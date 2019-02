500.000 đồng một đồng xu bạc kỷ niệm Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Chia sẻ với VnExpress, đại diện Công ty Tem Việt Nam cho biết, doanh nghiệp này sẽ phát hành đồng xu kỷ niệm hội nghị thượng đỉnh của Tổng thống Trump với Chủ tịch Kim Jong-un tại Hà Nội.

Đồng xu kỷ niệm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều do Việt Nam phát hành có tên "Hòa bình thế giới", được làm từ bạc nguyên chất, đường kính 3,5 cm. Đồng xu có hai mặt, một mặt in hình chim bồ câu - biểu tượng hòa bình thế giới, cành olive và quốc kỳ 3 nước Việt Nam, Mỹ và Triều Tiên, có dòng chữ thể hiện hội nghị thượng đỉnh tại Việt Nam. Mặt sau được in hình hoa sen của Việt Nam và ngày, tháng đánh dấu hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử này.

Mỗi đồng xu có giá bán là 500.000 đồng, kèm giấy chứng nhận về chất lượng sản phẩm. Tổng cộng chỉ có 300 bản được Việt Nam phát hành dịp đặc biệt này.

Mẫu thiết kế đồng xu bằng bạc kỷ niệm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 ở Việt Nam do Việt Nam phát hành.

Ý tưởng phát hành đồng xu bạc kỷ niệm được doanh nghiệp đưa ra sau thông tin công bố chính thức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tổ chức tại Hà Nội. Trong thời gian hơn một tuần, đội ngũ thiết kế của công ty lên ý tưởng và cùng các nghệ nhân làm việc ngày đêm để đưa ra mẫu thiết kế.

"Chúng tôi đang gấp rút hoàn thiện sản phẩm để kịp phát hành cùng thời điểm với bộ tem đặc biệt chào mừng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên vào chiều mai (26/2), trước khi diễn ra cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un một ngày ", đại diện Công ty Tem Việt Nam nói và cho biết đồng xu đặc biệt này sẽ được bán tại công ty ở số 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Trước đó, Mỹ cũng đã phát hành đồng xu mới kỷ niệm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Các đồng tiền được phát hành ngày 23/2 có giá 100 USD và giới hạn ở mức 1.000 bản.

Năm ngoái, Nhà Trắng công bố đồng tiền "trip coin" để đánh dấu cuộc gặp lịch sử Trump - Kim năm 2018. Đồng xu được bán với giá 19,95 USD, thấp hơn so với giá dự định là 24,95 USD.

Singapore cũng ra mắt đồng xu kỷ niệm có tên "Hòa bình Thế giới". Phiên bản bằng vàng có giá 1.380 đôla Singapore (hơn 1.000 USD). Xu này cũng có phiên bản vàng và nickel, với hình chim bồ câu, cành olive và các biểu tượng khác.

Theo Nguyễn Hoài

VnExpress