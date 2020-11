Mẹ trách vì tôi tố cáo bố bạo lực

Tôi 17 tuổi, có bố, mẹ và hai em nhỏ. Gia đình tôi sống chắp vá, tạm bợ, không thể được gọi là mái ấm. Bố tôi có tính vũ phu mỗi khi uống rượu, sẵn sàng đánh mẹ tơi tả. Tôi từng cố can ngăn khi bố đánh mẹ nhưng càng cố can, "cơn mưa đòn" của bố càng nhiều hơn. Ngày hôm trước, bố uống rượu say rồi lấy chổi vụt, đuổi đánh mẹ khắp xóm, còn mẹ chỉ biết chắp hai tay xin lỗi.



Vì tôi can bố không được nên tố cáo bố với công an. Sau đó, bố đã bị mời lên trụ sở công an làm việc. Nhưng khi bố về nhà do được mẹ bảo lãnh, bố tát tôi nổ đom đóm mắt, vứt hết quần áo, đồ đạc của tôi ra ngoài. Còn mẹ nói tôi là đứa không biết suy nghĩ, không chịu giữ thể diện gia đình. Tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!

Theo Ngôi sao