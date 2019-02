Các ý tưởng kinh doanh của người Việt trước thềm hội nghị Trump - Kim khiến báo nước ngoài phải ngạc nhiên

Cắt tóc kiểu Trump - Kim

Chỉ trong sáng ngày 20/2 vừa qua, có tới hơn 40 phóng viên, quay phim của các tờ báo Hàn Quốc, Nhật Bản tìm đến tiệm tóc để đưa tin về ý tưởng chào đón hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều độc đáo của người Hà Nội.

Đông đảo hùng hậu và đến sớm nhất là các hãng tin Nhật Bản. Đến trưa cùng ngày, nhiều phóng viên đến từ đất nước mặt trời mọc vẫn nán lại, chờ đến lượt lấy tin. Riêng NHK cho biết, họ có gần 100 người đến đưa tin sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều diễn ra tại Hà Nội ngày 27-28/2 tới.

Hầu hết các hãng thông tấn, báo đài quốc tế đều sử dụng thông dịch viên hoặc phóng viên thường trú tại Việt Nam để tiện phỏng vấn khách hàng và chủ tiệm cắt tóc.

Hai khách hàng được cắt tóc miễn phí giống Donald Trump và Kim Jong-un. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, "hai trong số những kiểu tóc được nhắc đến nhiều nhất trên thế giới" của Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hiện được cắt miễn phí tại Việt Nam, và ai muốn trông giống hai nhà lãnh đạo này có thể đến hiệu làm tóc ở Hà Nội.

Video của hãng thông tấn Anh cho thấy tại Tuấn Dương Beauty Academy, hai khách hàng đang được cắt tóc, tạo kiểu và nhuộm theo những hình ảnh của Trump và Kim trên điện thoại.

Fox News cũng đưa tin salon tóc ở Việt Nam đang tung ra dịch vụ cắt tóc Trump - Kim miễn phí nhân hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai, dự kiến diễn ra vào tuần sau. Chương trình khuyến mãi này kéo dài đến ngày 28/2, trong bối cảnh "hàng nghìn quan chức và phóng viên nước ngoài đang đổ về thủ đô của Việt Nam".

Reuters đưa thông tin khá đậm về cậu bé Tô Gia Huy (9 tuổi) vì ngoại hình và kiểu tóc khá giống nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Trong khi đó, TV Asahi và NHK (Nhật Bản) quan tâm đến kiểu tóc của vị lãnh đạo nào được ưa chuộng, số lượng khách hàng tìm đến dịch vụ tạo kiểu tóc độc lạ này. Ảnh: Soha

Các hãng tin khác như Global News của Canada, Euro News có trụ sở tại Pháp, hay Straits Times của Singapore cũng bày tỏ sự ấn tượng trước ý tưởng kinh doanh của salon tóc Hà Nội nhân sự kiện thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai.

Thực đơn 'ăn theo' hội nghị thượng đỉnh

Anh Ngô Đình Tiến - bartender (nhân viên pha chế) tại nhà hàng trên phố Hàng Than cho biết, tuần trước mọi người trong quán đã nảy ra ý tưởng cần tạo ra một loại cocktail để chào mừng sự kiện ông Trump và Kim Jong-un gặp nhau tại Hà Nội. Và một loại đồ uống độc đáo được nghĩ tới, với tên "Make the world great again" (Làm thế giới tốt đẹp trở lại).

Cocktail có tên "Make the world great again" tại một nhà hàng ở Hàng Than. Ảnh: Anh Tú (VnExpress)

Nhiều người nước ngoài có mặt tại quán tỏ ra rất thích thú với loại đồ uống mới này.

Một nhà hàng ở Trấn Vũ cũng vừa ra mắt loại bia "Kim Jong Ale". Loại bia này được lấy cảm hứng từ những dòng suối tinh khiết ở núi Trường Bạch giữa Triều Tiên và Trung Quốc và cũng là nơi sinh của cố lãnh đạo Kim Jong Il.

Tại khu đô thị Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), một nhà hàng Hàn Quốc cũng treo trước cửa một băng rôn mang dòng chữ "Chào mừng ông Kim Jong-un và Donald Trump". Quản lý nhà hàng này chia sẻ, chủ quán người Hàn Quốc mang về và đưa nhân viên treo từ hai ngày trước. Chị cho biết, khá nhiều khách Hàn đến quán chú ý đến tấm băng rôn, thậm chí còn ra chụp ảnh cùng.

In áo hình Trump - Kim

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội dự kiến diễn ra vào ngày 27-28/2, một cửa hàng trên phố hàng Bông nắm bắt được thị hiếu đã in áo hình Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un để bán. Một chiếc áo phông như thế có giá 100.000 đồng.

Những chiếc áo phông mang hình Tổng thống Donal Trump và Chủ tịch Kim Jong Un

Nhiều khách du lịch nước ngoài đi qua cửa hàng đã dừng lại, bày tỏ sự thích thú đến những chiếc áo.

Trên Zing, chủ cửa hàng cho biết việc in hình Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un lên áo là để bày tỏ sự ngưỡng mộ của bản thân về 2 nhà lãnh đạo và góp phần cổ vũ tinh thần hòa bình của mình trong sự kiện thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới.

Ông cho biết thêm ngày hôm nay, nhiều đài truyền hình quốc tế đã đến cửa hàng ông để xin phỏng vấn, đưa tin và đặt mua nhiều chiếc áo. Trong đó có các đài quốc tế lớn như AP hay Reuters.

Lily (th)