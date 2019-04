9X thôi lang thang về làng nuôi bạt ngàn gà trên cát, lãi 25 triệu/tháng

Trước khi nuôi gà trên cát, anh Đạo từng có thời gian lang thang phiêu bạt làm đủ thứ việc kiếm sống.

Sau 2 năm bỏ vốn đầu tư và công sức lao động, đến nay 9X Phạm Đình Đạo đã phát triển được trang trại chăn nuôi gà trên cát,

Thành công với đam mê chăn nuôi

Anh Phạm Đình Đạo là một 9X khá thành công tại thôn Trần Phú, xã Thạch Trị. Sinh năm 1991, nhưng hiện tại anh đang là Giám đốc Hợp tác xã Trần Phú. Từ 2 bàn tay trắng, đến nay anh Đạo đã xây dựng cho mình một trang trại chăn nuôi gà thả rông trên cát theo hướng chăn nuôi an toàn thực phẩm.

9X Phạm Đình Đạo thổ lộ, anh yêu thích làm nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi. Từ khi còn nhỏ anh đã có ước mơ làm giàu trên chính quê hương của mình. Năm 2012, anh vừa đi làm vừa theo học nghề may. Sau nhiều năm bôn ba đi làm, anh lại trở về với nơi mình sinh ra, lập gia đình và tìm cách làm giàu.

Bên ngoài chuồng trại là những trảng cát rộng mênh mông giúp cho hàng ngàn con gà chạy, nhảy thoải mái.

Đến giữa năm 2017, sau khi tìm hiểu, anh Đạo thuê lại 5,6 ha đất hoang hóa để xây dựng trang trại nuôi gà thả rông trên cát. “Đã lập gia đình là mình xác định ở quê làm ăn. Chính vì thế mình vừa đầu tư vừa mở rộng trang trại. Tháng nào mình cũng có gà thịt để bán ra thị trường.” – anh Đạo cho biết.

Khu chuồng nuôi gà được anh Đạo thiết kế hợp lý.

Giữa bãi đất hoang hóa, anh Đạo xây dựng 4 chuồng nuôi gà, mỗi chuồng có từ 1.000 – 2.000 con. Các chuồng nuôi gà có chung kiểu thiết kế với diện tích 100m2, nền được phủ một lớp trấu, có gắn camera an ninh. Bên cạnh 4 chuồng nuôi gà đều có một kho chứa thức ăn ngay cạnh, có 24 máng đựng thức ăn và 8 máng cho gà uống nước tự động. Khoảng cách giữa các chuồng nuôi là 30m, đảm bảo sân rộng khi thả gà. Cứ sáng sớm và chiều mát, gà thả sẽ ra sân chơi trên cát.

Giảm chi phí nhờ nuôi gà trên cát

Theo anh Đạo, ưu điểm của nuôi gà “đi bộ, thả rông” trên cát là gà phát triển khỏe, môi trường thoáng, hạn chế được nhiều dịch bệnh bởi cát dễ làm phân hủy phân gà, và nắng làm chết các vi khuẩn gây mầm bệnh. Không gian nuôi gà rộng nên gà thả rông cho thịt săn chắc, cộng với việc ít dịch bệnh, chăm sóc tốt, nên gà có chất lượng, phù hợp thị hiếu của người tiêu dùng.

Anh Phạm Đình Đạo cho biết, hiện nay anh yên tâm với mô hình nuôi gà trên cát ở quê hương. Vấn đề hiện nay là phát triển mô hình này lên một tầm cao mới với việc hình thành chuỗi cung cấp gà thịt thương phẩm an toàn.

Tại thời điểm hiện tại, anh Đạo bán gà thịt với giá 65.000 đồng /kg. Nhờ áp dụng kỹ thuật chăn nuôi tốt, không phát sinh nhiều chi phí nên mỗi tháng anh Đạo lời từ 25-30 triệu đồng từ xuất bán gà thịt ra thị trường.

Khi được hỏi về khó khăn anh Đạo cho biết: “ Khó khăn trong chăn nuôi thì rất nhiều. Nhưng hiện tại mình đang xem xét việc mở rộng quy mô chăn nuôi kèm với phát triển chuỗi cung ứng gà thịt chất lượng...Sẽ có rất nhiều khó khăn về vốn, kinh nghiệm quản lý...”.

Ở những trảng cát, anh Đạo có trồng cỏ voi và đàn gà có thể trú nắng bên dưới những tán cỏ voi này.

Với kinh nghiệm và học hỏi từ các khóa học nông nghiệp, hiện nay anh Đạo đang hướng đến mô hình nuôi gà trên cát an toàn. Bước đầu anh đang dần thay thế việc dùng vacxin, thuốc kháng sinh bằng cách pha chế và cho gà uống các thảo dược, trong đó có tỏi ngâm. Anh cũng đang nghiên cứu và áp dụng các loại cây cỏ có chứa kháng sinh và có thể trị bệnh cho gà. Nhờ vậy mỗi tháng anh có thể vừa tiết kiệm được chi phí chăn nuôi, vừa đảm bảo gà an toàn phục vụ thị hiếu người tiêu dùng.

Anh Đạo xuất bán gà thịt với giá 65.000 đồng/kg

Hiện nay gà thịt từ trang trại của anh Đạo có thị trường tiêu thụ chủ yếu ở TP Vinh (Nghệ An), TP Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh, huyện Thạch Hà và các vùng lân cận. Anh Đạo cho biết: “Trước mắt, mình tập trung vào phát triển các chuỗi cửa hàng cung cấp thịt gà an toàn trên TP Hà Tĩnh. Về lâu dài, mình sẽ nghiên cứu, áp dụng các giải pháp nuôi gà trên cát an toàn sinh học, giảm các chi phí về thuốc thú ý...”

Theo Dân Việt