Tự hào vì chồng giàu có làm trưởng phòng, ngày phát hiện một thứ trong xe tôi chết lặng

Tôi luôn tin tưởng anh sẽ mang lại cho mình hạnh phúc cả đời này. Những lúc tôi buồn, tôi vui, anh đều ở bên cạnh tôi, cho tôi thêm sức mạnh. Tôi tin anh chính là quý nhân của đời mình.

Hơn 2 năm làm vợ làm chồng, tôi ngày càng tự hào khi công việc của anh thăng tiến không ngừng. Anh có thu nhập tốt, điều kiện tốt và luôn mang những khoản tiền lớn về cho vợ. Anh không bao giờ tiếc tôi bất cứ thứ gì. Ngày tôi mang bầu rồi sinh con, anh là người đàn ông, là người bố người chồng ân cần nhất mà tôi từng biết.

Mỗi ngày anh đều đi làm bằng xe hơi, mặc com-le, xách ca-tap hết sức lịch sự. Nhiều cô gái ghen tị với tôi, hàng xóm hết lời ca ngợi hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.

Niềm vui ấy sẽ mãi viên mãn nếu không có ngày tôi phát hiện ra sự thật tày đình. Lần ấy ra lấy đồ trong xe cho con, tôi bất ngờ phát hiện một vật. Tôi cầm lên thì biết đó là chiếc phong bao đựng lương ghi tên tuổi của anh rõ ràng nhưng số tiền lương mà tên công ty anh làm việc khiến tôi chết lặng. Mức lương của anh quá thấp, chỉ có 5 triệu đồng và phần ghi chức vụ là công nhân. Công ty ấy khi tôi kiểm tra trên mạng cũng chỉ là một công ty giày da và anh chính là công nhân sản xuất giày.

Vậy số tiền anh có được từ đâu, chức vụ, xe cộ, của cải anh từ đâu mà có. Tôi bắt đầu cảm thấy sự dối trá đầy mình. Tôi không thể nào tin nổi anh lại có thể làm như thế với tôi.

Không nói một lời nào, tôi vẫn về nhà nghe chồng nói những câu ngọt ngào nịnh nọt, tôi vẫn làm một người vợ hạnh phúc và âm thầm điều tra. Khi tôi phát hiện sự thật về chồng, tôi đã không cầm được nước mắt và sự nhục nhã ê chề. Hóa ra bộ dạng ngày ngày mặc quần áo chỉn chu, xách cặp đi làm là lừa dối. Xe hơi cũng không phải của anh mà là của người đàn già đó bao anh. Tiền bạc cũng của bà ta cho anh. Anh cũng chỉ làm công nhân ở công ty giày da đó với mức lương 5 triệu thật. Nhưng số tiền anh kiếm được gấp chục lần số đó chính là tiền do anh ngoại tình với người đàn bà kia.

Hóa ra bấy lâu nay công việc chính của chồng chính “chăm gái già” chứ không phải công việc trưởng phòng gì như anh vẫn nói. Và người vợ như tôi ngày ngày ăn diện, tự hào trên đồng tiền bẩn thỉu ấy.

Tôi trách anh, hận anh vì đã lừa dối tôi nhưng tôi lại hận chính mình. Người vợ như tôi thật là vô tâm. Bấy lâu nay anh làm vậy mà tôi không hề hay biết bởi tôi chỉ biết tận hưởng thành quả của chồng và chỉ biết nói câu tự hào.

Cuộc hôn nhân như ngày hôm nay cũng là do tôi một phần, vì do tôi quá kì vọng vào anh, do tôi đã quá tin tưởng vào anh khiến anh phải xả thân đi vào con đường tội lỗi này. Là tôi đã sai, sai quá sai rồi…

Theo Bảo Châu (Khampha)