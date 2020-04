Từ nhà thông gia về, bố tôi nổi giận gỡ ảnh cưới của anh trai ném ra sân, còn mẹ thì nằm vật ra giường mà khóc than

Nhà có hai anh em, tôi thì đang đi làm chưa có gia đình, còn anh trai tôi cưới vợ được 4 năm nay rồi. Anh trai tôi lương tháng khá cao nên sau khi ra sống riêng đã xây được nhà mới và mua xe hơi. Cuộc sống của anh chị rất sung túc, khiến bố mẹ tôi rất hãnh diện mỗi khi nói với mọi người về anh ấy.

Từ khi anh trai lấy vợ thì chưa bao giờ anh chị biếu bố mẹ tôi một đồng nào, mặc dù bố mẹ tôi không có lương, thu nhập dựa vào cửa hàng tạp hóa trước nhà. Mẹ tôi thường nói chỉ mong con cháu mạnh khỏe để làm ăn học hành, không trông chờ vào đồng tiền biếu của chúng tôi.

Một ngày thông gia mời bố mẹ tôi đến chơi nhà mới xây xong. Lúc đi bố mẹ tôi rất háo hức và mừng cho gia đình thông gia vì đã có được ngôi nhà mới .

Thế nhưng khi trở về khuôn mặt bố mẹ rất khó coi. Tôi vội chạy ra trêu trọc hai người, thế mà chẳng ai chịu trả lời rồi đùng đùng làm những việc kì lạ.

Bố thì đi tìm chiếc thang để leo lên tường và gỡ chiếc ảnh cưới của anh trai mang ra giữa sân ném. Tôi chưa hết hoảng sợ thì mẹ tôi chạy vào giường nằm, vừa khóc vừa than vãn. Mẹ trách anh trai là kẻ ăn cây táo rào cây sung, tốn mất bao nhiêu tiền của nuôi ăn học khôn lớn thành người, đến khi lập gia đình thì mang tiền về phục vụ nhà vợ. Còn bố mẹ đẻ thì không bao giờ rỉ ra một đồng nào.

Mẹ kể trong lúc say rượu ông thông gia khoe là toàn bộ ngôi nhà xây hết 1,6 tỷ đồng đều do anh trai tôi tài trợ hết. Mẹ bảo ngôi nhà đó rộng và to lớn gấp đôi nhà chúng tôi đang ở.

Anh trai tôi quá hào phóng với nhà vợ nên bố mẹ tôi có những hành động bức xúc như thế là phải, đến tôi cũng tức giận không nói thành lời. Ngay sau đó tôi gọi điện cho anh trai kể hết mọi việc vừa xảy ra và bảo anh về để giải trình với bố mẹ.

Thế nhưng anh ấy bảo chấp gì với ông bố vợ say rượu nói linh tinh thôi, tiền cho bố mẹ đẻ chưa có lấy đâu mà cho bố mẹ vợ .

Tôi nói lại những lời của anh trai để cho bố mẹ bớt bực tức, thế nhưng bố không tin những lời anh tôi nói mà cho rằng những lời đó chỉ lừa được trẻ con thôi.

Hôm sau vợ chồng anh chị vừa mới vào cổng bố tôi đã mang gậy ra đuổi nói là không có đứa con trai bất hiếu, chỉ biết vun vén cho nhà vợ mà không quan tâm đến bố mẹ đẻ.

Tôi thực sự không biết phải làm sao để hóa giải mâu thuẫn giữa bố mẹ với anh chị nữa mọi người ạ?

