Lời đề nghị của bố chồng trước đám cưới khiến cô dâu trẻ uất ức

Chỉ còn 1 tuần nữa là lên xe hoa mà tâm trạng em khá rối bời. Đang mang thai ở tháng thứ 2 vì vậy việc chuẩn bị cho đám cưới cũng khiến em mỏi mệt. Thêm vào đó, những ý kiến, yêu cầu từ phía nhà chồng khiến em chẳng thể nào vui nổi.

Chồng em là thợ điện. Hiện anh đi theo ông chú ruột sửa chữa, làm việc tại các công trình. Những ngày nghỉ, các gia đình bị hỏng điện cũng gọi chồng em đến sửa. Vốn tính chăm chỉ, chịu khó nên anh cũng kiếm được đồng ra đồng vào.

Trong khi đó, em vừa tốt nghiệp đang chờ xin việc làm vì vậy em ở nhà trông cửa hàng tạp hóa cho gia đình.

Nhà chồng em kinh tế không dư giả, chỉ đủ ăn đủ mặc. Bố mẹ chồng làm nông nghiệp nuôi 4 đứa con. Trong 4 đứa con của ông bà chỉ có chồng em là đã đi làm, 3 em còn lại đều đang ăn học.

Vì vậy khi chuẩn bị đám cưới, ông bà tuyên bố sẽ không có tiền để lo cho vợ chồng em. Biết bố mẹ không dư giả nên chúng em cũng cố gắng tự lo cho đám cưới. Nếu thiếu thốn, 2 vợ chồng cũng sẽ vay mượn chứ không phiền đến ông bà.

Vì vậy từ tiền chụp ảnh cưới, nhẫn cưới, đến thuê rạp, mâm cỗ… tất cả đều do chúng em lo liệu. Bố mẹ chồng không phải bỏ ra bất cứ đồng nào. Vậy mà bố chồng em có tính sĩ diện, ông đi nói với hàng xóm, họ hàng… khắp nơi rằng, em về làm dâu nhà chồng rất sướng. Tất cả chi phí đám cưới đều do bố mẹ chồng em bỏ ra. Em không có công việc ổn định, lại có bầu trước nay được nhà em rước về là quá may mắn.

Em nghe những lời đó do người khác kể lại mà vô cùng tủi thân. Nhưng được chồng động viên, em cũng cố gắng bỏ qua, chỉ tập trung lo cho đứa con trong bụng và đám cưới sắp tới.

Nhưng thói sĩ diện hão của bố chồng em chưa dừng lại ở đó. Ban đầu, ông gọi riêng chồng em ra sau đó bàn rằng, chồng em nên mua 5 chỉ vàng cưới. Sau đó, đến hôm rước dâu, ông sẽ mang tặng cho vợ chồng em.

Nghĩ ông bà không có tiền lại sợ thua kém với nhà gái nên em và chồng cũng đồng ý với phương án này.

Vậy mà hôm qua, chồng em lại gọi điện nói rằng, ông đưa ra ý kiến mới. Đó là con trai đầu lấy vợ nên ông muốn được mở mày mở mặt với hàng xóm. Ông bàn với chồng em, sẽ mượn sổ đỏ của chú ruột chồng em (nhà chú ruột rất giàu, nhiều đất đai) để tặng cho vợ chồng em vào hôm cưới.

Sau đó, ông bà tuyên bố đây là miếng đất ông bà tặng cho vợ chồng em làm quà cưới. Trên thực tế, đây chỉ là chiêu để "lòe" nhà gái và họ hàng, quan khách.

Ông yêu cầu vợ chồng em giữ bí mật về việc này. Nếu có ai hỏi thì cứ giả vờ là được bố chồng tặng đất. Chồng em dù không thích nhưng anh là người hiền lành, không muốn phật lòng bố. Anh cũng phân tích, việc này chẳng mất mát gì lại làm ông vui, được mát mặt thì cố gắng để chiều ý ông. Sau này em về nhà chồng sống cũng vui vẻ, được lòng bố chồng hơn.

Nhưng em cảm thấy không hài lòng. Nếu bố mẹ chồng không có cho chúng em, chúng em đâu có ý kiến, đòi hỏi gì. Nhưng việc diễn kịch như vậy chỉ để thoải mãn tính sĩ diện của bố chồng thật khó coi. Sau này nhiều bạn bè, người thân em lại khen em có phúc, số hưởng, vừa về nhà chồng đã được tặng đất trong khi sự thật đâu có như vậy?

Em nói thẳng với chồng là không đồng ý khiến anh không vui. Mấy nay, anh đang thuyết phục em vì bố chồng em rất khó tính. Làm ông phật lòng, vợ chồng em cũng khó ăn nói với ông. Xin độc giả cho em lời khuyên, nên xử lý tình huống này như thế nào?

