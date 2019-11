Bánh bao kẹp giá 70.000 đồng một chiếc vẫn hút khách

Sau khi thấy một vài người bạn chia sẻ trên mạng xã hội về loại bánh bao kẹp “kiểu mới” với mức giá đắt gấp hàng chục lần bánh bao thường, Anh Thư (Bắc Từ Liêm, Hà Nội ), vốn là người mê bánh bao truyền thống, đã quyết đến thử một lần.

“Mình cảm thấy bánh bao này có chất lượng xứng đáng với mức giá của nó. Cảm giác đây là kiểu bánh dày nhưng vỏ bánh bao, nhân bánh rất lạ và ngon miệng”, Thư chia sẻ.

Bánh bao kiểu “tây”

Không chỉ Anh Thư, nhiều khách hàng vì tò mò đã tìm tới nhà hàng để thử loại bánh bao độc đáo này, chấp nhận bỏ ra mức giá cao.

So với bánh bao truyền thống được sản xuất dập khuôn, công nghiệp thì loại bánh bao này được xem như món ăn vừa cũ vừa mới thu hút thực khách.

Khác với nhiều loại bánh bao truyền thống, loại bánh bao kẹp tại một cửa hàng ở Hà Nội đang hút khách nhờ được chế biến lạ miệng kèm giá mức giá cao. Ảnh: Thu Trang.







“Thoạt nhìn, không ai có thể nhận ra đó là chiếc bánh bao nhưng khi cầm lên tay mới nhận ra vỏ của chiếc bánh giống vỏ bánh bao, làm từ bột mì. Vỏ bánh khá mịn, dai dai và nhân bánh không giống với bánh bao truyền trống”, Bùi Quân (Tây Hồ, Hà Nội), một khách hàng khác tại nhà hàng nhận định.

Chia sẻ với Zing.vn, chủ cửa hàng cho hay loại bánh bao mà cửa hàng anh đang bán vừa giữ được cảm giác khi ăn bánh bao, vừa dễ dàng biến tấu bằng cách thay đổi nhân bánh. Trước khi bán loại bánh bao kẹp này tại Việt Nam, anh này từng có khoảng thời gian bán thử ở Mỹ, Canada và rất được khách yêu thích.

“Vì là kiểu dáng bánh bao kẹp nên cửa hàng rất dễ đặt nhiều loại nhân khác nhau vào chiếc bánh. Tất cả đều được làm chín rồi cho vào vỏ bánh đã hấp”, anh này cho hay.

“Vỏ bánh được làm từ bột mì bình thường, không pha tạp chất. Nhân bánh gần giống như nhân bánh mì kẹp, có thể kể đến như: gà rán, thịt heo quay, cà chua, ớt chuông, cải xoăn,… Nguyên liệu không khó tìm và có sẵn trên thị trường”, anh nói thêm.

Phần lớn khách hàng tới thưởng thức bánh bao là do tò mò, tuy nhiên không phải khách hàng nào cũng vừa miệng với món ăn mới này. “Bánh bao đen có phần nhân hơi mặn, mình cũng không thích kiểu nhân nguội lắm. Với kích thước bình thường mà giá như thế là hơi đắt, tuy nhiên hình thức cũng khá bắt mắt”, chị Minh Châu (Ba Đình, Hà Nội) nhận định.

Thu trăm triệu mỗi tháng nhờ bánh bao

“Nhìn chung, giá đồ ăn ở quán đang ở mức trung bình, trừ bát ăn cơm rau trộn 120.000 đồng hơi cao một chút. Một người đến đây dùng bữa, quán thường tư vấn nên ăn 2 bánh bao cộng với một suất đồ size ăn kèm, một phần nước thì rơi vào khoảng 200.000 đồng”, chủ cửa hàng bánh bao kẹp cho biết.

Cũng theo chủ cửa hàng, mức giá 70.000 đồng cho một chiếc bánh bao như thế là rất phù hợp, không hề đắt đỏ so với mọi người nghĩ. Lý do anh đưa ra là do vỏ bánh được làm 100% bằng tay, không sử dụng máy móc.

Từng thành công ở Mỹ, Canada, bánh bao "kiểu tây" tiếp tục thu hút rất đông thực khách Hà Nội. Ảnh: Thu Trang.





“Phải có một người cán bột, một người dập khuôn, một người phết dầu rồi cho vào lò hấp. Mẻ bột bánh đầu tiên làm mất khoảng 2,5 tiếng, cho ra được từ 40 đến 50 cái. Các mẻ tiếp theo thì nhanh hơn, mình cứ đợi men nở thì nhào bột mẻ tiếp theo thôi”, chủ cửa hàng khẳng định.

“Tác giả” của món bánh bao kẹp độc đáo cho hay ban đầu, nhà hàng này mở cửa một ngày chỉ bán được khoảng 50 - 60 chiếc. Tuy nhiên khách đến ăn cảm thấy hài lòng nên thường xuyên quay lại. Từ đó, lượng bánh bán ra cũng tăng lên đáng kể.

“Khách hàng lúc đầu chủ yếu là người trẻ nhưng dạo gần đây đã có những gia đình đến ăn tối. Hôm nọ, có 3 gia đình toàn trung niên đến quán ăn cũng khen bánh rất thú vị”, chủ nhà hàng nói.

Ban đầu, khách đến nhà hàng chủ yếu là các khách Tây, Hàn Quốc nhưng hiện nay, khách Việt chiếm phần nhiều hơn.

“Mọi người đến đây hầu hết là do chia sẻ cho nhau trên các hội nhóm mạng xã hội. Quán không đẩy mạnh truyền thông mà khách đến đây đều do truyền miệng. Mình không thể làm hài lòng hết mọi khách hàng nhưng 80% khách đến đây đều hài lòng là mình cảm thấy vui rồi”, anh này nói thêm.

Trong tương lai, nhà hàng mong muốn sẽ sản xuất ra nhiều nhân bánh sáng tạo, độc và lạ hơn trên kinh nghiệm sẵn có. Menu sẽ được cập nhật định kỳ, sẽ có các món theo chủ đề hàng tháng nhưng mức giá vẫn không thay đổi, đảm bảo phục vụ cả khách Việt lẫn khách nước ngoài.

Theo Thanh Thư

Zing