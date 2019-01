8X đất cố đô kiếm bộn tiền dịp Tết nhờ trồng lan hồ điệp

Hoa vốn được dùng trang trí không thể thiếu trong các gia đình khi tết đến, xuân về. Trong đó hoa lan được nhiều người ưa thích bởi vẻ đẹp sang trọng, quý phái và rực rỡ của nó, đặc biệt là lan hồ điệp. Vì đây là loại lan vừa đẹp mà lại phù hợp với túi tiền của nhiều gia đình nên được nhiều người lựa chọn loài hoa này để chưng trong nhà dịp Tết.

Nắm bắt nhu cầu đó, anh Đỗ Trần Vương đã chọn cho mình một hướng đi mới là trồng lan hồ điệp để phục vụ nhu cầu của thị trường hoa Tết. Trung bình cứ vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, nhà vườn của anh Vương bán ra thị trường khoảng 18.000 cây lan hồ điệp và đem lại nguồn thu nhập không hề nhỏ.

Anh Đỗ Trần Vương đang đi kiểm tra tốc độ phát triển của vườn lan hồ điệp của nhà mình.

Vào thời điểm này, gia đình anh Đỗ Trần Vương ở xã Ninh An, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đang ngày đêm chăm sóc vườn lan hồ điệp để phục vụ cho các “thượng đế” chưng và làm quà biếu Tết.

Trò chuyện với phóng viên báo điện tử Dân Việt, anh Vương cho hay, những năm gần đây, hoa lan hồ điệp được xem là loại hoa được nhiều người ưa chuộng nhất trong dịp Tết đến xuân về, vì đây là giống lan có hoa lâu tàn nhất và phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng

Trung bình cứ vào mỗi dịp cận Tết, nhà vườn của anh bán ra thị trường khoảng 18.0000 cây lan hồ điệp nhiều màu sắc với giá trung bình là 180.000 đồng/cây.

“Hiện gia đình đang trồng hơn 10 loại lan hồ điệp khác nhau, dự kiến trong dịp Tết sắp tới, gia đình tôi sẽ cung ứng ra thị trường hoa Tết...”– anh Vương chia sẻ.

Cũng theo anh Vương, các giống lan hồ điệp của gia đình đang trồng đều là các loại lan được nhập khẩu từ bên Đài Loan. Đây là những giống lan phát triển nhanh, có nhiều ưu điểm vượt trội so với các loại lan hồ điệp khác như: hoa to đẹp, màu sắc rực rỡ, trên một cây có nhiều ngồng hoa, độ bền cực lâu, cây to khỏe, phát triển nhanh....

Cận Tết, vườn lan hồ điệp nhà anh Vương được nhiều người đang đến thăm quan vườn để tìm mua cho mình một chậu lan ưng ý về chơi Tết.

Nói thêm về loại lan hồ điệp, anh Vương cho biết, lan hồ điệp có hoa đẹp và rất bền nên có thể chơi từ 2-3 tháng thì hoa mới tàn, nhưng lại có giá khá rẻ so với các loại lan và hoa khác nên được khá nhiều gia đình chọn để chưng Tết hay làm quà biếu.

Vào những ngày này gia đình anh Vương vẫn liên tục nhận được các cuộc điện thoại đặt hàng, cũng như khách đến mua hoa chủ yếu là các khách quen từ TP.Ninh Bình và các tỉnh lân cận. “ Hiện giá lan hồ điệp đang dao động ở mức từ 140.000 cho đến khoảng 500.000 đồng/cây, tùy theo loại và nhiều hoa hay ít hoa. Dự đoán cận ngày, khan hiếm hàng giá cá sẽ còn lên cao gấp nhiều lần”– anh Vương khẳng định.

Một cây lan hồ điệp Đài Loan có ít nhất 2 ngồng hoa, thậm chí nhiều giống còn cho nhiều ngồng hơn và ra hoa cũng nhiều hơn.

Lý giải về lan hồ điệp được nhiều gia đình chọn để chơi Tết, anh Vương cho biết, lan hồ điệp đa dạng, phong phú dáng vẻ, màu sắc riêng vì thế càng thêm nhiều sự chọn cho người chơi hoa. Ngoài mang ý nghĩa may mắn, bền bỉ và sự giàu sang thì đây là loại lan có độ “bền” cực cao, hoa có thể để “chưng” Tết được tới 2 tháng.

Hoa lan hồ điệp từ lâu đã được phong tặng danh hiệu của sự cao sang, quý phái trong số hàng trăm loài phong lan nên được sử dụng nhiều làm quà tặng đặc biệt, sang trọng dành tặng cho gia đình, bạn bè, đối tác quan trọng đặc biệt trong dịp Tết nên nhu cầu của loại hoa này trong dịp cận Tết là rất lớn

"Lan hồ điệp có hoa đẹp và rất bền nên có thể chơi từ 2-3 tháng thì hoa mới tàn, nhưng lại có giá khá rẻ nên ai cũng có thể chơi được" anh Vương chia sẻ.”– anh Vương tiết lộ.

Với ý chí khát khao làm giàu trên mảnh đất quê hương và từ những kiến thức mà mình học tập được, anh Đỗ Trần Vương đã xây dựng thành công mô hình trồng lan hồ điệp trong nhà kính. Bước đầu mô hình này đang cho hiệu quả kinh tế rõ rệt và góp phần phát triển kinh tế địa phương cũng như phong trào trồng lan của tỉnh Ninh Bình.

Theo Phạm Anh

Dân Việt