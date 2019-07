Tình cờ đọc tin nhắn của chồng, tôi cay đắng khi phát hiện sự thật về người đầu ấp tay gối bấy lâu nay

Tôi năm nay 27 tuổi, đã có chồng và 1 bé trai hơn 1 tuổi. Chồng tôi hơn tôi 7 tuổi nên khi đến với tôi, anh ấy cũng gọi là có chút sự nghiệp, có nhà, có xe đàng hoàng. Hơn nữa anh cũng là người đứng đắn nên yêu nhau được hơn 1 năm thì chúng tôi quyết định làm về chung 1 nhà.

Trong suốt thời gian yêu nhau, chúng tôi cũng đi ăn, đi xem phim, cũng nắm tay, hôn môi như bao cặp đôi khác nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Điều này lại càng khiến tôi tin tưởng chồng mình là người nghiêm túc, đứng đắn hơn. Ngoài ra thời gian đó chúng tôi cũng yêu xa, cả tháng mới gặp nhau được vài lần nên ít cơ hội gần gũi hơn.

Sau khi làm đám hỏi, chúng tôi chuyển về gần nhau hơn nên có nhiều cơ hội hơn và đã đi quá giới hạn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó lấn cấn, anh không quá mặn mà với chuyện này.

(Ảnh minh họa)

Đám cưới xong, tôi mang thai và sức khỏe yếu nên ở nhà dưỡng thai, sinh con chứ không đi làm nữa. Chồng tôi không vì thế mà hẹp hòi với vợ, thậm chí anh còn chiều chuộng và tỏ ra yêu thương tôi nhiều hơn. Đi làm về, anh đều mua đồ ăn ngon cho vợ, tiền nong chi tiêu anh cũng rất thoải mái mặc dù đã để vợ không thiếu thốn gì rồi.

Từ đầu đã không mấy mặn mà nên từ khi tôi mang thai, chuyện chăn gối thì anh tuyệt đối bỏ luôn với lý do muốn an toàn cho con. Tin chồng nên tôi không một chút nghi ngờ mà cứ nghĩ thật may mắn khi mình có được 1 người chồng tuyệt vời như vậy. Thế nhưng ngay cả khi đã sinh con được 1 thời gian dài thì chồng vẫn thờ ơ khiến tôi vô cùng tủi thân.

Không nhịn được nữa, tôi đem tất cả những băn khoăn của mình nói thẳng với chồng. Lúc đó anh xin lỗi và ái ngại giải thích: "Thời gian vừa rồi công ty gặp nhiều vấn đề quá nên anh cũng căng thẳng và áp lực. Qua đợt này rồi anh sẽ bù lại cho em sau nhé!". Một lần nữa tôi tin chồng nên chẳng mảy may nghi ngờ gì.

Thế nhưng tất cả niềm tin của tôi đã hoàn toàn sụp đổ sau khi vô tình đọc được tin nhắn trên Facebook của chồng. Hóa ra tất cả chỉ là dối trá mà thôi. Chồng tôi đã nhắn tin vô cùng thân mật và ngọt ngào với 1 người con trai khác. Không những thế, mối quan hệ của họ không phải xã giao hay mới mẻ gì mà đã sâu đậm lắm rồi.

(Ảnh minh họa)

Đương nhiên là tôi sốc vô cùng. Tối hôm đó, tôi đem chuyện này ra hỏi chồng thì anh chỉ thừa nhận đó là 1 người bạn đồng tính của mình, còn lại thì chối quanh chối co. Anh bảo tất cả chỉ là trên tin nhắn thôi chứ không có chuyện gặp gỡ hay hẹn hò bên ngoài. Nhưng với những tin nhắn kia của họ, tôi không thể tin chuyện này được nên quyết tâm làm căng. Và cuối cùng chồng tôi cũng phải thừa nhận mọi chuyện.

Anh là người đồng tính nhưng nhà chỉ có chồng tôi là con trai nên anh không dám công khai, không dám sống thật với giới tính của mình. Không chỉ có thế, để bố mẹ yên lòng anh còn kết hôn với tôi như là 1 bức bình phong che đậy mọi chuyện. Anh vừa quỳ xuống xin lỗi tôi vừa kể sự thật và hứa sẽ chăm lo cho 2 mẹ con suốt đời để bù đắp sai lầm của mình.

Nhưng tôi thực sự đau lòng và khó mà chấp nhận sự thật này nên đã ôm con về ngoại 1 thời gian. Nhìn chồng phải chạy qua chạy lại giữa nhà, công ty và nhà bố mẹ vợ để chăm sóc vợ con, tôi cũng có chút mủi lòng. Và thực sự là tôi yêu anh nên cuối cùng lại quyết định quay về nhà.

Từ đó đến nay, chồng tôi cảm thấy có lỗi nên càng ra sức chăm sóc hai mẹ con. Nhưng tôi biết tất cả chỉ là bề nổi, bởi tình cảm thực sự của anh không phải là dành cho vợ. Anh vẫn cố gắng chiều tôi chuyện chăn gối nhưng không ít đêm anh lại thức trắng, có lẽ anh nhớ người ta.

Thực sự nhìn chồng như thế tôi cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Tôi nên tiếp tục sống trong cái vỏ bình yên này để con có cha, vợ có chồng hay giải thoát cho cả 2 bây giờ?

Theo Helino