Vợ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền và tiền

Cháu họ đến ăn ở nhà tôi một tháng, cháu đưa tiền tôi nói không cần nhưng vợ thì lấy đủ cả tiền điện nước… (Ảnh minh họa)

Vợ tôi xuất thân trong một gia đình buôn bán, nên đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, cô ấy sẽ không chịu thiệt với ai bất cứ điều gì. Kể cả những người thân của tôi hay của cô ấy.

Chị gái cô ấy lấy chồng, bố mẹ vợ cho 2 cây vàng và 100 triệu đồng, đến khi vợ tôi cưới, bố mẹ vợ nói đang khó khăn nên chỉ cho 2 cây vàng và 50 triệu đồng, nhưng vợ tôi không chịu, đòi bố mẹ phải đưa đủ số tiền bằng chị gái mới chịu.

Cô ấy nói với tôi chuyện này ngay sau khi chúng tôi làm đám cưới, tôi đã cảm thấy choáng và sốc nặng. Tôi nói với cô ấy, bố mẹ khó khăn, em có nghĩ để có đủ 100 triệu cho em thì bố mẹ phải đi vay mượn không, cô ấy nói đó là chuyện của bố mẹ. Con cái phải công bằng, em không chấp nhận bất công bởi những điều vô lý.

Đấy là chuyện của cô ấy và bố mẹ, chị gái cô ấy, còn chuyện với gia đình tôi, cũng chẳng thua kém gì. Bố mẹ tôi ngoài căn nhà đang ở thì có hai căn nhà nữa, gia đình chỉ có 2 con trai, anh trai và chị dâu tôi sau khi cưới vợ đã ở riêng ra căn nhà to, còn căn nhà bé, chúng tôi cưới xong thì bố mẹ cũng cho ra ở riêng ở đó.

Vợ tôi không hài lòng, cô ấy nói tại sao anh, chị được căn nhà to đến cả trăm m2, còn vợ chồng tôi lại chỉ được căn nhà 50 m2.

Tôi giải thích, vì họ cưới nhau trước, hơn nữa đó là chuyện của bố mẹ, tôi và vợ không nên can thiệp và không có quyền can thiệp. Nhưng nhiều lần vợ tôi vẫn bóng gió với bố mẹ và anh chị dâu tôi rằng, căn nhà to ấy là có phần của vợ chồng tôi, sau này để công bằng thì bán đi chia đều cả.

Bố mẹ và anh trai, chị dâu tôi tất nhiên là rất khó chịu, nhưng vì tế nhị họ không nói thẳng ra với vợ tôi mà thôi.

Cháu họ của tôi, làm gần nhà tôi ở, chưa thuê được nhà trọ nên bố mẹ cháu xin đến ăn ở nhờ nhà tôi 1 tháng trời trong thời gian tìm nhà trọ. Hết 1 tháng, cháu nói gửi vợ chồng tôi tiền ăn, tôi nói không cần, cháu mới đi làm còn khó khăn, giúp được gì thì giúp.

Nhưng khi tôi vừa buông lời, thì vợ tôi đã nói ngay, cô ấy nói tiền ăn ở hết 2 triệu, cộng với tiền điện nước, internet 500 ngàn đồng, tổng cộng là 2,5 triệu đồng, nhưng họ hàng nên cô ấy bớt cho 500, còn lấy 2 triệu đồng.

Tôi ngỡ ngàng trước thái độ ứng xử của vợ, vì trước đó, cô ấy không hề nói với tôi một câu gì cả.

Nếu nói, tôi đã ngăn cản cô ấy làm việc này, nhưng lúc đó vì quá bất ngờ, nên tôi không thể ngăn cản được, đứa cháu tôi đã đưa tiền, đưa cho vợ tôi cả 2,5 triệu nói không cần trả lại đâu, cháu đi làm có tiền rồi, nên cô ấy cũng lấy luôn cả 2,5 triệu đồng.

Nói thì hai vợ chồng lại cãi nhau, nhưng tôi thật sự cảm thấy xấu hổ vô cùng vì cách ứng xử của vợ đối với những người thân của cô ấy cũng như người thân của tôi. Tại sao, trong đầu cô ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, mà gia đình tôi có phải khó khăn gì đâu.

Theo Trung/Báo Đất Việt