Về làm hàng xóm của mối tình đầu, tôi thấy mình thật may mắn đã không lấy anh ấy

Ngày tôi đưa người yêu về ra mắt, mẹ tôi phản đối kịch liệt, bà bảo: "Nhìn ánh mắt nó ác lắm, lúc yêu nó chiều chuộng, chứ khi lấy nhau rồi nó đánh cho thân tàn ma dại".

Những lời mẹ nói về người yêu hơi quá, trong mắt tôi anh ấy là người đàn ông hoàn hảo lý tưởng nhất. Bỏ qua những lời ngăn cản của mẹ tôi vẫn yêu anh bằng tất cả trái tim.

Thế nhưng tình yêu của chúng tôi không bền lâu vì anh đã phải lòng một người con gái giàu có hơn. Ngày anh rời xa khiến trái tim tôi đau thắt lại, ban ngày đi làm đêm về thu lu trong góc phòng trọ mà khóc. Không ngờ mối tình đầu của tôi lại kết thúc đau đớn đến vậy.

Thời gian cũng xoa dịu vết thương lòng và khi mở lòng thì tôi đã gặp được người đàn ông khác. Yêu nhau được nửa năm thì chúng tôi cưới nhau.

Mối tình đầu của tôi lại kết thúc đau đớn. (Ảnh minh họa)

Sau khi sinh con chúng tôi mua được một căn hộ chung cư và chuyển đến đó sống.

Ngay ngày đầu tôi đã chạm mặt người yêu cũ khi mở cửa bước vào nhà. Thì ra anh ấy là hàng xóm của vợ chồng tôi. Gặp lại anh mọi kỷ niệm như ùa về, trái tim tôi vẫn còn hình bóng của anh. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu, chỉ dứt ra khi có sự xuất hiện của vợ anh ấy.

Có lần vợ anh đi vắng và chồng tôi cũng không ở nhà, anh ấy sang chơi và có ý định quan hệ với tôi một lần cho bớt nhớ. Lúc đầu tôi cũng có ý định đi quá giới hạn vì vẫn còn tình cảm với anh, nhưng chuông điện thoại của chồng đã khiến tâm trí tôi thức tỉnh.

Ngay hôm sau lúc vợ chồng tôi chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng đồ đạc vỡ loảng choảng bên nhà người yêu cũ. Tò mò tôi chạy sang nhìn qua lỗ nhỏ ngoài cửa, thì thấy anh ấy đang bê chiếc tivi rất to chắc phải 64inch quăng xuống nền nhà. Còn chị vợ luôn miệng chửi: "Đấy cứ phá đập hết đi rồi mày tự đi sắm đồ, bà đây không sắm cho mà hưởng nữa đâu".

Với vài câu cãi nhau qua lại của hai người. (Ảnh minh họa)

Tôi bối rối không biết phải làm gì thì anh ấy xông vào bóp cổ vợ rồi nói: "Cô mà không đưa tiền cho tôi trả nợ thì bọn đầu gấu đến xiết nợ đấy".

Với vài câu cãi nhau qua lại của hai người tôi mới biết được anh ấy nghiện cờ bạc. Chị vợ không đưa tiền anh đã làm ầm nhà lên.

Vội vàng chạy về nhà đóng cửa lại tôi thở hổn hển kể cho chồng nghe. Tôi thấy mình thật may mắn đã không quan hệ với anh ta ngày hôm qua nếu không chuyện còn to nữa. Và điều may mắn hơn là anh đã không chọn tôi làm vợ, nếu không tôi cũng héo mòn dưới bàn tay của anh ta.

Bây giờ ngồi nghĩ lại câu nói của mẹ tôi cũng thấy đúng. Nhưng tôi sợ rằng cứ làm hàng xóm thế này rồi một ngày nào đó cũng xảy ra chuyện. Tôi phải làm gì để thuyết phục chồng chuyển nhà đây?

Theo Helino