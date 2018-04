Bỏ ngân hàng mở ảnh viện, 1 năm lỗ 2 tỷ: Phá sản lại đi làm thuê

Dưới đây là câu chuyện kinh doanh ảnh viện áo cưới dẫn đến thua lỗ của anh Nguyễn Đình Lân ở Đống Đa (Hà Nội) cách đây 2 năm:

Tôi sinh ra trong một ra đình khá giả ở Hà Nội, sau khi du học Mỹ về, tôi xin vào làm cho một ngân hàng lớn với mức lương hơn 30 triệu đồng/tháng. Làm được một năm, tôi nghĩ làm công ăn lương với công việc hiện tại thì khá gò bó, nếu tiếp tục làm sẽ đảm bảo được cuộc sống sung túc chứ không thể giàu. Vì thế, tôi quyết định nghỉ việc để ra khởi nghiệp riêng.

Với các bạn trẻ khác, cái khó khi khởi nghiệp luôn là tiền vốn, song với tôi vấn đề này lại không đáng ngại. Sau khi về nước, bố mẹ tôi đã có sẵn khoản tiền 2,5 tỷ để tôi mua nhà trước khi lập gia đình. Trước khi nghỉ việc, tôi đã xin phép bố mẹ cho sử dụng số tiền đó vào công việc kinh doanh riêng của mình và hứa với bố mẹ nhà cửa sau này tôi tự lo.

Được bố mẹ đồng ý, tôi quyết định kinh doanh ảnh viện áo cưới. Bởi tôi khá thích lĩnh vực này, lại có một người bạn chơi từ “thuở chăn trâu” đang là thợ cứng chụp ảnh cho tiệm ảnh cưới khác hứa về làm cùng.

Kinh doanh ảnh viện áo cưới trong vòng 1 năm anh Lân lỗ mất hơn 2 tỷ đồng (ảnh minh họa)

Cầm số tiền 2,5 tỷ đồng bố mẹ đưa, tôi thuê một căn nhà khá rộng trên phố lớn ngay gần nhà làm mặt bằng, giá thuê 80 triệu đồng/tháng. Hợp đồng thuê nhà tôi ký 1 năm, tiền trả trước nửa năm (hết 480 triệu đồng). Số tiền còn lại tôi đầu tư sửa sang, trang trí lại cửa hàng cho phù hợp; đặt may váy cưới các loại, đặt may áo dài, may đồ chú rể, mua đồ trang điểm, máy ảnh, máy tính,...

Tính tôi thích mọi thứ phải đẹp và hoàn hảo nên khi mở cửa hàng, tất cả mọi thứ tôi chọn đều phải xịn. Ngay cả váy cưới, áo dài tôi cũng chọn những bộ váy thời thượng, giá hàng chục triệu đồng/bộ.

Đầu tư gần hết 2,5 tỷ đồng thì cuối tháng 2 năm 2015 tôi khai trương cửa hàng ảnh viện áo cưới và bắt đầu kinh doanh. Do đúng vào mùa cưới, lại có nhiều khuyến mãi nên lượng khách hàng khá ổn, mỗi tháng doanh thu 200-300 triệu đồng/tháng. Trừ đi tiền thuê nhà, tiền lương nhân viên, tiền chi phí đi lại khi chụp và làm ảnh cưới cho khách thì coi như hòa vốn.

Song, lúc đó tôi tặc lưỡi nghĩ mình mới vào nghề nên chấp nhận ít khách hơn những ảnh viện khác. Thế nhưng, đến tháng 5 năm đó, doanh thu không những không tăng mà còn giảm do mùa cao điểm cưới đã kết thúc, người chụp ảnh cũng ít đi. Doanh thu tụt xuống, tiền thu về chỉ đủ trả lương nhân viên. Bạn tôi về đầu quân làm thợ chụp ảnh, thấy tình hình khó khăn còn chấp nhận làm không lương.

Khi ấy, tôi ngồi tính toán nghĩ thêm các gói chụp khác như chụp ảnh kỷ yếu, chụp ảnh gia đình,... để tăng lượng khách hàng và có thêm nguồn thu. Tôi cũng tích cực quảng cáo trên các website, facebook,... để nhiều người biết. Tuy nhiên, tình hình vẫn không cải thiện mấy, khách hàng khá èo uột, tiền thu hàng tháng chỉ đủ cầm cự để trả lương cho nhân viên, còn tiền thuê cửa hàng coi như lỗ.

Tôi cố cầm cự và tích cực cho chạy quảng cáo hơn vì nghĩ mấy tháng cuối năm vào mùa cưới, lúc đó khách hàng sẽ tăng lên đáng kể và tôi có thể thoát khỏi tình trạng thua lỗ.

Nhưng trên thực tế, vào mùa cưới, khách đúng là có tăng lên nhưng doanh thu không thể đủ để cho tôi trả tiền thuê nhà, thuê nhân viên, tiền chạy quảng cáo các kiểu.

Tôi mất ăn mất ngủ, nhiều đêm vắt tay lên trán tìm lý do. Trong khi váy cưới, áo dài,... đều là đồ mới, đồ đẹp và may theo mẫu mã mới nhất. Nhân viên tư vấn nhiệt tình, quảng cáo cũng cho chạy đủ mọi hình thức. Thậm chí, tôi còn giả làm khách sang một số tiệm ảnh cưới khác xem họ làm như thế nào, giá cả ra sao. Kết quả, giá các gói chụp ảnh của họ cũng tương đương chỗ tôi, hoặc chỉ thấp hơn vài trăm ngàn không đáng kể. Vậy mà khách họ vẫn đông, thậm chí còn kín lịch vào mùa cưới.

Đến tháng 2 năm 2016, tôi quyết định thanh lý toàn bộ ảnh viện để thu hồi vốn vì lúc đó, hợp đồng thuê nhà của tôi cũng kết thúc. Đầu tư thì mất một khoản tiền tương đối lớn, nhưng khi thanh lý số tiền thu về không được là bao. Thanh lý hết mọi thứ mà tôi thu về chưa đến 500 triệu, chấp nhận lỗ hơn 2 tỷ đồng cho một năm kinh doanh thất bại.

Giờ tôi lại quay về công việc cũ, xin làm nhân viên ngân hàng lương 35 triệu đồng/tháng. Tôi thấy cuộc sống nhẹ nhàng và đơn giản hơn, bắt đầu tính toán chuyện tiết kiệm tiền để mua nhà sau khi lập gia đình.

Điều may mắn là bố mẹ tôi đến giờ vẫn bảo, chuyện kinh doanh không phải ai cũng thành công. Mất hơn 2 tỷ cho thất bại đầu đời của tôi coi như bài học kinh nghiệm để sau này, khi làm việc gì cũng cần tính toán trước sau. Thế nhưng, đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao tôi thất bại, hay thất bại do không có duyên với kinh doanh thật?.

Theo Tâm An

Vietnamnet