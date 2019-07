Cherry Mỹ ồ ạt về Việt Nam với giá rẻ

Nếu các năm trước cherry Mỹ về Việt Nam có giá 400.000 - 600.000 đồng một kg thì nay được các cửa hàng nhập khẩu bán với giá 230.000 - 350.000 đồng, giảm gần một nửa so với những năm trước.

Chuyên nhập cherry, quản lý cửa hàng trái cây ở quận Tân Bình cho biết, công ty đang nhập cherry Mỹ về Việt Nam với số lượng lên tới hàng tấn. Năm nay cửa hàng này bán cherry Mỹ với giá 249.000 - 299.000 đồng một kg, rẻ nhất từ trước tới nay.

Cherry Mỹ khó xuất sang Trung Quốc do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại. Ảnh: Alamy.

"Giá năm nay giảm tới 40% so với năm ngoái vì tháng 7 là thời điểm cherry Mỹ rộ mùa, nguồn cung lớn. Năm nay lượng hàng nhập về gấp 3 lần năm trước nên thương lượng được giá tốt", quản lý cửa hàng này nói và cho rằng, lý do cốt yếu khiến nguồn cung năm nay tại Mỹ dư thừa vì Trung Quốc giảm nhập sản phẩm này do chiến tranh thương mại leo thang.

Chị Hoa, chủ cửa hàng trái cây nhập khẩu quận Bình Thạnh cũng xác nhận giá cherry Mỹ đang hấp dẫn hơn hàng New Zealand, Australia. Năm trước cửa hàng bán với giá 450.000 đồng một kg thì nay chỉ ở mức 299.000 đồng. Khách mua một thùng 5 kg giá chỉ 1,4 triệu đồng. "Đây là mức giá tốt nhất từ trước đến nay. Do đó, dù mới nhập hàng về được hơn tuần nhưng cửa hàng đã bán hết 1,5 tấn", chị Hoa chia sẻ.

Theo giới buôn trái cây nhập khẩu, cherry Mỹ về Việt Nam đa phần là giống Skeena, trái đỏ thẫm, ngọt và dày cơm. Loại này, năm trước cũng rộ mùa nhưng giá cao. Năm nay giá trái cây này giảm tới 40%.

Chia sẻ trên South China Morning Post mới đây, một thương nhân ở Thượng Hải có nhiều năm nhập khẩu cherry cho biết, trong nhiều tuần qua lô hàng cherry nhập từ Mỹ của ông tại Cảng Yangshan và sân bay Pudong phải chờ mất hai tuần mới được thông quan, trong khi trước đó chỉ mất 3-4 tiếng để làm thủ tục hải quan. Nếu những năm trước hàng từ Mỹ về chỉ cần chọn lọc kiểm tra mẫu thì nay kiểm tra tất cả lô hàng chặt chẽ và thêm cả việc kiểm tra nấm.

Vị này cũng cho rằng, kể từ khi căng thẳng Mỹ - Trung diễn ra, nhiều đối thủ của ông đã cắt đứt kinh doanh với đối tác Mỹ, thậm chí hoàn trả các chi phí thanh toán trước. Hơn một nửa số hàng cherry của Mỹ sẽ không được xuất sang Trung Quốc và đây sẽ là thiệt hại lớn cho nông dân nước này.

Theo thương nhân này, ông đã chuyển chuỗi cung ứng của mình sang trung tâm châu Á, bao gồm cả Uzbekistan và Kyrgyzstan, vì việc kiểm tra thủ tục hải quan và kiểm dịch đơn giản, nhanh chóng hơn tại các cảng dọc theo tuyến đường của Trung Quốc. Với sản phẩm bán tại Trung Quốc, ông đã nói với khách hàng của mình rằng sẽ tăng từ 6 USD lên tới 7,5 USD (tức 180.000 đồng) mỗi kg để bù lại mức thuế cao hơn.

Tại Mỹ, cherry bán tại siêu thị Walmart đang có giá 6,7 USD cho 2,98 pao, tương đương 160.000 đồng cho 1,3 kg.

Theo Thi Hà (VnExpress.net)