Căn hộ trung tâm Sài Gòn đắt ngang biệt thự ngoại ô

Nữ khách hàng này cho hay bà "đi từ bất ngờ đến choáng váng" khi biết một căn hộ 3 phòng ngủ ở trung tâm Sài Gòn có giá ngang ngửa, thậm chí đắt hơn cả căn biệt thự thênh thang của bà.

Căn biệt thự của bà Tươi tọa lạc tại khu Him Lam Kênh Tẻ, quận 7, tuy bị gọi là ngoại ô nhưng cách chợ Bến Thành, quận 1 khoảng 4-5 km di chuyển. Năm 2009 bà Tươi mua nền đất 200 m2 giá 5,7 tỷ đồng, chi thêm 7 tỷ đồng xây một hầm 4 lầu, tức tổng giá trị căn nhà cách đây 10 năm là 12,7 tỷ đồng. Hiện giá căn biệt thự của bà Tươi được thị trường giao dịch khoảng 26-27 tỷ đồng.

Do lớn tuổi, muốn dọn về chung cư nằm ở trung tâm quận 1 ở cho tiện và an ninh, bà Tươi tìm mua một căn hộ cao cấp nhưng khi thăm dò giá một dự án căn hộ hạng sang ở khu Ba Son, bà Tươi hoảng hốt với mức giá 280 triệu đồng một m2 căn hộ.

Nữ khách hàng này nhẩm tính, với thói quen từng ở biệt thự rộng thênh thang và có khá nhiều đồ đạc, bà phải mua một căn hộ 3 phòng ngủ, rộng ít nhất 100 m2 mới đủ chỗ sinh hoạt. Thế nhưng nếu mua căn hộ này, giá lên đến 28 tỷ đồng. "Hóa ra căn biệt thự cả nghìn m2 của tôi có giá còn thấp hơn căn hộ 100 m2 ở trung tâm quận 1. Tôi hoang mang tột độ", bà Tươi nói.

Phối cảnh căn hộ tại trung tâm TP HCM có giá 280 triệu đồng mỗi m2.



Nếu tính tổng giá trị căn chung cư ở trung tâm gần 15 tỷ đồng, đắt hơn cả căn biệt thự ông Hải đang sở hữu tại quận 9. "Thật may tôi vẫn có điều kiện tài chính giữ lại căn biệt thự để cuối tuần cả nhà về đó nghỉ ngơi. Nếu phải bán căn biệt thự 500 m2 để mua căn hộ chưa đầy 100 m2 thì quả là nan giải", ông Hải nói.Tương tự, gia đình ông Hải ngụ quận 9 cũng an cư tại căn biệt thự nằm trong dự án khép kín giá 13 tỷ đồng. Do cần thay đổi môi trường học tập, vui chơi giải trí và tiếp cận dịch vụ tiện ích tốt cho các con, gia đình ông Hải quyết định mua thêm căn hộ 3 phòng ngủ trên đường Cô Bắc với giá 7.000 USD mỗi m2.

Trên thực tế, tình trạng căn hộ chung cư ở trung tâm TP HCM đắt ngang thậm chí đắt hơn với nhà phố và biệt thự ngoại thành đang diễn ra phổ biến trong nửa đầu năm 2019 do chung cư tại khu lõi trung tâm đang thiết lập mặt bằng giá mới cao kỷ lục. Từ cuối năm 2018 Sài Gòn xuất hiện các dự án căn hộ 7.000-10.000 USD mỗi m2. Mới đây, trong nửa đầu năm 2019 thị trường nhà ở TP HCM lần đầu xuất hiện dòng sản phẩm được gắn mác từ hạng sang đến siêu sang với giá 168 - 280 triệu đồng mỗi m2.

Tổng giám đốc Công ty tư vấn đầu tư Nam Phát, Nguyễn Mạc Hoài Nam cho biết, hiện nay giá căn hộ tại khu trung tâm Sài Gòn vượt ra khỏi mọi dự báo thông thường. Nguyên nhân chính là các sản phẩm này quá khan hiếm do quỹ đất đắc địa ở khu trung tâm không còn nhiều, đồng thời TP HCM đang hạn chế cấp phép dự án mới trong giai đoạn 2018-2020.

Một nguyên nhân khác khiến cho giá nhà chung cư tại khu trung tâm trở nên đắt đỏ nhất từ trước đến nay là giá trị đất đã tăng mạnh sau những cơn sốt đất trong 3 năm gần đây. Thêm vào đó, các dự án này đang được đầu tư phát triển bởi những thương hiệu lớn, xây dựng với nhiều tiêu chuẩn, chuẩn mực cao chưa từng có từ trước tới nay nên mặt bằng giá nhà cũng đẩy lên ngất ngưởng.

Chuyên gia này đánh giá, căn hộ ở trung tâm giờ đây là lựa chọn của giới nhà giàu thậm chí siêu giàu, trong khi nhà phố, biệt thự ngoại thành trở thành căn nhà thứ hai, thứ ba của họ. Thị trường phân hóa mạnh mẽ ở phân khúc từ cao cấp đến hạng sang khi giá bán đang đạt đỉnh cao nhất từ trước tới nay.

Phân khúc căn hộ trung cấp có vị trí xa trung tâm hơn một chút trở thành chọn lựa của tầng lớp trung lưu. Trong khi đó, chung cư bình dân, giá rẻ có vị trí rất xa khu trung tâm (khoảng cách trên 10 km) mới nhắm đến đối tượng là người trẻ có thu nhập ổn định.

Theo Vũ Lê

VnExpress