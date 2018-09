8X “bỏ túi” 200 triệu đồng mỗi năm từ trồng nấm

Anh Hùng bên trại nấm linh chi dược liệu của mình

Anh Hùng cho biết, trước khi đến với nghề nấm, anh từng học ngành hướng dẫn viên du lịch, tuy nhiên sức khỏe không phù hợp, anh bỏ công việc về học nghề sữa chữa máy tính nhưng cũng không làm việc được. Anh lại tiếp tục đi học nghề kỹ thuật xây dựng, đi làm được khoảng hai năm anh cũng bỏ và chuyển hẳn qua nghề trồng nấm.

Khi mới lập trại, anh vấp phải nhiều thất bại do kinh nghiệm chưa có, việc áp dụng kỹ thuật vào trồng nấm chưa được bài bản. “Mình tìm hiểu, học hỏi làm mô hình nấm từ năm 2012. Lúc đó thấy mô hình phát triển, có người bác làm nên mình học và quyết định đầu tư 20 triệu đồng từ tích góp đầu tư dựng trang trại trồng. Ban đầu mình thí điểm treo 2.000 bịch nấm bào ngư trên diện tích 50m2. Thời điểm đó, sau đợt trồng ba tháng, trừ chi phí lãi 10 triệu đồng”, anh Hùng chia sẻ.

Từ trồng nấm, mỗi năm anh Hùng bỏ túi 200 triệu đồng

Anh Hùng chia sẻ thêm, “Thấy hiệu quả mình nhân diện tích trồng lên 70m2, treo 7.000 bịch nấm. Tuy nhiên, khi làm vấp nhiều trở ngại do chưa am hiểu kỹ thuật trồng, trại nấm bị ô nhiễm, nấm phát triển ít hiệu quả hơn. Lại thêm không có nguồn vốn phát triển, nản chí, mình bỏ đi làm bán hàng, sau một thời gian mình mới quay lại nghề nấm. Lần này, mình tiếp tục tìm hiểu, học hỏi trồng thêm nấm linh chi dược liệu ”.

Vừa làm vừa đúc rút kinh nghiệm. Đến nay, anh Hùng đã có nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc, trồng nấm sò và nấm linh chi. Hiện mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế.

Nấm linh chi thường mắc bệnh sâu, mốc xanh khi ra nấm, do vậy đòi hỏi nhiệt độ khi ươm bịch, trại trồng phải luôn luôn đảm bảo từ 28 độ C đến 30 độ C và trong trại phải có độ thông thoáng cao”.

Với diện tích trồng 200m2, anh trồng gối đầu 40.000 bịch nấm sò, 10.000 bịch nấm linh chi/năm. Cùng với đó, mỗi năm anh cung cấp 70.000-80.000 phôi bịch nấm giống cho các hộ nông dân trên địa bàn. Sau khi trừ chi phí, anh lãi 200 triệu đồng mỗi năm.

Nấm linh chi thân gỗ đang được anh Hùng trồng thử nghiệm

Chia sẻ kinh nghiệm, anh Hùng cho biết, “Trồng nấm quan trọng nhất là đảm bảo khâu quy trình kỹ thuật. Từ trại nuôi trồng đến nhà ươm đòi hỏi nhiệt độ ổn định dưới 30 độ C, thông thoáng. Đặc biệt như nấm linh chi làm sơ sài, phôi sẽ bị hư, nhiễm bệnh. Nấm linh chi thường mắc bệnh sâu, mốc xanh khi ra nấm, do vậy đòi hỏi nhiệt độ khi ươm bịch, trại trồng phải luôn luôn đảm bảo từ 28 độ C đến 30 độ C và trong trại phải có độ thông thoáng cao”.

Nói về dự định sắp tới, anh Hùng chia sẻ, “Sắp tới mình dự định mở rộng thêm diện tích trang trại lên 300 m2, sẽ chuyên về trồng nấm linh chi dược liệu. Bởi loại nấm này có chất lượng, hiệu quả kinh tế cao và được thị trường ưu chuộng …”.

Theo Kim Oanh

Dân Việt