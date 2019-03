'Boeing sai sót nghiêm trọng khi phân tích an toàn của 737 Max'

Tờ Seattle Times của Mỹ đặt nghi vấn khi Boeing muốn nhanh chóng được cấp chứng nhận từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho dòng 737 Max của mình để bắt kịp đối thủ Airbus, FAA đã hối thúc các kỹ sư phụ trách an toàn của mình ủy quyền việc đánh giá an toàn bay cho chính Boeing. Và FAA cũng nhanh chóng phê duyệt kết quả phân tích của hãng sản xuất máy bay Mỹ.

Nhưng bản gốc phân tích an toàn của hệ thống điều khiển bay trên 737 Max mà Boeing nộp lên FAA có nhiều sai sót nghiêm trọng. Hồ sơ này được dùng để chứng nhận máy bay đủ an toàn để bay hay không.

Các kỹ sư đã và đang làm việc tại FAA liên quan trực tiếp hoặc biết về hồ sơ "Phân tích an toàn hệ thống" MCAS nói trên của Boeing, đã chia sẻ chi tiết tài liệu trên với Seattle Times.

Theo Seattle Times, tài liệu tự phân tích an toàn của hệ thống MCAS trên 737 Max do Boeing tự đánh giá có nhiều sai sót nghiêm trọng. Ảnh: Boeing.

Cụ thể, tài liệu phân tích an toàn này đã đánh giá thấp sức mạnh của MCAS, hệ thống được thiết kế để xoay đuôi máy bay nhằm hướng mũi máy bay xuống giúp tránh cho máy bay dừng hoạt động đột ngột. Cụ thể, khi 737 Max đang bay, MCAS có khả năng di chuyển đuôi máy bay nhiều hơn 4 lần so với trong tài liệu phân tích an toàn.

Tiếp theo, Boeing không giải thích được trong tài liệu làm thế nào hệ thống có thể khởi động lại mỗi khi phi công phản ứng. Vì vậy, hệ thống đã bỏ qua khả năng MCAS khiến mũi máy bay chúc xuống liên tục.

Cuối cùng, Boeing không đánh giá mức độ rủi ro của việc hệ thống MCAS bị hỏng ở mức cao nhất là mức 4 - "thảm khốc" mà lại ở mức 3 - "nguy hiểm". Tuy nhiên, ngay cả khi chỉ xếp hạng rủi ro ở mức 3, đáng lẽ ra Boeing cũng phải ngăn việc kích hoạt MCAS chỉ dựa vào một cảm biến duy nhất theo thiết kế của nó.

Tất cả kỹ sư chia sẻ chi tiết tài liệu phân tích an toàn trên 737 Max của Boeing với Seattle Times đều yêu cầu giấu tên để đảm bảo an toàn cho công việc của mình tại FAA và các tổ chức hàng không khác.

Đáng chú ý, theo Seattle Times, cả Boeing và FAA đều đã được thông báo về việc này và được yều phản hồi cách đây 12 ngày, trước khi tai nạn rơi máy bay Ethiopian Airlines xảy ra làm 189 người chết.

Seattle Times cho biết cả Boeing và FAA đã được thông báo về việc phân tích an toàn bay của 737 Max có nhiều sai sót trước khi máy bay của Ethiopian Airlines rơi. Ảnh: Reuters.

Tuần trước, FAA khẳng định đã tuân theo quy trình chuẩn trong việc cấp chứng nhận cho dòng máy bay 737 Max của Boeing nhưng nói rằng "không thể đi sâu vào chi tiết" vì quá bận.

Còn Boeing trả lời Seattle Times trong một thông báo chính thức rằng "FAA đã xem xét cấu hình và thông số vận hành cuối cùng của MCAS trong quy trình chứng nhận cho dòng máy bay MAX, và kết luận rằng nó đáp ứng tất cả các yêu cầu và chứng chỉ theo quy định".

Mặc dù vậy, Boeing cho biết đã có "một số nhận định sai lầm đáng kể" trong quá trình cấp chứng nhận.

Nhiều chuyên gia kỹ thuật tại FAA cho rằng việc để nhân viên của Boeing có quá nhiều quyền hạn trong việc đánh giá an toàn bay của máy bay do chính hãng sản xuất là không phù hợp. Họ cũng đánh giá việc hệ thống MCAS trên 737 Max gặp vấn đề là chỉ dấu mới nhất cho thấy FAA đã đi quá xa trong việc ủy quyền xem xét chứng nhận bay.

Wall Street Journal hôm nay đưa tin Bộ Giao thông Mỹ đang điều tra về việc liệu có sai phạm nào trong quá trình cấp chứng nhận an toàn cho dòng 737 Max hay không.

Theo Việt Đức

Zing