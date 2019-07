Chuyện lạ: TPHCM không nhập một lít xăng nào trong nửa năm

Hải quan TPHCM không nghi nhận được lô xăng thường nào nhập khẩu trong 6 tháng qua.

Ngày 12/7, Cục Hải quan TPHCM cho biết, trong hơn 6 tháng đầu năm 2019, tại các cửa khẩu ở thành phố không có lô xăng nào nhập khẩu. Trong khi đó, vào cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch nhập khẩu xăng lên đến gần 11 triệu USD.

Theo nhận định của Cục Hải quan TPHCM, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm mặt hàng xăng thường không làm thủ tục nhập khẩu tại TPHCM.

Nguyên nhân xăng không được nhập khẩu là do mức thuế của Hiệp định Thương mại tự do (FTA) của ASEAN cao và quãng đường vận chuyển xăng về TPHCM xa hơn so với các địa điểm khác. Chính vì vậy, các doanh nghiệp không làm thủ tục nhập khẩu qua các cửa khẩu do Cục Hải quan TPHCM quản lý.

Ngoài mặt hàng xăng, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng diesel cũng giảm mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2019, kim ngạch nhập khẩu diesel chỉ đạt 0,6 tỷ USD, giảm 31,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Cục Hải quan TPHCM thông tin, hiện nay, các doanh nghiệp đang chuyển sang sử dụng xăng dầu sản xuất trong nước từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Năm 2018, Việt Nam nhập khẩu khoảng 7,6 tỉ USD xăng dầu. Ngoài các thị trường truyền thống như Malaysia, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Thái Lan thì Việt Nam còn nhập khẩu xăng dầu từ Nga.

Các doanh nghiệp đa phần đang sử dụng nguồn xăng dầu do trong nước sản xuất. Ảnh: Đại Việt

Theo Cục Hải quan TPHCM, trong 6 tháng đầu năm 2019, cả kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu qua địa bàn đều tăng so với cùng kỳ năm 2018 đã tác động tích cực đến số thu ngân sách của đơn vị.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 54,068 tỷ USD, tăng 4,23% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 25,284 tỷ USD, tăng 4,64% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt 28,784 tỷ USD, tăng 3,87% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính hết ngày 30/6/2019, số thu của Hải quan TPHCM đạt 57.913 tỷ đồng, đạt 53,22% dự toán pháp lệnh và đạt 51,29% chỉ tiêu phấn đấu (112.900 tỷ đồng) và tăng 16,8% tương đương 8.355 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Dân trí