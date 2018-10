Lý do không ngờ khiến chồng khăng khăng rủ tôi đi đám cưới người yêu cũ

Tôi năm nay 30 tuổi, tôi mới kết hôn được 6 tháng. Tôi sinh ra trong một gia đình khá khó khăn lại đông con. Là chị cả, tôi không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi đi làm may ở xí nghiệp gần nhà. Đi làm may được một thời gian, tôi học thêm kế toán với hi vọng sẽ có được một công việc tốt hơn.

Sau khi xin được công việc làm kế toán, mức lương của tôi tăng lên đáng kể. Tôi đi làm được bao nhiêu tiền đều gửi về để mẹ nuôi 4 đứa em ăn học chứ không dám giữ lại cho riêng mình. Trong quá trình đi làm, tôi cũng có vài người ướm hỏi nhưng vì cảm thấy không hợp, lại thương các em nên tôi cứ lần lữa chuyện chồng con. Thấy tôi đã ngót nghét “tuổi băm” mà chưa có nơi có trốn, bố mẹ tôi sốt ruột, thường xuyên giục tôi lấy chồng.

Tôi với Trung- chồng tôi quen nhau qua mai mối. Chồng hơn tôi 2 tuổi. Anh làm công nhân ở xí nghiệp gần công ty tôi. Nhà anh cũng nghèo như nhà tôi nên cả hai dễ thông cảm, động viên với nhau. Chồng tôi khá trầm tính, đứng đắn, chững chạc, biết lo nghĩ cho gia đình. Chúng tôi yêu nhau 6 tháng thì quyết định tiến tới hôn nhân. Trong thời gian yêu nhau, tôi thấy anh không ngọt ngào, không lãng mạn, cũng chẳng bao giờ tặng tôi một món quà. Tôi nghĩ vì anh đã lớn tuổi nên chẳng ham mê những thứ phù phiếm đó. Anh cũng chưa bao giờ hôn tôi thật nồng nàn, tất cả chỉ dừng lại ở cái nắm tay và cái ôm thật chặt.

Sau đám cưới, chúng tôi sống chung trong một phòng trọ để tiện đi làm. Chúng tôi chung sống khá hòa thuận, ít cãi nhau nhưng không thực sự quấn quýt như những cặp vợ chồng mới cưới. Sau mỗi giờ làm, chồng tôi về phòng, cùng tôi ăn cơm rồi lên giường ôm khư khư chiếc điện thoại chứ không chuyện trò hay âu yếm tôi. Tôi để ý thấy anh nhắn tin cho ai đó rất nhiều nhưng vì anh có cài mật khẩu nên tôi không đọc được.

Mấy hôm trước, tôi thấy chồng băn khoăn, buồn bã, đứng ngồi không yên, tôi hỏi thì anh không nói gì. Sau đó, anh nói với tôi rằng Quỳnh- người yêu cũ của anh sắp lấy chồng. Anh muốn tôi cùng anh đến dự đám cưới.

“Đến dự đám cưới người yêu cũ thì có gì mà anh khó nghĩ thế?”, tôi tò mò.

“Em không cần biết, hôm đó em về sớm, mặc chiếc váy ren em mới mua nhé, nhớ trang điểm cho thật đẹp vào”, chồng tôi dặn.

Hôm đó, tôi về sớm như chồng dặn nhưng xe của tôi lại bị hỏng ngang đường nên đến đám cưới muộn. Khi tôi đến, chồng tôi đã ở đám cưới. Nhìn thấy người yêu cũ đứng trên sân khấu bên chồng, tôi thấy mắt chồng tôi rưng rưng. Nhìn thấy tôi, anh liền giới thiệu tôi với người yêu cũ. Tôi thấy 2 người không được vui vẻ, tự nhiên lắm.

Trở về nhà, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn nên quyết định “điều tra”. Qua tìm hiểu, tôi biết được chồng tôi và Quỳnh từng có 5 năm yêu đương mặn nồng. Nhưng do nhà Quỳnh chê chồng tôi nghèo nên 2 người đành chia tay nhau. Được mấy chị em mách, tôi lên mạng và đọc được tin nhắn điện thoại và Facebook của chồng. Tôi trào nước mắt khi đọc được những tin nhắn tình tứ chồng tôi gửi cho Quỳnh. Chồng tôi nói còn yêu Quỳnh và lấy tôi chỉ để chiều lòng gia đình. Bị Quỳnh cự tuyệt, từ chối, chồng tôi giận dữ nên mới đưa tôi đến đám cưới của Quỳnh để “trả đũa”.

Biết được tình cảm của chồng, tôi buồn bã, đau đớn đến tê dại. Anh lấy tôi mà trái tim vẫn thuộc về người khác, tôi sợ chúng tôi sẽ chẳng có hạnh phúc. Giờ tôi đã hơn 30 tuổi rồi, nếu ly dị, tôi sợ sẽ chẳng tìm được ai hơn anh. Xin hãy cho tôi một lời khuyên, tôi đang rối trí quá.

