Nỗi khổ của quý ông sợ hãi không dám yêu vì sở hữu 'của quý' chỉ có 1 hòn bi

Khi nhắc tới những trường hợp quý ông mắc các bệnh nam khoa phải đến thăm khám, bác sĩ nam khoa Nguyễn Bá Hưng (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) nhớ như in về một trường hợp của người đàn ông 30 tuổi nhưng nhiều năm nay không dám yêu ai. Nguyên nhân chỉ vì anh phát hiện chỉ có một “trái bóng”.

Theo bác sĩ Hưng chia sẻ, bao năm nay chàng thanh niên này không dám yêu hay gần gũi với bất cứ cô gái nào dù lòng lúc nào cũng khát khao yêu đương. Chưa kể, anh là trưởng phòng marketing một công ty phần mềm nên thu nhập khá cao. Anh cũng có nhà riêng tại Hà Nội. Nhưng bao lâu nay, dù vẻ ngoài tuấn tú, anh vẫn chấp nhận một mình lẻ bóng.

“Gặp bác sĩ, người thanh niên này mới thú nhận, anh không dám yêu ai suốt gần chục năm nay không phải do hoàn cảnh, cũng không phải do một bệnh tật nào đó mà là do anh phát hiện ra bản thân chỉ có mỗi một tinh hoàn ở dương vật”, bác sĩ Hưng chia sẻ.

Quý ông trẻ này rất buồn và khá bất ngờ khi 10 năm trước phát hiện ra khiếm khuyết này. Anh cũng không biết, có phải từ khi sinh ra anh đã bị vậy hay vì nguyên nhân nào khác. Điều này khiến anh rất lo lắng và ám ảnh. Anh sợ sau này nếu yêu cô gái nào đó, có thể sẽ làm cho người con gái này phải khổ. Bởi anh nghe nói, nếu đàn ông chỉ có một bên tinh hoàn, mai này sẽ dễ ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh sản, thậm chí vô sinh.

Đàn ông chỉ có một bên tinh hoàn, mai này sẽ dễ ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh sản, thậm chí vô sinh? - Ảnh minh họa.

Dù rất chán chường nhưng quý ông trẻ trên chẳng bao giờ dám chia sẻ “bí mật động trời” này với ai. Khi bị gia đình giục giã, bạn bè trêu bị ế, anh toàn viện cớ bận công việc ra để chống chế và cho đó là lý do ngụy trang thuyết phục nhất.

Quá lo lắng cho sức khỏe bản thân và nóng lòng muốn thay đổi điều này để tự tin có bạn gái, nên quý ông trên đã mạnh dạn đến phòng khám nam khoa để được bác sĩ thăm khám và tư vấn.

Thực hư quý ông sở hữu “chiếc đèn dầu” chỉ có 1 hòn bi ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Qua thăm khám, bác sĩ Hưng đã phát hiện ra quý ông trẻ trên chỉ có một tinh hoàn. Còn một bên tinh hoàn kia biến đâu mất.

Cũng theo bác sĩ Hưng cho biết, một số quý ông sinh ra dù có “cậu nhỏ” bình thường như bao người khác nhưng lại chỉ có một tinh hoàn mà không có 2 tinh hoàn. Khi phát hiện ra điều này, hầu hết các đấng mày râu thường mặc cảm hoặc thấy rất tự ti vì nghĩ mình đang gặp khiếm khuyết về cơ thể. Từ đó họ e ngại có thể gặp vấn đề bất lợi cho sức khỏe, nhất là sức khỏe sinh sản sau này.

Nhưng thực tế, nếu kém may mắn chỉ sở hữu 1 tinh hoàn, quý ông nên nhớ, nếu 1 tinh hoàn ấy khỏe mạnh, vẫn có thể phát triển khả năng tình dục trên phòng the bình thường và có khả năng sinh sản. Chỉ cần 1 tinh hoàn khỏe mạnh, chúng vẫn có thể sản xuất lượng tinh trùng cần thiết. Điều này giống như tình trạng chỉ có 1 buồng trứng ở các chị em. Dù có 1 buồng trứng nhưng không ảnh hưởng đến khả năng sinh nở của phụ nữ nếu buồng trứng ấy sản xuất đủ lượng trứng.

Tinh hoàn chỉ có 1 bên còn 1 bên “vắng mặt tại nhiệm sở” do bẩm sinh, thất lạc trong ổ bụng hoặc do biến chứng quai bị - Ảnh minh họa.

Do đó, điều cần thiết với các quý ông là, khi phát hiện tinh hoàn chỉ có 1 bên còn 1 bên “vắng mặt tại nhiệm sở” do bẩm sinh, thất lạc trong ổ bụng hoặc do biến chứng quai bị… quý ông nên đi thăm khám bác sĩ nam khoa sớm nhất để xác định rõ các chỉ số, xem 1 bên tinh hoàn ấy có tái sản xuất đủ số lượng và chất lượng tinh trùng hay không, bằng việc thực hiện một loạt các thử nghiệm, trong đó có thử nghiệm về tinh dịch đồ.

Tùy theo tình trạng 1 bên tinh hoàn này thế nào mà bác sĩ sẽ khuyến cáo cách điều trị thích hợp các quý ông nhé.

Theo Thảo Nguyên (Phunusuckhoe)