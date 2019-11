Tôi lặng người khi biết bạn thân của vợ sắp cưới là ai

Tôi năm nay 30 tuổi. Khi còn là sinh viên, tôi yêu My. My là cô gái thông minh, học giỏi, kém tôi 2 tuổi, gia đình lại rất có điều kiện. Bố em là giám đốc một công ty truyền thông lớn. Nhưng một điểm trừ duy nhất là ngoại hình em không được ưa nhìn.

Thú thật rằng, khi đó tôi đến với My vì có ý lợi dụng em. Tôi không phủ nhận rằng, tôi là một thằng hèn, đã bám váy bạn gái để sống trong suốt thời gian yêu em. Nhưng đến khi ra trường, gặp được người khác xinh đẹp, thông minh hơn, tôi đã không ngần ngại "đá" My một cách phũ phàng. Từ đó, tôi và My chưa từng gặp lại nhau.

Khi vừa nhìn thấy ảnh bạn thân người yêu, tim tôi dường như ngưng đập.





Hôm trước, khi đi xem phim với bạn gái, lúc cô ấy rút ví ra trả tiền nước (tôi đã mua vé xem phim) thì vô tình làm rơi bức ảnh. Khi vừa cúi xuống nhặt đồ lên cho cô ấy, tôi đã chết lặng khi nhận ra cô gái chụp chung với người yêu tôi chính là My. Sau vài giây cứng họng không thể mở lời, tôi mới lắp bắp hỏi, đó là ai. Cô ấy nói đây chính là cô nàng có biệt danh Heo Béo, bạn thân của cô ấy từ thời cấp 3. Lúc ấy tôi dường như không thể thở nổi. Bạn gái thường kể cho tôi nghe về một cô bạn thân có tên thường gọi là Heo Béo, nhưng tôi chưa từng gặp, vì nghe nói cô bạn ấy đi du học bên Mỹ rất ít khi về Việt Nam.

Trớ trêu thay, người yêu tôi nói cô bạn thân sắp về nước, nên cô ấy muốn giới thiệu tôi với cô ấy.

Tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi thực sự yêu người yêu hiện tại, nhưng nếu cô ấy biết được mối quan hệ và những việc tôi đã làm với bạn thân cô ấy trong quá khứ, liệu cô ấy có căm ghét tôi giống như My.

Tôi rất hoang mang, nếu chúng tôi có đến với nhau, thì tôi cũng không thể giấu kín chuyện này, nhưng nếu nói ra, thì tôi lại không có đủ can đảm.

