Bộ bàn ghế gỗ táu mật giá nửa tỷ đồng của đại gia Hải Phòng

Nhiều người tỏ ra thích thú khi chiêm ngưỡng bộ bàn ghế gỗ táu mật cổ (hay còn gọi là gỗ lũa) có tên gọi Bát tiên qua hải của nghệ nhân Trần Quỳnh, quê Hải Phòng. Bộ bàn ghế gồm một bàn và 3 ghế với hình dáng độc đáo, tự nhiên.

Theo lời chủ nhân của nó là anh Trần Quỳnh, bộ gỗ táu mật cổ hàng trăm tuổi này được lấy từ đáy sông Đà nên chất lượng và độ bền của nó khó có loại nào có thể bì được.

"Bề mặt gỗ có độ "nhăn" chính là những vết mòn do những con hà sống ở lòng hồ bám vào và ăn mòn chứ không phải do con người can thiệp tạo nên. Sở dĩ tôi để nguyên thủy như vậy bởi muốn bộ bàn này mang nét tự nhiên, sơ khai, độc đáo hơn", anh Quỳnh chia sẻ.

Ba chiếc ghế của bộ này hầu như mang dáng tự nhiên, chắc chắn.

Cận cảnh chiếc ghế có hình thù siêu độc. Hầu hết các chi tiết nhỏ trên phiến gỗ đều được giữ nguyên.

Đây là chiếc bàn với hình ảnh 8 ông tiên vi hành trên biển nên được lấy tên là Bát tiên qua hải . Đây là chi tiết thu hút người xem.

Trên bộ bàn ghế này còn được trang trí những bức tượng gỗ và những tổ ong bên trong có đèn thắp sáng.

Tổ ong có tác dụng làm đui đèn.

Bộ bàn này được đánh giá rất cao về tạo hình và chất lượng gỗ. Theo tiết lộ của chủ nhân nó, nhiều người trả giá bộ bàn này với giá 600 triệu đồng nhưng anh vẫn chưa bán.

Theo Kiến thức