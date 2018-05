Ba quán phở Việt được giới thiệu trên báo Mỹ

Trang Buzzfeed mới tung video về hai phóng viên của họ trải nghiệm 3 hàng phở Việt ở ba thành phố lớn của Mỹ. Mỗi quán lại có một đặc điểm riêng thu hút thực khách khắp nơi đến thưởng thức.

Phở Bình, Houston

Đây là một trong những quán ăn được yêu thích nhất và cũng tốt nhất ở thành phố Houston, bang Texas. Phở Bình mở từ năm 1983, và hiện nay có 7 cửa hàng khác nhau nằm ở khắp thành phố Houston. Điều đặc biệt là có một quán Phở Bình By Night nằm trên đại lộ Bellaire chỉ mở vào tối muộn, các ngày thường mở từ 4h chiều tới 12h đêm, các thứ 6, 7 mở tới 3h sáng hôm sau.

Ngoài phở nước trong thực đơn của quán còn có nhiều món Việt khác như phở cuốn, bún chả, bánh mì... Nước phở ở đây trong và món chính là phở bò có tủy xương, thêm nạm, gân, gầu bò. Một tô phở có giá gần 7 USD. Thực khách ăn phở có thể thưởng thức thêm nước chanh muối giá 2,5 USD.

The pig and the lady, Honolulu

Nằm ở thành phố thơ mộng Honolulu của bang Hawaii, The pig and the lady là một quán ăn nổi tiếng không chỉ bởi các món phở mà còn vô số món Việt khác. Quán do Andrew Le mở năm 2011, khi đó chỉ là một hàng rong trong chợ nông sản. Hai năm sau, anh lập nhà hàng tại khu Chinatown của Honolulu và phát triển thực đơn phong phú hơn. Nhà hàng được Bloomberg giới thiệu năm 2015.

Andrew giải thích tên quán ăn "The pig and the lady" nghĩa là anh ấy sinh năm Hợi nên gọi là "the pig", còn "the lady" để chỉ mẹ, vợ, những người bạn của anh. Cái tên đó là một cách anh bày tỏ sự trân trọng tới họ.

Phóng viên của Buzzfeed được giới thiệu cũng như thưởng thức ba phiên bản phở của quán. Đó là phở Bắc, phở vịt và phở chay. Phở Bắc được nấu theo công thức do mẹ Andrew truyền lại, phở tươi làm thủ công, thịt bò lấy từ vùng Makaweli Ranch ở đảo Kaui thuộc Hawaii. Quán thường dùng phần thịt vai bò để làm phở vì nó mềm, độ dai vừa phải. Một tô phở Bắc có giá 16 USD.

Phở vịt sử dụng phần thịt ức vịt nhưng được nấu chín vừa, thịt còn màu hồng tươi ở giữa. Xương vịt và phần còn lại của con vịt được dùng nấu nước phở trong vòng 8 tiếng. Tô phở vịt ngoài rau thơm ăn kèm còn có một quả trứng gà vừa chín tới, một tô giá 20 USD. Món phở chay có nước dùng nấu từ rau, tảo kombu, sử dụng nấm, cà chua, rau thơm, ớt, hành các loại để tăng thêm hương vị, giá 16 USD một tô.

District 1 Kitchen and Bar, Las Vegas

Quán lấy tên District 1 (Quận 1) theo tên quận trung tâm của TP HCM, cũng là nơi mà chủ quán Khai Vu sinh ra. Đây cũng là một trong những địa chỉ chuyên đồ ăn Việt nổi tiếng ở Mỹ. Quán nằm ở đại lộ South Jones, thành phố Las Vegas.

Phở tôm hùm và súp xương. Ảnh: foodbeast.

Hai phóng viên được chủ quán giới thiệu món phở tôm hùm đặc trưng. Quán sử dụng tôm hùm từ Maine, luộc chúng rồi bóc vỏ, chiên sơ phần đầu và nấu nước dùng cùng với xương bò như phở truyền thống. Nếu khách đi 2- 3 người thường gọi phở tôm hùm với một tô súp cùng những khúc xương ống lớn. Đó thực chất là phần xương kèm tủy đã dùng nấu nước làm phở. Một tô phở tôm hùm ở đây có giá gần 68 USD.

Theo Hương Chi



VnExpress