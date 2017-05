Các dòng xe ô tô an toàn nhất dành cho gia đình có trẻ nhỏ trên thị trường Việt Nam hiện nay

Dưới đây là những mẫu xe được đánh giá là có độ an toàn cao nhất, rất thích hợp dành cho những người đã có gia đình, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ khi tham gia giao thông:

Kia Soul 2016

Kia Soul 2016 là dòng xe lai giữa hatchback, sedan và SUV cỡ nhỏ. Mẫu xe này được đánh giá là “người bạn” thân thiết của nhiều gia đình và được biết đến là một chiếc xe có nhiều tính năng độc đáo.

So với phiên bản 2015, ở phiên bản mới 2016 Kia đã trang bị tiện ích khá đáng tiền cho Soul gồm cảnh báo va chạm sớm và cảnh báo chuyển làn đường thông minh.

Chiếc xe mang tên "linh hồn" đến từ Hàn Quốc có giá khoảng khởi điểm 16.750 USD (351 triệu đồng). Về Việt Nam, giá của xe khoảng 800 triệu đồng.

SUV Volvo XC90

Volvo có thể nói là một trong những thương hiệu ô tô an toàn bậc nhất trên thị trường, các công nghệ mới nhất của Volvo luôn đảm bảo yếu tố an toàn bậc nhất cho ô tô.

Hãng xe Thụy Điển trang bị cho chiếc SUV của mình những yếu tố được đánh giá là an toàn nhất cho một chiếc ô tô. Mỗi ghế ngồi trên xe đều được trang bị túi khí cực nhạy cảm và có độ bao khắp cabin.

Và đối với những người cùng di chuyển trên đường thì Volvo XC90 được trang bị hệ thống thiết bị nhận biết khi các phương tiện khác và cả người đi bộ khi di chuyển quá gần xe và có nguy cơ gây tai nạn, và cảnh báo cho người điều khiển xe biết được để xử lý tốt hơn.

Trong bài kiểm tra an toàn dành cho xe ô tô Euro NCAP, Volvo XC90 được cho điểm an toàn 97% với người lớn, và 87% an toàn với trẻ em ngồi trên xe, còn đối với những phương tiện khác di chuyển trên đường thì độ an toàn của Volvo XC90 có độ an toàn là 72%.

Audi A3

Với kích thước nhỏ gọn, Audi A3 mang đến một phong cách tinh tế, thanh lịch. Tuy nhiên không phải vì thế mà giới mê xe đánh giá Audi A3 là mẫu xe chỉ để dạo phố. Sức mạnh của động động cơ 1.8 cho khả năng vận hành mạnh mẽ, trong khi đó lại tiết kiệm nhiên liệu là một trong những lợi thế của loại sedan hạng nhỏ này.

Những trang bị hiện đại cho không gian bên trong xe bao gồm ghế da thiết kế thể thao bắt mắt, vô-lăng 4 chấu bọc đa tích hợp các phím điều khiển hệ thống giải trí tiện dụng, các chi tiết kim loại và bọc da khác. Audi A3 được cung cấp hệ thống điều khiển Multi Media Interface - MMI với giao diện đồ họa 3D.

Hệ thống giải trí hỗ trợ cả file wma với 8 loa cho công suất 80 watts. Màn hình trung tâm hiển thị màu 5.8 inch thu gập lại được. Hệ thống kết nối Bluetooth, giao diện âm nhạc Audi dành cho Apple và USB. Hệ thống điều hòa tự động cao cấp với cảm biến mặt trời​.

Tuy nội thất được thiết kế khá đơn điệu nhưng những chất liệu cao cấp được cung cấp vẫn tạo cho người dùng cảm giác sang trọng khi ngồi trên xe. Là mẫu sedan hạng nhỏ nên không thể đòi hỏi quá nhiều ở Audi A3 không gian để chân phía sau, tuy vậy khi ngồi 4 người vẫn cho một cảm giác khá thoải mái.

Mẫu hatchback hạng sang của Đức quy tụ đông đảo các thiết bị an toàn chủ động và bị động như túi khí trước, túi khí bên, túi khí màn, hệ thống chống bó cứng phanh ABS…

Hệ thống an toàn tiêu chuẩn của Audi A3 gồm 10 túi khí bảo vệ cho toàn bộ hành khách, kiểm soát cân bằng và khóa vi sai điện tử, cảnh báo áp suất lốp điện tử và phanh đỗ cơ điện, phanh ABS với đĩa phanh trước được thiết kế các khe tản nhiệt bên trong.

Land Rover Discovery Sport

Một chiếc SUV phong cách và an toàn thì Land Rover Discovery Sport thực sự là sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn.

Ngoài động cơ 178bhp, màn hình điều khiển cảm ứng rộng 8inch, trang bị 10 loa bên trong nội thất và ghế ngồi thì khỏi phải bàn, thì SUV Land Rover Discovery Sport còn được trang bị những công nghệ an toàn hàng đầu trên một chiếc xe ô tô.

