Cây bơ 40 năm tuổi mỗi năm cho doanh thu 200 triệu

Ông Đức cho biết, năm 1990, sau khi mua đất ông đã định chặt bỏ toàn bộ những cây bơ trong vườn để trồng cà phê. Nhưng nghe chủ cũ nói, 20 cây bơ trong vườn đều là giống tốt nên ông quyết định giữ lại.

Cây bơ "vàng" của ông Đức mỗi năm cho đến 7 tạ quả.

Mấy năm sau, toàn bộ vườn bơ chết sạch chỉ còn lại duy nhất một cây. Trong khi những cây bơ đã chết vẫn cho trái nhưng còi cọc, chết dần thì cây bơ còn lại rất xum xuê, tươi tốt nhưng lại không có trái. Đến khi ông Đức định chặt nốt cây bơ cuối cùng thì thấy nó đang đơm bông, ra quả.

Kể từ đó, cứ vào tháng 6 âm lịch hàng năm, cây bơ bắt đầu ra hoa và thời gian ra hoa kéo dài mãi đến tháng 11 âm lịch. Nhờ vậy, bắt đầu từ tháng 11 âm lịch đến tháng 5 âm lịch năm sau, cây bơ của ông Đức luôn cho thu hoạch.

Mặc dù ở tuổi gần 40 nhưng cây bơ vẫn sum suê, ra trái đều đặn.

Không chỉ liên tục cho trái, trái của cây bơ quý này còn có hương vị rất thơm, ngon, cơm vàng dẻo, trái to. Do chất lượng đặc biệt và ra trái vụ nên bơ của ông Đức luôn được mua với giá cao hơn gấp đôi so với thị trường. Hiện mỗi năm cây bơ của ông Đức cho đến 7 tạ quả, đem về thu nhập khoảng 60 triệu đồng/năm.

Mấy năm trước, sợ cây bơ quý này mất giống, ông Đức đã quyết định cắt ngọn bơ để nhân giống. Do nhiều người biết đến cây đặc biệt của ông Đức nên giống bơ của ông Đức ghép đến đâu được mua hết đến đó. “Mỗi năm tôi ghép được khoảng 2.000 cây giống thu về được hơn 100 triệu đồng”- ông Đức chi sẻ.

Cây bơ của ông Đức hiện có gốc rất to, hai người ôm không xuể.

Mặc dù đang ở tuổi gần 40, nhưng cây bơ “vàng”của ông Đức vẫn khỏe mạnh, không hề mắc dịch bệnh và ra trái đều đặn. Ông Đức cho biết, hiện ông đã gửi hồ sơ cho Bộ NNPTNT để cấp chứng nhận cho giống bơ của mình.

