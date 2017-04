Chủ trại lợn kêu cứu, người tiêu dùng vẫn thiệt

Giá lợn giảm kỷ lục khiến người nuôi điêu đứng. Ảnh: H.P

Nhiều chủ trang trại bên bờ vực phá sản

Ông Đỗ Văn Dũng, chủ trang trại lợn An Khê (Quỳnh Phụ, Thái Bình) buồn rầu khi chỉ trong 7 ngày vừa qua, giá lợn tiếp tục giảm sâu. Theo ông Dũng, tính từ đầu năm giá thịt lợn hơi xuất luôn chỉ ở mức 27.000 - 28.000 đồng/kg thì những ngày qua giá mặt hàng này lại giảm thêm 4.000 – 5.000 đồng/kg.

Ông Dũng đang rất lo lắng với tình trạng giá lợn xuống thê thảm chưa từng có như hiện nay. Ông Dũng cho biết, đã phải cắm sổ đỏ để vay ngân hàng lấy vốn mở trang trại. “Lãi xuất 10,5%/năm là rất cao trong khi giá lợn lại thấp. Tôi cầm cự chỉ được một thời gian ngắn nữa thôi”. Nhiều chủ trại lợn đã không còn đủ vốn dự trữ để duy trì. Nguyện vọng của họ là được ngân hàng xem xét tình hình khó khăn mà hỗ trợ lãi suất qua thời điểm khốn khó.

Lâm vào hoàn cảnh như ông Dũng, trang trại nuôi lợn của anh Hanh ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội đang đến thời kỳ xuất chuồng. Anh Hanh như đang ngồi trên đống lửa khi 1,5 nghìn con lợn thịt đang ngốn không biết bao nhiêu thức ăn hàng ngày mà xuất ra thời điểm hiện tại thì coi như lỗ trắng. Theo ước tính, nếu với giá 23.000 đồng/kg thịt lợn hơi, chủ trại sẽ bị lỗ từ 1 - 1,5 triệu đồng/100 kg lợn hơi.

Theo ghi nhận, các thương lái lợi dụng tình hình đang ép giá thu mua từ các hộ chăn nuôi theo quy mô gia đình chỉ ở mức 19.000 – 20.000 đồng/kg lợn hơi. Nhiều gia đình do không tiêu thụ được lợn phải trực tiếp giết mổ để bán cho người thân, xóm làng với mức giá chỉ 45.000 – 50.000 đồng/kg lợn thành phẩm.

Anh Hồ Anh Tuấn ở (Quỳnh Lưu, Nghệ An) là hộ chăn nuôi theo mô hình trang trại gia đình với vài chục con lợn mỗi lứa. Anh Tuấn cho biết từ trước Tết Nguyên đán cho đến nay, thị trường xuất bán lợn sang Trung Quốc bị ngưng trệ nên thịt lợn hơi giảm mạnh từ 50.000 đồng/kg xuống dần đến thời điểm thấp nhất còn 24.000 đồng/kg.

Anh Tuấn chia sẻ: “Mình nuôi nhỏ lẻ, thiệt hại có nhưng còn khỏa lấp chỗ này, chỗ kia được. Nhiều trang trại quy mô lớn, giá lợn thấp như hiện tại chỉ còn nước chết không cựa vào đâu được. Lợn to trên 1 tạ/con và ngon hiện tại được bán với giá 30.000 – 32.000 đồng/kg hơi. Lợn khoảng 1 tạ/con nhiều mỡ không ngon chỉ còn giá 27.000 – 28.000 đồng/kg. Mình nghĩ, bà con chăn nuôi không may mắn phải chịu hậu quả. Nhưng lẽ ra, cơ quan quản lý sâu sát hơn, có cảnh báo, dự báo về thị trường cho dân. Ví dụ như thời gian sau Tết Nguyên đán cảnh báo không nên tăng đàn thì nhiều gia đình không lâm vào hoàn cảnh khó như bây giờ”.

