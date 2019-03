Bỏ 7 triệu đồng mua 1-2 con bào ngư, khách Việt vẫn chịu chi

Vài năm trước, các loại bào ngư ngoại được nhập khẩu vào Việt Nam với giá lên đến chục triệu đồng mỗi kg. Vì vậy, dù được giới thiệu là thực phẩm bổ dưỡng thì bào ngư vẫn là mặt hàng kén khách, chỉ phục vụ giới nhà giàu. Ngoài ra, do là hàng xách tay nên khách muốn mua đều phải đặt trước.

Tuy nhiên, giá bào ngư tại nhiều điểm chuyên nhập khẩu hải sản tại TP.HCM hiện đã giảm mạnh. Nếu như trước đây, mỗi kg bào ngư viền xanh nhập khẩu từ Australia có giá đắt nhất khoảng 10 triệu thì hiện đã giảm 30%, tức còn 7 triệu đồng.

“Lượng hàng nhập về nhiều hơn, số nơi bán cũng tăng vì vậy giá bào ngư chúng tôi bán ra cũng phải cạnh tranh để hút khách. Ngoài ra, so với thời gian đầu, hiện các đơn hàng bào ngư về nước liên tục nên không phải chịu nhiều chi phí vận chuyển, bảo quản như trước”, anh Hiếu, nhân viên một điểm chuyên bán hải sản nhập khẩu trên đường Nguyễn Văn Đậu (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết.

Bào ngư giá tiền triệu nhưng đã rẻ hơn so với 1-2 năm trước nên hút khách hơn. Ảnh: H.S.

Hiện ở cửa hàng của anh, bào ngư viền xanh nhập khẩu Australia là loại ngon nhất, giàu nhất dinh dưỡng nhất nên được bán ra với giá đắt nhất. Cụ thể, loại 1-2 con/kg có giá 7 triệu đồng. Loại 3-4 con/kg có giá gần 6 triệu đồng, loại 5-6 con/kg có giá hơn 5 triệu đồng.

Theo anh Hiếu, mức giá này đã giảm đúng 30% so với thời gian bắt đầu nhập bào ngư về bán. Không chỉ bào ngư xanh, bào ngư đen nhập khẩu từ Australia cũng giảm so với trước, hoặc bào ngư Hàn Quốc hiện đươc bán với giá 1-1,2 triệu đồng mỗi kg. Giá này đã giảm từ 20-30% so với trước.

“Nhờ giảm giá thế này mà số lượng người đặt bào ngư nhiều hơn. Tính ra, nếu khách mua loại ngon nhất cũng tiết kiệm được 3 triệu đồng mỗi kg so với trước. Trong khi đó, mặt bằng thu nhập của người dân thành phố tăng hàng năm nên họ cũng mạnh dạn chi tiền triệu để mua bào ngư tẩm bổ”, anh Hiếu nói.

Tương tự, đại diện một cửa hàng phân phối hải sản nhập khẩu khác tại quận 10, TP.HCM cũng cho biết bào ngư là sản phẩm đắt hàng thời gian qua vì yếu tố dinh dưỡng cao hơn so với những loại khác.

Anh cho biết từ chỗ chỉ nhận hàng theo đơn đặt trước, rồi mới xách tay về nước thì hiện “khách mua giờ nào cũng có”, thậm chí, cửa hàng sẵn sàng cung cấp dịch vụ giao hàng miễn phí tận nhà. Khách chỉ cần gọi điện đặt hàng, khoảng nửa tiếng sau là nhận được bào ngư.

Từ chỗ phân phối cho những gia đình giàu có ở TP.HCM, mua 1-2 con bào ngư viền xanh nhập khẩu Australia có giá 10 triệu, hiện cửa hàng này đã mở rộng hệ thống phân phối ra Hà Nội. Vì vậy, số lượng đơn hàng ngày một tăng, thậm chí có cả khách quen.

“Bào ngư nhập khẩu từ Australia có giá đắt nhất vì vùng này nổi tiếng khắp thế giới về độ ngon, dinh dưỡng”, anh giải thích.

Theo các cửa hàng, họ không chỉ bán bào ngư nhập khẩu từ Australia, Hàn Quốc với giá bạc triệu mà còn có bào ngư trong nước với nguồn gốc chủ yếu từ Phú Quốc với giá chỉ khoảng 650.000 đồng mỗi kg. Tuy nhiên, chúng chỉ có theo mùa nên ít được khách chuộng hơn.

Theo Zing