Do đó, vào dịp vía Thần Tài, các hãng vàng thường tung ra hàng triệu sản phẩm vàng để phục vụ nhu cầu mua vàng cầu may mắn, tài lộc của khách.

Như năm nay, thương hiệu vàng DOJI tung ra thị trường 300.000 sản phẩm vàng các loại phục vụ nhu cầu của khách mua ngày vía Thần Tài. Trong đó, có các dòng sản phẩm ép vỉ vàng 999.9 khác như Kim Ngân Tài, nhẫn tròn Lộc Phát Tài,..; dòng sản phẩm đồng vàng 999.9 Kim Hợi chiêu tài có trọng lượng 1,2 đến 5 chỉ, Kim Hợi phát lộc; sản phẩm vàng tâm linh lá bồ đề.

Vào ngày vía Thần Tài, hàng vạn người lại kéo nhau đi mua vàng cầu may

Đáng chú ý, năm nay để chiều những khách hàng là lao động có thu nhập thấp muốn mua vàng cầu may mắn, DOJI còn tung ra thị trường sản phẩm vàng có khối lượng 0,5 chỉ, hay như các dòng lì xì tài lộc hoàn toàn bằng vàng có giá chỉ 800.000 đồng/sản phẩm.

Tương tự, thương hiệu vàng phong thủy Ancarat cũng tung ra dòng sản phẩm lì xì vàng 999.9 với giá cực kỳ bình dân. Các sản phẩm vàng này được dát mỏng để trong bao lì xì đỏ với giá bán chỉ từ 230.000-550.000 đồng tùy loại.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn tung ra hàng chục ngàn sản phẩm như nén vàng mini, bao đựng tiền tài lộc, heo vàng, tỳ hưu tụ lộc,... giá chỉ từ 666.000-800.000 đồng/sản phẩm.

Bên cạnh dòng sản phẩm truyền thống là nhẫn tròn trơn ép vỉ 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, hay vàng miếng, Bảo Tín Minh Châu dịp này cũng tung ra thị trường nhiều dòng sản phẩm vàng có trọng lượng chỉ 0,5 chỉ để phù hợp với hầu bao của nhiều khách hàng.

Ghi nhận trên thị trường, nhất là trên các trang mạng xã hội những ngày này, sản phẩm vàng nhỏ lẻ có giá chưa đến nửa triệu đồng đang được rao bán tràn lan. Thị trường vàng 24k giá bình dân khá nhộn nhịp, hút những khách hàng hẻo tiền.

Để phù hợp với túi tiền của nhiều người, các doanh nghiệp xé nhỏ vàng ra bán lẻ với giá bình dân chỉ vài trăm ngàn đồng/sản phẩm

Theo các doanh nghiệp vàng bạc, nhiều người có nhu cầu mua vàng trong ngày vía Thần Tài với hy vọng sẽ gặp may mắn trong cả năm, nhưng không phải ai cũng có đủ tiền để mua 1 chỉ vàng hay mua cả cây vàng. Thế nên, họ xé nhỏ vàng ra thành những sản phẩm vàng dát mỏng 24k có giá chỉ vài trăm ngàn đồng hay sản phẩm vàng có trọng lượng 0,5 chỉ để nhiều người có cơ hội mua được vàng Thần Tài hơn.

Trao đổi với PV. VietNamNet, đại diện DOJI cho biết, sản phẩm vàng được khách hàng yêu thích những năm gần đây là lì xì tài lộc hoàn toàn bằng vàng 24K. Bởi, sản phẩm có hàm lượng vàng đạt chuẩn, giá chỉ vài trăm ngàn đồng,

Theo đại diện doanh nghiệp vàng phong thủy trên đường Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội), nhiều người có thói quen mua vàng tích trữ thì họ mua cả lượng hoặc vài lượng vàng. Còn mua vàng cốt để lấy may thì nên có một khoản ngân sách phù hợp (từ vài trăm cho tới dưới 1 triệu) mua sản phẩm vàng tượng trưng.

Mọi người không nên bỏ vài triệu mua 1 chỉ, 1 lượng vàng về chỉ để có tính chất tượng trưng, càng không nhất thiết phải bỏ ra một khoản tiền lớn để mua cất két, vừa vô ích lại mất ý nghĩa may mắn, do tiền phải để lưu thông, kinh doanh buôn bán mới thực là tiền sinh ra tiền.

“Hiện những sản phẩm vàng ròng có giá bình dân đang là những sản phẩm được mọi người đặt mua nhiều nhất dịp vía Thần Tài. Trong đó có những sản phẩm gần như đã cháy hàng mặc dù chưa đến ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch - ngày cao điểm mua vàng cầu may”, vị đại diện này chia sẻ.

Theo Lưu Minh

Vietnamnet