Tôi vừa già vừa xấu nhưng vẫn khiến giám đốc đẹp trai, giàu có chạy theo đòi cưới

Tôi năm nay 32 tuổi, đang làm nhân viên phòng lập trình của một công ty IT có tiếng trong thành phố. Số trời định, tôi sinh ra không được trời phú cho nhan sắc nhưng bù lại, tôi có trí nhớ rất tốt.

Tôi luôn đạt thành tích cao trong học tập từ ngày cấp 1 đến hết đại học. Tôi biết, ngoại hình của mình không được đẹp nên tôi chọn công nghệ thông tin. Thật may là tôi nhanh chóng có được việc làm ổn, lương cao ngay khi ra trường bởi tôi có năng lực.

Công ty tôi làm có anh - chồng sắp cưới của tôi bây giờ. Anh kém tôi 2 tuổi, nhưng học thức tinh thông, hiện đang đảm nhận vị trí giám đốc công ty tôi. Chẳng hiểu bắt nguồn từ đâu mà mọi người rất hay gán ghép tôi và anh với nhau.

Dĩ nhiên một người phụ nữ bình thường chưa yêu ai bao giờ chắc chắn không thể nào không bị lung lay trước anh. Nhưng tôi biết, một người như anh sẽ chẳng bao giờ đếm xỉa đến tôi.

Mỗi lần bị trêu, anh cũng hùa vào với mọi người thậm chí bình thường trong công việc, anh cũng chỉ bảo tôi rất nhiều. Chính vì thế lại càng làm tráitimtôi thổn thức.

Lần đó công ty tôi liên hoan. Tôi cùng cả team uống rượu say mèm. Uống xong họ đi tăng 2, tăng 3. Duy chỉ có tôi và anh say quá không lết đi nổi nên bạn bè gọi taxi đưa chúng tôi đến một khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Và tất nhiên chuyện gì đến cũng đến. Sau cái đêm say rượu ngà ngà đó, tôi có thai.

Tôi nói với anh nhưng anh nói sẽ không đời nào cưới một người như tôi làm vợ và bảo tôi bỏ đứa bé đi. Tôi tức tối, xin chuyển chỗ làm và quyết định đẻ đứa bé vì nó không có tội. Huống hồ, kinh tế của tôi hiện giờ hoàn toàn dư giả để có thể đảm bảocuộc sốngcho hai mẹ con.

Trước khi bước vào công việc mới, tôi đi du lịch nước ngoài nửa tháng cho khuây khỏa. Khi về thì hay tin anh bị tai nạn. Gần như mất khả năng làm bố. Nghe tin này đáng lý ra tôi phải vui nhưng lại thấy có chút gì đó nhoi nhói ở lồng ngực.

Tôi cũng không liên lạc gì mà tập trung chocuộc sốngcủa tôi vì dù sao anh ta cũng không xứng đáng.Nửa tháng sau đó, tôi thấy anh và nhà anh tới nhà tôi xin cưới. Bố mẹ tôi khi biết chuyện trước đó anh cư xử với tôi thì nhất quyết không đồng ý. Cả tôi cũng vậy. Cho dù anh ta có quỳ gối xin lỗi tôi cũng không chấp nhận.

Nhưng sự lầm lì, van xin của anh hơn nữa, tráitimtôi cùng dành cho anh từ lâu. Lại nghĩ tới việc sinh con ra không có bố nên sau 1 tháng ròng rã anh thuyết phục tôi. Tôi gật đầu.

2 tháng nữa chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Có thể câu chuyện của tôi giống như cổ tích thời hiện đại. Nhưng ở đời, chẳng ai nói trước điều gì. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ, một đứa con gái vừa già, vừa xấu như tôi lại có thể lấy được một anh chồng vừa trẻ, vừa đẹp trai và giàu có đến thế. Ở đời mấy ai được như tôi.

Theo Khỏe và đẹp