Giá thịt lợn hơi bán tại chuồng chỉ còn từ 20.000 – 25.000 đồng/kg tùy theo chất lượng lợn. Một số bà con ở Hưng Yên chia sẻ, hiện nay do không xuất bán được sang Trung Quốc nên không có tư thương mua mà hầu hết nhiều người dân chung nhau mua lợn hơi về tự thịt để ăn.

Tiểu thương, người kinh doanh lợi khủng

Tại các chợ dân sinh ở Hà Nội, những ngày qua giá thịt lợn cũng có chiều hướng giảm nhưng mức giảm không nhiều. Một tiểu thương tên Hiên bán thịt lợn ở chợ Thương mại Cầu Bươu (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết: “4 ngày rồi, giá thịt lợn liên tục đi xuống. Trưa nay (21/4) thịt mông, nạc vai là 55.000 đồng/kg trước đó loại thịt này phải 60.000 đồng/kg, cao nhất đến 65.000 đồng/kg”. Theo tính toán của các tiểu thương nhập sỉ bán lẻ, giá thịt nhập vào có giảm từ 6 - 8% tùy từng loại. Hầu hết giá bán thịt lợn đã giảm theo giá lợn hơi. Tuy nhiên, tại chợ đầu mối giá giảm thấp nhất.

Cụ thể, tại các chợ bình thường thịt lợn sấn mông, vai, ba chỉ, sườn có giá bán dao động từ 60.000 – 80.000 đồng/kg, giảm 20.000 – 30.000 đồng/kg so với giữa năm ngoái. Giá bán lợn hơi ở các địa phương khu vực miền Trung và Bắc đã giảm đến một nửa so với thời điểm thương lái thu mua xuất bán cho Trung Quốc. Giá thịt lợn bán lẻ ở chợ bình thường cũng đã giảm khoảng 1/3 so với trước đó và giá bán thịt lợn ở chợ đầu mối đã giảm với giá bán lợn hơi.

Tuy nhiên, mặc cho giá cả thị trường có xuống thế nào nhưng giá bán thịt trong các siêu thị vẫn rất ít thay đổi. Giá sườn non cắt khúc tại siêu thị Big C và các hệ thống siêu thị khác vẫn có giá lên đến 137.000 đồng/kg. Đây là giá của thời điểm lợn hơi lên đến trên 50.000 đồng/kg, gấp đôi giá bán lợn hơi hiện tại. Các loại thịt khác sấn thăn, bắp giò, vai đều bán với giá từ 112.000 – 116.000 đồng/kg. Tại Fivimart, Vinmart … cũng bán với giá từ 100.000 đồng/kg trở lên. Thịt lợn sinh học tại siêu thị cũng có giá bán từ 104.000 – 158.000 đồng/kg, tùy loại.

Giá thịt lợn thành phẩm trong các hệ thống siêu thị dường như không chịu tác động của thị trường lợn rớt giá. Cùng với việc thịt lợn trên các bàn thịt ở chợ đầu mối, chợ dân sinh có giảm nhưng chưa tương xứng với giá trị lợn xuất chuồng. Điều này cho thấy, người nuôi lợn thất thu đã dành, người tiêu dùng cũng phải chịu thiệt không kém. Và điều đáng nói là tiểu thương, người kinh doanh thịt thành phẩm luôn có lợi, thậm chí còn lời lớn khi không chịu điều chỉnh giảm giá theo giá lợn hơi.

Bộ NN&PTNT vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các ngân hàng, các tổ chức tín dụng có giải pháp khoanh nợ, giảm nợ cho người chăn nuôi, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thú y. Yêu cầu các đơn vị có năng lực dự trữ, chế biến thịt như Vissan, Việt Đức, Hapro Hà Nội, Saigon Co.op, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, các đơn vị quân đội… tăng cường mua giết mổ cấp đông thịt heo, thịt gia cầm trữ cho các tháng hè sắp tới. Xem xét, dừng các hoạt động tạm nhập tái xuất sản phẩm thịt, phủ tạng từ bên ngoài qua Việt Nam vào thị trường các nước trong khu vực nhằm bảo vệ thị phần cho các sản phẩm chăn nuôi trong nước, qua đó, cũng hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh cho ngành chăn nuôi trong nước.

Hà Phương