4.000 đồng/1 quả chanh, người dân đi "mót" từng quả vẫn không có mà bán

Những ngày này, người dân vùng chanh các xã Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam, Hưng Tây (Hưng Nguyên) đang thu hoạch chanh cuối vụ - hay còn gọi là chanh "niên". Khác với niềm vui mọi năm, lứa chanh này mặc dù đang cao giá nhưng hầu hết người dân không vui vì không có hàng để bán.

Vào thăm vườn chanh của gia đình ông Phan Bá Tài ở xóm 2B, xã Hưng Yên Bắc, ông thở dài: "Tôi có 1 ha chanh, hàng năm, ngoài thu hoạch chanh chính vụ còn được khoảng 1 tấn chanh muộn, thu hoạch vào tháng 3, tháng 4. Tuy nhiên năm nay chỉ được khoảng 1 tạ thôi".

Đó cũng là tình trạng chung của hàng trăm hộ trồng chanh nơi đây. Được biết, nguyên nhân khiến sản lượng chanh giảm là do thời tiết, trong đó đáng kể nhất là 2 trận bão trong năm 2017 đã làm nhiều gốc chanh bị gãy đổ, nhiều cây bị chết. Do đó, mùa chanh muộn năm nay không có quả để bán.

Theo bà Hoa ở xóm 2B, xã Hưng Yên Bắc, ngoài lý do thời tiết thì sản lượng chanh giảm là do đất trồng chanh nơi đây đã bị thoái hóa và nhiều gốc chanh đã trên 15 năm tuổi, dẫn đến việc năng suất quả thấp.

Hiện giá chanh nhập tại vườn đã lên đến 45.000 - 47.000 đồng/kg. Đây là mức giá kỷ lục nhất từ trước đến nay, người dân cũng không đi bán lẻ, có thương lái thu mua tận vườn. Thời điểm này năm ngoái, giá chanh muộn đẹp cũng chỉ đạt khoảng 25.000 - 30.000 đồng/kg.

Mặc dù giá tăng cao nhưng nông dân lại buồn bởi không có để bán. Anh Lê Văn Bình ở xã Hưng Yên Nam thở dài: "Mùa chanh muộn năm ngoái, quả đẹp mà giá chỉ giá chỉ 25.000 đồng/kg nhưng không ai mua, phải đổ bỏ. Bây giờ, quả kém hơn nhưng thương lái tranh nhau mua, giá tăng gấp 3 lần thì gia đình chẳng có chanh để bán".

Chị Châu, một thương lái tại địa phương cho biết: "Giá chanh tăng cao là do đang cuối vụ, thị trường cần nhiều vì bước vào mùa nắng nóng nhưng hàng lại khan hiếm, mặt khác, các vùng trồng chanh tại Nghệ An chưa nhiều, do đó giá tăng là điều dễ hiểu".

Toàn huyện Hưng Nguyên có 400 ha chanh, tập trung chủ yếu ở các xã Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam; trong đó xã Hưng Yên Nam có 200 ha, Hưng Yên Bắc trên 100 ha.

Ông Nguyễn Đình Hữu - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Bắc cho biết: Hai cơn bão vào tháng 2 và tháng 9 năm 2017 đã làm khoảng 50% diện tích chanh bị đổ gãy, rụng quả. Do đó mùa chanh này năng suất giảm trầm trọng. Tuy nhiên, địa phương không khuyến cáo người dân chặt bỏ chanh để trồng các loại cây khác vì đây là cây trồng có hiệu quả kinh tế cao trong nhiều năm qua, thích ứng với điều kiện đất khô cằn nơi đây.

Theo khảo sát của PV, trên địa bàn TP Vinh, giá chanh bán lẻ hiện ở mức 55.000 - 60.000 đồng/kg. Điều đáng nói là mỗi kg chanh chỉ khoảng 15 quả. Tính ra mỗi quả chanh hiện có giá gần 4.000 đồng. Quả to, đẹp có giá 5.000 đồng. Đây là mức giá mà nhiều người tiêu dùng cảm thấy e ngại. Nhiều quán ăn hiện cũng không dám nhập chanh về do sốt giá, ảnh hưởng đến nguồn thu.

