Bó hoa kèm kim cương giá 90 triệu đồng ngày Valentine

Bên cạnh những bó hoa tiền triệu, các tiệm kinh doanh hoa tại Hà Nội đa số còn nhập các loại quà tặng để bán kèm như trang sức, mỹ phẩm, chocolate..., trong đó một số hộp hoa kèm quà tại các cửa hàng có giá lên tới hàng chục triệu đồng.

Nhân viên một cửa hàng hoa tại Hai Bà Trưng báo giá hộp hoa gần 90 triệu đồng, trong đó riêng tiền hoa là một triệu đồng và bộ kim cương 88 triệu đồng. Tuy nhiên, khách hàng cũng có thể chọn loại hoa có giá cao hơn, như vậy giá mỗi hộp quà có thể lên tới 90 đến 100 triệu đồng.

"Sản phẩm này chúng tôi đã ra mắt từ vài tháng trước. Tuy nhiên, thường đến những dịp đặc biệt như thế này thì mới có khách đặt", quản lý cửa hàng cho hay. Những hộp hoa khác trong cửa hàng có thể kèm mỹ phẩm, nước hoa, chocolate... cũng có giá từ 2 đến 10 triệu đồng, có thể điều chỉnh linh hoạt theo yêu cầu của khách.

Một hộp hoa bán kèm các loại quà cho dịp Lễ Tình nhân năm nay. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, theo khảo sát, những bó hoa nhập khẩu hàng trăm bông vẫn liên tục nhận được lượt đặt của khách nhân dịp Valentine. Một đơn vị kinh doanh hoa nhập khẩu cho biết đã nhận được khoảng 30 đơn hàng có giá từ 5 đến 15 triệu đồng. Trong đó, có những bó gồm 100 bông hồng nhung nhập ngoại giá lên tới 15 triệu đồng (tương đương 150.000 đồng mỗi bông).

Tuy nhiên, vị này cho biết, nếu tính giá từng bông thì năm nay loại hoa đắt nhất trong cửa hàng vẫn là hoa mẫu đơn nhập khẩu, dao động từ 300.000 đến 400.000 đồng mỗi bông. Mỗi bó hoa này có giá dao động từ 3 đến 5 triệu đồng. Ngoài ra, các loại hoa nhập ngoại khác hiện cũng tăng nhẹ, có giá từ 100.000 đến 150.000 đồng mỗi cành và từ 1,5 triệu đồng trở lên với mỗi bó có số lượng hoa khác nhau.

"Giá nhập hoa năm nay không tăng so với Tết và nguồn cung không bị khan hiếm bởi cách khá xa đợt nghỉ Tết. Do đó, so với dịp Valentine năm ngoái, giá chỉ tăng khoảng 10%", chủ một đại lý chuyên nhập khẩu hoa để bán buôn cho hay.

Tuy nhiên, trên thị trường, giá hoa nhập khẩu dịp này tại các cửa hàng bán lẻ vẫn tăng nhẹ khoảng 5-10% so với trước Tết.

"Tết thì khách mua nhiều loại hoa khác nhau, khá đa dạng. Trong khi đó, dịp Valentine, nhu cầu lớn nhất vẫn là hoa hồng các loại. Bởi vậy, giá mặt hàng hoa hồng có tăng nhẹ so với trước Tết, trong khi những loại hoa khác thì không tăng", chị Nguyệt, chủ một tiệm hoa tại Kim Mã cho hay.

Valentine cũng là dịp nhiều đơn vị kinh doanh như nhà hàng, website thương mại điện tử, thương hiệu thời trang... tung các chương trình khuyến mại độc, lạ cho các cặp đôi để kích cầu. Một nhà hàng pizza tại Hà Nội còn tung chương trình game show "thách thức nụ hôn" nhân dịp Valentine được áp dụng từ ngày 11 đến 14/2. Theo đó, nếu khách hàng hôn nhau sẽ được tặng một bông hoa hồng vàng 24k, kèm tranh tình yêu và miễn phí một pizza tại nhà hàng. Hay một cửa hàng thời trang tung chương trình nếu khách đưa bạn gái đến mua sẽ được giảm giá 50%...

Theo Minh Châu



VnExpress