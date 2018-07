Anh nông dân Ninh Thuận trồng giống nho khổng lồ, cho thu nhập trăm triệu

Không phải ngẫu nhiên mà người dân ưu ái đặt cho anh Phòng cái biệt danh "Anh khùng" này. Khi được hỏi về cái biệt danh này, anh Nguyễn Khắc Phòng, thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) nở nụ cười hướng về vườn nho tươi tốt cho biết: “Năm 2017, tôi quyết định trồng giống nho chẳng giống ai, được xem là giống nho lạ khiến không ít người ở địa phương ngạc nhiên. Người dân không nghĩ anh sẽ thành công trên vùng đất cát và nghĩ anh bị khùng”.

Giống nho ăn tươi NH01 -152 đang được nhiều thương lái thu mua

Anh bộc bạch, người dân nói ra không phải không có lý do, bởi lo lắng sợ không có đầu ra, nơi nào sẽ tiêu thụ loại nông sản này, giống nho mới chưa biết cách chăm sóc, hiệu quả, năng suất cũng đang là dấu chấm hỏi, có chịu được khí hậu khô hạn hay không,…Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề làm nho, anh vẫn bỏ chuyện ngoài tai của thiên hạ và quyết tâm làm 5 sào giống nho NH01 – 152.

Nho NH01 - 152 khi chín cho màu sắc đẹp mắt, chùm to

Sau thời gian chăm sóc, vườn nho của anh Phòng đã cho thu nhập, đạt hơn 4 tấn quả, với giá bán dao động từ 100.000 – 120.000 đồng/kg, giá bán cao gấp 4- 5 lần so với giống nho truyền thống, sau khi trừ chi phí anh lãi khoảng 200 triệu đồng. Anh cho rằng, giống nho này rất thích nghi với điều kiện khí hậu khô nóng của Ninh Thuận, khả năng kháng sâu bệnh tốt, cho thu nhập cao, quả rất to, trọng lượng đạt từ 0,5 - 1kg/chùm, thậm chí có những chùm 1,5kg, chùm nho mới gấp 2-3 lần so với nho truyền thống.

Giống nho mới đang rất thích ghi với khí hậu nắng nóng, khô hạn của Ninh Thuận

Mới đây, anh Phòng đã nhân rộng thêm 2 sào nữa đang chuẩn bị cho thu hoạch, nâng tổng diện tích lên 7 sào. Đến nay, những hộ dân xung quanh đã nhận thấy mô hình của anh làm ăn có hiệu quả và đã tìm đến học tập kinh nghiệm. Tại địa phương, đã có 6 hộ trồng giống nho NH01 – 152, những vườn nho này đang phát triển tốt.

Anh Nguyễn Khắc Phòng (thôn Thái An, xã Vĩnh Hải) rất phấn khởi với giống nho NH01 - 152.

Theo Dân Việt