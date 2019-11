Chuỗi Seven Am đóng cửa vì 'nghi vấn bóc tem Trung Quốc'

Cuối ngày 11/11, Đội Quản lý thị trường số 14 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã quyết định tạm giữ hơn 9.000 sản phẩm của thương hiệu Seven Am, chuỗi thời trang của diễn viên Hải Anh. Sau khi kiểm tra 5 cửa hàng của thương hiệu này, Quản lý thị trường cho biết công ty chưa xuất trình đầy đủ hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Sáng nay (12/11), toàn bộ hệ thống cửa hàng Seven Am ở Hà Nội đều không bán hàng. Thương hiệu cũng không có bất kỳ thông báo nào tại cửa hàng, trên website hay fanpage... về việc ngưng trệ này.

Cửa hàng Seven AM tại 146-148 Tôn Đức Thắng trống trơn. Ảnh: Trung Quang





Một vài khách tới cửa hàng Seven Am ở Tôn Đức Thắng mới được nhân viên thông báo đóng cửa trong hai ngày. Các quầy, kệ bên trong đều trống trơn. "Công ty nói các cửa hàng ở Hà Nội tạm thời đóng cửa chờ sửa chữa, bảo trì, nên chưa kịp báo tới khách hàng", một nhân viên tại đây cho biết.

Tình hình cũng tương tự tại một số cửa hàng khác của thương hiệu này ở Hà Nội. Không nằm trong số 5 cửa hàng bị lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, song cơ sở trên phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) cũng không hoạt động. Bên ngoài cửa hàng khoá trái, không có nhân viên. Ba tầng vẫn trưng bày các sản phẩm thời trang nữ như váy, áo.

Trả lời VnExpress, ông Đặng Quốc Anh - Giám đốc Công ty cổ phần MHA (doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Seven Am) cho biết, quản lý thị trường đã vào làm việc kiểm tra doanh nghiệp này trước thông tin nghi vấn doanh nghiệp bóc tem mác hàng Trung Quốc để gắn mác Việt Nam. "Hiện chúng tôi cũng chờ kết quả kiểm tra từ quản lý thị trường", ông nói.

Ông cho biết thêm, do vướng việc kiểm tra này, công ty quyết định tạm đóng cửa cho tới khi có kết luận từ phía nhà chức trách.

Cừa hàng Seven Am tại Lạc Long Quân cũng khoá trái cửa, không bán hàng lúc 10h sáng nay (12/11). Ảnh: Tú Anh





Việc kiểm tra được thực hiện sau khi báo chí phản ánh chuỗi cửa hàng thời trang Seven Am có nhập thêm hàng hóa Trung Quốc nhưng thay nhãn mác thành "made in Vietnam" trên một số sản phẩm như khăn, quần áo, đồ lót.

Khi kiểm tra, cơ quan quản lý thị trường ghi nhận chủ 5 cửa hàng Seven Am xuất trình đăng ký nhãn hiệu Seven Am còn hạn sử dụng; giấy chứng nhận hợp quy nhưng "nợ" hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và bản công bố hợp quy của sản phẩm.

Lãnh đạo Quản lý thị trường Hà Nội khẳng định đang tích cực xác minh. Ngoài thu giữ hơn 9.000 sản phẩm, quản lý thị trường gửi 3 mẫu hàng của thương hiệu này đi giám định. Ông cho biết, việc gia công ở nước ngoài là được phép nhưng khi nhập về Việt Nam cần ghi rõ nguồn gốc xuất xứ. Việc nhiều thương hiệu tự ý gắn mác "made in Vietnam" trong khi hàng hóa lại được gia công ở nước ngoài là sai quy định.

Thương hiệu thời trang Seven Am ra mắt vào năm 2009 và hiện có 24 cửa hàng tại 18 tỉnh, thành phố lớn trên cả nước.

Theo Nguyễn Hoài - Anh Tú

VnExpress