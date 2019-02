Cây me hơn 300 năm tuổi giá 2 tỷ đồng ở Sài Gòn

Hội chợ hoa xuân ở quận 7, TP HCM năm nay thu hút hàng trăm cây kiểng, bonsai các loại từ khắp mọi miền đất nước. Trong đó, đặc biệt có cây me núi của anh Trần Thanh Phong (ở Cai Lậy - Tiền Giang) được rao bán với giá 2 tỷ đồng.

Theo anh Phong, cây me này được anh mua 3 năm trước tại một khu rừng ở tỉnh Tây Ninh. "Cây me hơn 300 năm rồi, là loại me rừng nên rất dễ sống", anh cho biết.

Đây là năm đầu tiên anh Phong đưa cây me lên tham gia hội chợ hoa xuân. Anh cho biết phải dùng xe cẩu 12 tấn để vận chuyển cây từ Tiền Giang lên.