Hệ thống tự ổn định có khả năng làm tăng độ bám mặt đường cho xe khi di chuyển trên những con đường quá trơn trượt. Bên cạnh đó, hệ thống Tự thích nghi địa hình, cũng giúp xe di chuyển ổn định hơn trên những địa hình đường khác nhau, bao gồm cả đường cát, tuyết, núi đồi...

Land Rover Discovery Sport cũng được trang bị 9 túi khí trên khắp xe, tạo sự an toàn gần như tuyệt đối cho những người ngồi bên trong xe.

Hệ thống phanh tự động của xe cũng được điều khiển bởi cảm biến an toàn, tự động khởi động khi phát hiện có nguy cơ gây tai nạn xảy ra, giúp tạo sự an toàn cho những người khác di chuyển trên đường.

Chevrolet Volt 2017

Phiên bản năm 2017 của Chevrolet Volt là một mẫu xe hatchback bốn cửa năm chỗ ngồi có hai cấp độ thiết kế là LT và Premier. Đây là mẫu xe đánh dấu năm thứ hai đi vào sản xuất của phiên bản tái thiết kế.

Các chuyên gia đánh giá xe Chevrolet Volt 2017 có cấu trúc phần thân mới cùng với phong cách truyền thống hơn từ trong ra ngoài.

Trong khi hầu hết các mẫu xe plug-in hybrid khác có phạm vi hoạt động của động cơ điện từ 16-32km, mẫu xe Chevrolet này có đủ pin các khách hàng không phải đến các trạm xăng trong hàng tuần. Mặt khác, các động cơ xăng luôn sẵn sàng chạy hơn 640km một lần đổ.

Những tính năng an toàn tiêu chuẩn trên Volt 2017 bao gồm hệ thống phanh chống bó cứng, kiểm soát độ bám đường và độ ổn định, túi khí đầu gối phía trước, túi khí bên ghế trước và sau cùng túi khí rèm bên phía trước và phía sau.

Ngoài ra, hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp OnStar, trong đó bao gồm thông báo va chạm tự động, nút hỗ trợ khẩn cấp, mở khóa cửa từ xa, hỗ trợ xe bị mất cắp và cảnh báo người đi bộ cũng sẽ là tính năng tiêu chuẩn.

Trong khi đó, phiên bản Premier sẽ có những tính năng tùy chọn gồm cảnh báo làn đường khởi hành, giám sát điểm mù, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo va chạm phía trước và giám sát hành trình thích ứng.

Hyundai Elantra 2017

Hyundai Elantra 2017 vừa đạt danh hiệu là mẫu xe an toàn nhất “Top Safety Pick Plus+” từ Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS).

Top Safety Pick+ là chứng nhận đánh giá về mức độ cao nhất của Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ Mỹ (IIHS). Để đạt được chứng nhận này, xe phải đạt điểm đánh giá cao nhất (Good) tại tất cả các hạng mục bao gồm va chạm trực diện góc nhỏ, va chạm trực diện góc trung, va chạm bên hông, độ bền của mái xe và giảm thiểu tác động vào vùng đầu, đồng thời phải có thêm hệ thống phanh tự động khẩn cấp.

Với các hệ thống ngừa va chạm được trang bị , chiếc sedan Hàn Quốc này đã nhận được danh hiệu Top Safety Pick+ (TSP+). Cơ quan đánh giá an toàn IIHS cũng lưu ý thêm rằng kết quả chỉ được áp dụng cho các mẫu Hyundai Elantra 2017 được sản xuất sau tháng 3/2016.

Về mặt an toàn, Hyundai Elantra 2017 được trang bị 7 túi khí (gồm túi khí bảo vệ đầu gối người lái), hệ thống kiểm soát cân bằng điện tử, kiểm soát ổn định xe, kiểm soát trượt, phanh ABS tiêu chuẩn và hệ thống kiểm soát áp suất lốp.

Toyota Corolla 2017

Toyota Corolla 2017 tạo sự khác biệt với phiên bản 2016 với lưới tản nhiệt thiết kế mới, đèn pha LED và mâm xe mới. Mâm xe 16 inch được trang bị dưới dạng tiêu chuẩn, trong khi loại 17 inch ở dạng tùy chọn.

Bên trong, Corolla 2017 có chất liệu bọc nội thất mới, hệ thống điều hòa không khí HVAC được thiết kế lại với các lỗ thông gió hình tròn, kết nối Bluetooth, hệ thống âm thanh Entune với hệ thống âm thnh cao cấp và màn hình cảm ứng 7 nich.

Về trang bị an toàn, Toyota Corolla 2017 được trang bị khá nhiều tính năng hiện đại như: Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống phát hiện người đi bộ, hệ thống cảnh báo chệch làn đường, hệ thốn kiểm soát hành trình…

