Chơi sim vip 20 tỷ, ai qua được Ngọc Trinh

Ngọc Trinh sở hữu sim VIP 20 tỷ của ông chủ Mai Linh

Ngọc Trinh trong buổi gặp gỡ truyền thông

Chiều 2/1, Ngọc Trinh có buổi gặp gỡ truyền thông để giới thiệu dự án từ thiện mới của mình. Cô tiết lộ vừa mua sim “khủng” 0989999999 từ một doanh nhân chuyên kinh doanh số điện thoại đẹp tại TP.HCM để bán đấu giá gây quỹ từ thiện. Tuy nhiên, Ngọc Trinh không tiết lộ số tiền cô bỏ ra để sở hữu số thuê bao "thất quý 9" này. Người đẹp cho biết, sim được định giá là 20 tỷ đồng, nhưng sẽ được bán đấu giá với mức khởi điểm khoảng 10 tỷ đồng.

Ngọc Trinh "khoe" mua sim 098.999.9999 thành công trên trang cá nhân.

Được biết, "siêu sim" 098.999.9999 từng do Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh sở hữu. Sim này đã được rao bán với giá 20 tỷ đồng. Sau đó, Tập đoàn Mai Linh đã bán sim số 098.999.9999 cho ông Thái Minh Phương, một đại gia chuyên kinh doanh sim số đẹp, với giá trị gần 5 tỷ đồng. Giữa năm 2015, chủ nhân của "siêu sim" 098.999.9999 đã rao bán lại với giá 12 tỷ đồng.

“Siêu sim” lục quý được chuyển nhượng giá 10 tỷ

Ông Nguyễn Ngọc Nghĩa, chủ chuỗi tiệm vàng ở Thái Bình cho biết trên Vnexpress, đầu tháng 3/2016, ông có mua siêu sim 0969 999 999 của chủ nhà hàng tiệc cưới ở Vũng Tàu thông qua ông Quang EVN - chủ cửa hàng viễn thông tại quận Tân Phú (TP.HCM) - để sử dụng vào mục đích cá nhân. Nhưng trong một lần gặp gỡ ông Thái Minh Phương - nhà đầu tư sim số đẹp ở TP.HCM - vị này ngỏ ý muốn mua lại với mức giá 9,9 tỷ đồng nên ông Nghĩa đã quyết định bán.

Siêu sim trên được giới chơi sim số gọi là lục quý, trong đó số 9 mang ý nghĩa trường cửu, còn số 6 là lộc. Như vậy, 69 là trường lộc. Cũng vào hồi đầu tháng 3/2015, siêu sim này đã được chuyển giao với mức giá 8 tỷ đồng.

Đại gia Thái Nguyên chi 3 tỷ mua sim khủng sau 30 phút

Đại gia chi tiền tỷ mua "siêu sim". (Ảnh minh họa)

Ngày 2/11/2015, tại một cửa hàng của MobiFone ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, chiếc sim 0933 999999 của mạng di động này đã được ông Đỗ Trọng Hiếu, Giám đốc Công ty thương mại dịch vụ Mê Linh, chuyển nhượng cho một đại gia giấu tên sinh năm 1982, ở thành phố Sông Công, Thái Nguyên. Vị đại gia này đã trả giá 3 tỷ đồng để mua siêu sim chỉ sau 30 phút thương thảo.

Theo ông Hiếu, chiếc sim này được ông mua lại từ một khách hàng vào năm 2013 với mức giá 1,1 tỷ đồng. Sim có ý nghĩa trường cửu, thần tài, có thể mang lại may mắn cho người sử dụng.

Chi 1,3 tỷ mua siêu sim 0988888888

Trong một phiên đấu giá để sở hữu sim "khủng" nhất mạng Viettel năm 2013, anh Đặng Minh Đức - một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực tài chính - đã chi 1,3 tỷ đồng để sở hữu siêu sim 0988888888. Anh Đức cho biết, mục đích mua sim là góp một phần tiền ủng hộ các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được mổ tim.

Anh Đặng Minh Đức - chủ nhân của sim "khủng" 0988888888.

Cũng theo lời anh Đức, đã có rất nhiều người hỏi mua lại chiếc sim 0988888888 với giá trị rất lớn, lên đến 8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp còn muốn mua sim này để làm hotline nhằm thuận lợi trong kinh doanh. Họ đề xuất nhiều mức giá và còn rất nhiều Việt kiều khác cũng tỏ nhã ý mua lại số sim của anh.

Đại gia Đà Nẵng trả 13,5 tỷ mua ba sim khủng

Cuối tháng 9/2015, một đại gia ở Đà Nẵng xác nhận đã trả 13,5 tỷ đồng cho 3 chiếc sim 0989999999, 0986666666, 0996666666, thấp hơn nhiều so với mức 20 tỷ mà chủ các sim VIP này rao trước đó. Tuy vậy, thời điểm đó, chủ sở hữu vẫn chưa đồng ý do mức giá này còn thấp hơn nhiều so với con số 20 tỷ đồng mà anh này đã rao trước đó.

Bộ 3 sim khủng rao bán ở TP HCM đã có người trả 13,5 tỷ đồng.

3 chiếc sim độc này thuộc sở hữu của anh Bùi Nguyễn Gia Khang, giám đốc một công ty viễn thông tại TP. HCM. Bộ 3 siêu sim này được chủ nhân rao bán với giá 20 tỷ đồng. Mức giá này gây nhiều tranh cãi. Phần lớn những người kinh doanh sim số đẹp cho rằng đây là mức giá quá cao so với giá chủ sim phải trả để được sở hữu 3 chiếc sim VIP này.

Rao bán sim 01888888888 giá 18 tỷ đồng

Tháng 11/2015, sim 01888 888888 của mạng di động Vietnamobile được nhiều đơn vị rao bán với giá 18 tỷ đồng.

Chiếc sim 01888 888888 được nhiều trang web chào bán với giá 18 tỷ đồng.

Được biết, chiếc sim 01888888888 không còn trong kho số của nhà mạng Vietnamobile. ​Sim giờ thuộc sở hữu cá nhân của một người tại TP HCM. Người sở hữu chiếc sim 01888888888 cho biết trên Zing, anh đã mua chiếc sim trực tiếp của Vietnamobile từ lâu. Hiện anh có nhu cầu bán chiếc sim với giá 10 tỷ đồng.

Sim 'thất quý 9' giá 8 tỷ

Năm 2014, dân “chơi sim” lại một lần nữa xôn xao khi một số điện thoại sim “thất quý 9” 0979999999 được một cửa hàng bán sim điện thoại V.I.P có cơ sở tại Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) rao bán với mức giá 7,999,000,000 đồng.

Sim 097.9999999 được rao bán với mức giá gần 8 tỷ đồng.

Con số này theo cách tính điểm của giới chơi sim số đẹp thì đạt 79 điểm. Ngoài ra, trong dãy số cũng xuất hiện số 79 liền kề nhau. Số 79 theo quan niệm của nhiều người được coi là “thần tài lớn”. Chính bởi vậy, sim số thất quý này được coi sẽ là thần tài, giúp cho việc làm ăn suôn sẻ, nhiều tài lộc.

Theo Hạnh Nguyên

Vietnamnet