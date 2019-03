Bình hoa cao 2 m giá 60 triệu dịp 8/3

Chia sẻ với VnExpress, chủ cửa hàng hoa ở đường Đinh Tiên Hoàng (quận 1) cho biết, dịp 8/3 năm nay khách hàng đặt mua hoa từ sớm và cửa hàng bắt đầu giao hoa từ 6/3 thay vì 7/3 như mọi năm. Ngày 6/3 cửa hàng đã giao 6 đơn hàng 10 triệu đồng và 3 đơn hàng 15 triệu. Với những đơn hàng 1-5 triệu thì cửa hàng có nhận trên 20 đơn. Ngoài ra, các bình hoa có giá 20-50 triệu đồng cũng được nhiều khách đặt. Đặc biệt, trong dịp này có một doanh nhân ở quận 1 đặt hàng bình hoa mẫu đơn kèm lan hồ điệp cao 2 m có giá 60 triệu đồng.

Sở dĩ bình hoa này có giá đắt vì mẫu đơn được chọn cắm là loại đặc biệt, kích cỡ "khổng lồ". Để cắm được bình hoa, cửa hàng phải sử dụng tới 3 nghệ nhân.

Bình hoa cao 2m được một doanh nhân ở quận 1 đặt mua. Ảnh: Flowerbox.

"Khách chọn hoa mẫu đơn vì loài hoa này ngoài mang ý nghĩa hạnh phúc còn thể hiện sự phồn vinh, phú quý. Bình trên gồm hơn 100 bông mẫu đơn và 100 cành lan hồ điệp. Mẫu đơn và lan hồ điệp đều được nhập ở Hà Lan", chủ cửa hàng nói.

Ngoài những bình hoa có giá vài triệu đến vài chục triệu đồng, chủ cửa hàng này cũng cho biết còn nhập về nhiều loại hoa lạ, có kích cỡ lớn.

Cụ thể, hoa lạ dịp này có hồng phủ nhũ vàng tinted zazu và hoa hồng phủ 2 màu xanh tím lazurite nhập từ Hà Lan giá 250.000 đồng một bông. Mỗi loại hoa này chỉ được nhập về với số lượng khoảng 400 bông. Cùng với các loại hoa hồng lạ, hoa mao lương, thược dược loại "khổng lồ" dù mới nhập lần đầu nhưng khách khá ưa chuộng. Vốn là những loại hoa đồng nội, nhưng nay với công nghệ hiện đại thì 2 loài hoa này được chăm sóc cho ra những giống hoa khủng to gấp 4-5 lần bình thường.

Cũng cho biết nhập khá nhiều hoa lạ cho dịp 8/3, chủ cửa hàng hoa trên đường Võ Thị Sáu cho biết, năm nay cửa hàng có hoa hồng xanh, hoa hồng màu nâu đất giá 150.000 - 200.000 đồng một bông. Mặc dù cửa hàng nhập khoảng 500 bông mỗi loại nhưng đều được khách đặt hết từ ngày 6/3.

Hồng phủ 2 màu xanh tím Lazurite nhập từ Hà Lan khá đắt khách dịp 8/3. Ảnh: Flowerbox.

"Năm nay hồng Đà Lạt số lượng bán ra thị trường dịp này không nhiều nên giá hoa tăng cao. Riêng với hoa nhập khẩu, giá tăng 30% so với ngày thường", chủ cửa hàng này cho biết.

Trên thị trường, hoa hồng được bán dọc các cửa hàng và con đường ở TP HCM. Giá mỗi bông hoa dao động 15.000 - 80.000 đồng một bông (tùy loại).

Chị Loan, tiểu thương bán hoa tại chợ Hồ Thị Kỷ (quận 10) cho biết, năm nay lượng hoa cung ứng ra thị trường không nhiều nên giá tăng mạnh so với mọi năm. Nếu các năm trước bó 50 bông hồng có giá 300.000 đồng, nay 350.000 - 500.000 đồng.

Tại Đà Lạt, giá hoa bán tại vườn là 6.000 đồng một cành với hoa hồng đỏ và 5.000 đồng một cành cho các loại hoa màu khác. Mức giá này đã cao hơn mức đỉnh điểm của những ngày lễ, tết trước đây.

Theo các nhà vườn, nguyên nhân giá hoa hồng tăng đột biến là do thời tiết Đà Lạt từ Tết tới nay thay đổi nhiều so với những năm trước khi nhiệt độ ban đêm luôn xuống thấp 11-13 độ C, còn ban ngày lại tăng rất cao ở mức 25-27 độ, trong khi phần lớn hoa hồng lại được canh tác trong nhà kính nên nhiệt độ tại vườn sẽ cao thêm 2-3 độ.

Theo Thi Hà



VnExpress