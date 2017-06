Mẹ chồng chì chiết mong con dâu mang thai chẳng khác nào mong "trâu đực có chửa"

Tôi và chồng tôi lấy nhau khi cả hai đều đã chín chắn trưởng thành. Trước đó tôi cũng đã yêu vài người nhưng chưa từng vượt qua giới hạn. Khi đến với chồng, tôi vẫn giữ thái độ nghiêm túc ngỏ ý không muốn “ăn cơm trước kẻng”. Quen và yêu nhau được bảy tháng thì chúng tôi kết hôn.

Như bất cứ những cặp vợ chồng khác, chúng tôi đều mong tình yêu sẽ cho quả ngọt. Thế nhưng tháng qua tháng, năm qua năm mỏi mắt chờ tin vui không thấy. Ông bà nội ngoại thì sốt ruột giục giã, vợ chồng tôi cũng cảm thấy lo lắng hoang mang.

Chúng tôi đã đi thăm khám khắp nơi, nhưng ở đâu cũng cho kết quả là hai người sức khỏe sinh sản bình thường. Mẹ tôi nghe ở đâu có thầy bốc thuốc giỏi cũng lặn lội đi tìm cho con gái. Thế nhưng đã bốn năm rồi chúng tôi vẫn là một cặp “vợ chồng son bất đắc dĩ”.

Thực ra thời gian đầu tôi cũng nghĩ chỉ cần chúng tôi không mắc bệnh tật gì thì trước sau cũng có con thôi. Tôi đã chứng kiến nhiều cặp vợ chồng cưới nhau có khi đến cả mười năm sau mới đẻ được. Thế nhưng càng ngày áp lực sinh con đối với tôi càng lớn, nhất là khi nhà chồng cứ hay bóng gió việc không sinh con là lỗi do tôi.

Chồng tôi đương nhiên cũng buồn, nhưng anh vẫn động viên tôi rằng “có thể con cái đang thử thách tình yêu của chúng ta”, nhưng mẹ chồng tôi lại cứ hay nói ra nói vào nên đôi khi khiến anh ấy có chút chán nản.

Cuối tuần vừa rồi mẹ chồng tôi sang chơi. Sáng, tôi ra chợ gần nhà mua ít thức ăn, khi về đến nhà thì thấy mẹ chồng và chồng tôi đang nói chuyện, tình hình có vẻ căng thẳng. Mẹ chồng tôi nói:

- Chắc chắn là vợ mày nó không đẻ được chứ mày to cao khỏe mạnh thế này. Hôm trước mẹ đi xem bói, ông này nổi tiếng phán như thần, ông ấy nói nhiều cặp vợ chồng không phải do vô sinh hay bệnh tật gì nhưng nhiều năm vẫn không có con là do âm dương tương khắc. Nhiều người lấy nhau đến cả chục năm không có con, ấy nhưng chia tay rồi lấy người khác thì cả hai lại đều có con cả đấy.

- Thôi mẹ đừng có bói toán linh tinh nữa, là do số chúng con muộn con thôi. Rồi vợ con sẽ đẻ cho mẹ không chỉ một mà hai đứa, lúc đấy có khi lại kêu trông cháu mệt không muốn trông ấy.

- Gớm, được thế đã may, mong vợ mày mang thai chẳng khác nào mong trâu đực có chửa.

Tôi nghe câu chuyện xong tự nhiên cảm thấy chán chường và tủi thân đến tột độ. Tôi hiểu ý của mẹ chồng tôi đang muốn vợ chồng tôi ly hôn để tìm mối khác.

Thực ra chuyện như mẹ chồng tôi nói không phải không có. Trước đây ở làng tôi cũng có một cặp vợ chồng ở với nhau nhiều năm không có con, cuối cùng ai đi đường nấy. Sau khi chia tay, anh lấy vợ, chị lấy chồng, không ngờ cả hai đều sinh liền mấy đứa con. Người làng tôi lúc ấy cũng nói rằng là do số hai người này kết hợp với nhau thì tuyệt đường con cái.

Hôm qua, hai vợ chồng nằm ngủ, đột nhiên chồng tôi nói với tôi: “Nếu vợ chồng mình suốt đời không có con thì làm thế nào hả em?” Lúc đó tôi định hỏi “vợ chồng mình có thể xin con nuôi không?” nhưng rồi tôi đã không nói. Vì tôi thoáng nghĩ có lẽ chồng đã bị những lời nói của mẹ chồng lay động, và có lẽ anh cũng đã mơ hồ nghĩ đến một kết cục rất tệ ấy là chia tay.

Tôi thực sự không biết nên làm như thế nào bây giờ. Những lời nói của mẹ chồng vẫn luôn in sâu trong tâm trí tôi khiến tôi có chút tự ái và buồn tủi. Chia tay khi vẫn còn thương nhau thế này thật khó, mà sống chung trong mỏi mòn hi vọng ai dám chắc được ngày mai lòng người sẽ không đổi thay?

