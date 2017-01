Sau ngày ra mắt mùng 2 Tết, tôi không còn muốn đến với anh nữa

Tôi đang thấy rối bời vô cùng. Tôi không còn muốn kết hôn với vị hôn thê của mình nữa. Những ngày Tết này, tôi càng hiểu rõ hơn về anh thì lại càng muốn xa anh. Nghĩ đến ngày kết hôn đã định vào sau Tết, tôi bắt đầu thấy sợ và không còn muốn kết hôn nữa.

Tôi quê xa, hai gia đình đã ra mắt và định ngày cưới cho nên Tết này anh xuống nhà tôi ăn Tết luôn để khi lên thành phố thì cả hai đứa cùng đi lên. Những ngày đầu khi anh về nhà tôi, khỏi phải nói tôi hạnh phúc biết nhường nào. Chúng tôi cùng nhau đi sắm Tết, mua đồ cho gia đình. Nhưng khi đi mua đồ tôi mới phát hiện ra anh rất keo kiệt. Suốt những ngày tháng yêu nhau, tôi cũng biết anh là người chặt chẽ thế nhưng đến dịp Tết này thì tôi thấy anh quá chi li đối với gia đình tôi. Bất kể tôi mua thứ gì về cho nhà, anh đều nói tôi mua thêm để sau lên Tết nhà anh. Tôi bảo rằng có những thứ biếu sau Tết thì không còn giá trị nên quà biếu gia đình anh sau Tết thì để lúc đó sắm cũng được vì chúng tôi lên Hà Nội muộn. Nhưng anh nói "không được thế, chúng mình đã là vợ chồng thì ngoại thế nào thậm chí nội còn hơn thế". Chỉ câu nói ấy thôi khiến tôi cảm thấy sợ. Mới chỉ sắp cưới thôi, chưa là vợ chồng chính thức mà anh đã rạch ròi và sợ phần thiệt cho gia đình mình thì tôi thật sự thấy lo lắng.

Rồi trong mấy ngày Tết mọi người biết "rể tương lai" đang ở nhà tôi nên họ hàng đến chúc Tết cũng đông hơn, vui hơn và vì thế mà bia rượu cũng nhiều hơn. Đến lúc này thì anh thể hiện rõ bản thân mình hơn. Anh uống rất nhiều. Có những ngày anh say chỉ có nằm dài cả ngày. Anh ngủ và không ai có thể gọi dậy nổi. Tôi gần như mất Tết những ngày đó. Tôi rất xấu hổ với bố mẹ tôi. Khi anh tỉnh dậy tôi tâm sự thì anh nói "là con cái trong nhà, lại gặp họ hàng thì phải tiếp để không mất lịch sự". Anh lấy lý do đó để chúc hết người này đến người kia. Có ba ngày Tết thì anh say mất hai ngày. Tôi không còn biết tìm chỗ nào mà chui xuống vì xấu hổ. Trong nhà tôi, bố tôi không uống và ông luôn không thích chuyện rượu chè, nay nhìn anh ấy như vậy bố tôi không nói gì nhưng tôi hiểu ông cũng chẳng vui tẹo nào.

Tôi rất ghét con trai uống rượu. Trong nhà tôi cũng không ai như thế. Hồi yêu nhau tôi cũng đã nói rõ với anh. Thời gian yêu nhau anh cũng uống không nhiều, chỉ đủ gọi là xã giao mỗi lần xuất hiện trong các bữa tiệc có tôi tham dự. Thế nhưng lần này anh làm tôi thấy nản. Ba ngày Tết của tôi trôi qua thật mệt mỏi. Tôi bỗng dưng thấy chán và không muốn lấy anh làm chồng nữa!

Tôi đang rối bời. Tôi phải làm sao bây giờ? Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn!

