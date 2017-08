Cần điều tra và công bố nguyên nhân vụ báo cháy giả trên máy bay

Vietjet Air xác định vụ báo cháy trong chuyến bay từ Cao Hùng về TP HCM ngày 30/8 là báo cháy giả. Ảnh minh họa

Về sự cố báo cháy giả, ngày 30/8, hãng hàng không Vietjet cho biết, trên chuyến bay số hiệu VJ885 từ Cao Hùng (Đài Loan) về TP Hồ Chí Minh có phát sinh cảnh báo kỹ thuật.

Tổ bay đã chuyển hướng hạ cánh tại sân bay Hồng Kông để kiểm tra kỹ thuật. Sau khi thực hiện các nội dung kiểm tra theo quy định đảm bảo an toàn bay, nguyên nhân cảnh báo kỹ thuật được xác nhận là báo giả.

Tàu bay sau đó đã được hãng đưa vào khai thác, chuyến bay đã hạ cánh về TP Hồ Chí Minh trong tối cùng ngày. Trong thời gian chờ kiểm tra hãng đã phối hợp với đơn vị tại sân bay bố trí nghỉ ngơi và phục vụ ăn, uống theo quy định.

Khi phát hiện cảnh báo kỹ thuật, theo qui trình tổ bay sẽ hạ cánh xuống sân bay dự bị để kiểm tra. Các tình huống tương tự cũng thường xẩy ra trong khai thác của các hãng hàng không.

Hàng khách thường sử dụng dịch vụ bay giá rẻ của Vietjet cho rằng, ngoài việc công bố các thông tin nêu trên, hãng này cần điều tra làm rõ và công bố nguyên nhân của sự cố báo cháy giả này.

Theo đó, việc báo cháy giả là do lỗi kỹ thuật của máy bay hay do lỗi vận hành? Các chi tiết này ảnh hưởng không nhỏ tới quyền lợi an toàn bay và tâm lý của hành khách.

Các nội dung liên quan đã được Báo Gia đình & Xã hội gửi tới Vietjet Air và đang chờ phản hồi. Sáng 31/8, thông tin từ hãng này cho biết, loại máy bay mà Vietjet khai thác trên chặng bay Cao Hùng - TP HCM là Airbus A320 với sức chứa 180 khách và Airbus A321 sức chứa 220 khách.

Trước đó, ngày 19/10, tại thành phố Cao Hùng (Đài Loan), Vietjet tổ chức lễ công bố chính thức mở 2 đường bay Hà Nội - Đài Bắc và TP.HCM - Cao Hùng đáp ứng nhu cầu di chuyển, du lịch của người dân và du khách, góp phần thúc đẩy giao thương và hội nhập trong khu vực.

Đường bay TP HCM - Cao Hùng khai thác từ 12/12/2016 vào các ngày thứ 2, 3, 5, 6, chủ nhật, thời gian bay mỗi chặng khoảng 3 giờ 30 phút. Chuyến bay khởi hành từ Tp.HCM lúc 02h10 và đến Cao Hùng lúc 06h30 (giờ địa phương). Chiều ngược lại khởi hành lúc 08h15 (giờ địa phương) từ Cao Hùng và tới TP HCM lúc 10h45.

Đường bay Hà Nội - Đài Bắc khai thác hàng ngày từ 30/10/2016, thời gian bay mỗi chặng khoảng 2 giờ 45 phút. Chuyến bay khởi hành từ Hà Nội lúc 14h05 và đến Đài Bắc lúc 18h00 (giờ địa phương). Chiều ngược lại khởi hành lúc 19h10 (giờ địa phương) từ Đài Bắc và tới Hà Nội lúc 21h20.

Minh Anh