Điều tất yếu của kinh tế thị trường?

Central Group thông báo tạm ngưng nhập hàng may mặc Việt vào chuỗi hệ thống siêu thị BigC, kể từ tháng 7/2019 đang gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt là các doanh nghiệp may mặc Việt Nam.

Lý do được đơn vị này đưa ra là: "Đang trong quá trình xem xét cùng với hơn 200 nhà cung cấp hàng may mặc để phát triển các sản phẩm với chất lượng tốt nhất, nhằm thỏa mãn điều kiện không chỉ cho thị trường trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng".

Đồng thời nhấn mạnh: "Việc tạm dừng các đơn đặt hàng chỉ là tạm thời và không dừng hoạt động kinh doanh của ngành hàng may mặc tại Việt Nam".

Thông báo tạm ngưng nhập hàng may mặc Việt Nam vào hệ thống siêu thị BigC của Central Group.

Mặc dù đây chỉ là động thái tạm ngưng nhập hàng của Central Group Việt Nam nhưng ngay sau khi thông báo phát đi, các doanh nghiệp may mặc Việt Nam đã có mặt tại trụ sở của tập đoàn này để làm rõ động thái trên của Central, cũng như đảm bảo quyền và lợi ích của doanh nghiệp, người lao động, người tiêu dùng.

Ở góc độ là người tiêu dùng, anh Đỗ Xuân Dũng (45 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) nêu quan điểm: "Theo tôi, việc tạm ngưng nhập hàng dệt may Việt Nam là nằm trong chiến lược kinh doanh của BigC. Có thể nói là bước đi có tính toán của BigC nhằm xem phản ứng của thị trường, khách hàng. Nếu trường hợp BigC ngưng nhập hàng may mặc Việt thì cũng cần xem phản ứng của khách hàng Việt về chất lượng hàng hoá được bán tại đây.

Quan điểm của tôi là hành động của BigC là điều tất yếu của kinh tế thị trường phải cạnh tranh theo tư duy của mỗi người. Với tôi, giá tốt, hợp lý, sản phẩm chất lượng thì tôi hướng đến nhưng nếu hàng Việt mà mẫu mã và chất lượng chưa cao, kèm theo giá thành đắt thì tôi cũng phải xem xét lại".

Động thái của Central Group gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt là các doanh nghiệp may mặc Việt Nam.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Xuân (32 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) thẳng thắn: "Tôi cho rằng, đơn vị nước nào cũng vậy, đã kinh doanh trên thị trường Việt Nam thì cần tôn trọng và đưa ra những chính sách hợp lý để ưu tiên nhà cung cấp Việt. Tuy nhiên, nói về hàng may mặc ở BigC thì tôi không đánh giá cao. Bởi có thể giá cả sản phẩm phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng nhưng mẫu mã sản phẩm lại khá kén người dùng".

"Tôi nghĩ, nếu vì hàng may mặc Việt chưa đảm bảo chất lượng, đem lại doanh thu thấp thì có thể, cơ cấu lại là đúng nhưng nếu đột ngột từ chối doanh nghiệp may mặc Việt mà không đưa ra lý do chính đáng là không thể chấp nhận. Bởi đằng sau động thái này sẽ kéo theo nhiều hệ luỵ cho doanh nghiệp, người lao động", chị Xuân thẳng thắn.

Còn ở góc độ là doanh nghiệp may mặc, ông Lê Tiến Trường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn dệt may Việt Nam cho biết: "Quan hệ trong chuỗi cung ứng dệt may là mối quan hệ dài hạn, có thoả thuận rõ về đơn hàng, khối lượng đơn hàng, giá cả mong muốn... theo chu kỳ 3 tháng một lần. Hoạt động đôi bên này nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất sản phẩm lâu dài.

Cho nên, việc quyết định sản xuất và ngừng ngay hoạt động cung ứng hàng hoá đối với các doanh nghiệp sản xuất dệt may là hết sức khó khăn. Đặc biệt, ngành dệt may là ngành sử dụng rất nhiều lao động, cho nên, kế hoạch sản xuất đột ngột bị thay đổi sẽ ảnh hưởng đến lao động, tiền lương và đời sống của người lao động. Ở góc độ trách nhiệm xã hội thì động thái của Central Group có thể có những ảnh hưởng không tốt đến người lao động Việt".

"Nhà bán lẻ không có quyền từ chối nhà cung ứng"

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cho hay, động thái trên của Central Group sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp may mặc, gây thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp, bởi hầu hết, các doanh nghiệp này sẽ đều có hàng tồn, hàng chưa giao và cả những đơn hàng đang trong quá trình sản xuất. Sâu xa hơn là ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của công nhân, lao động.

Theo chuyên gia kinh tế, việc tạm ngưng nhập hàng may mặc Việt sẽ kéo theo nhiều hệ luỵ xấu cho doanh nghiệp và người lao động.

Ông Vũ Vinh Phú khẳng định: "Theo luật Cạnh tranh, nhà bán lẻ không có quyền từ chối nhà cung ứng khi không có lý do chính đáng. Đây là sự việc "động trời". Bởi thực tế BigC đã nhận được rất nhiều sự ưu đãi của cơ quan chức năng khi đầu tư tại Việt Nam.

BigC cũng từng chắc chắn rằng sẽ ưu tiên hàng Việt và hứa 90% hàng Việt sẽ có mặt tại chuỗi siêu thị này nhưng thực tế doanh nghiệp may mặc Việt đang phản ứng".

Ông Vũ Vinh Phú thẳng thắn: "Bộ Công thương và Hiệp hội Bán lẻ cần vào cuộc về vụ việc này. Bởi thực tế hiện nay, nhiều chính sách của chúng ta đang quá ưu ái doanh nghiệp nước ngoài mà chưa quan tâm nhiều đến doanh nghiệp nội địa. Chính sách lỏng lẻo sẽ vô hình chung sẽ khiến doanh nghiệp Việt bị khó trên sân nhà".