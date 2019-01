Bí mật kinh hoàng bên trong hàng nghìn lọ sa tế giả

Ngày 23/1, Công an huyện Gia Lâm cho biết, ngày 22/1, đơn vị này phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội bắt quả tang một cơ sở sản xuất sa tế giả nhãn hiệu Thuận Phát.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ gần 3.000 lọ sa tế thành phẩm, số lượng lớn sa tế đã qua chế biến đang chờ đóng hộp, hàng nghìn lọ, vỏ nhãn hiệu, máy đóng gói...

Số lượng lớn sa tế giả bị thu giữ.

Theo ghi nhận, khu xưởng sản xuất chế biến sa tế giả này khá lớn, các thùng, nồi chế biến sa tế không đảm bảo khép kín, sạch sẽ. Các công nhân chủ yếu là người tỉnh ngoài được thuê làm việc.

Theo đó, chiều 22/1, tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với Đội An ninh nông nghiệp nông thôn, Phòng An ninh Kinh tế Công an TP.Hà Nội bất ngờ kiểm tra tại một cơ sở sản xuất thực phẩm do chị Lý Thị Quy (33 tuổi, trú tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm) làm chủ.

Các sản phẩm sau đó được phân phối cho các kênh bán lẻ và tiêu thụ tại thị trường các tỉnh lân cận Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 20 công nhân đang vận hành máy móc và đóng gói các sản phẩm sa tế. Các sản phẩm này mang nhãn hiệu trên bao bì là sa tế Thuận Phát. Bước đầu, chủ cơ sở khai nhận mua nguyên liệu về sản xuất sa tế giả nhãn hiệu Thuận Phát.

Được biết mỗi ngày, cơ sở này đóng gói được khoảng vài nghìn lọ. Các sản phẩm này sau đó được phân phối cho các kênh bán lẻ và tiêu thụ tại thị trường các tỉnh lân cận Hà Nội. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ xử lý sai phạm của cơ sở trên theo đúng quy định pháp luật.

Theo Viet Q