Lén cài ứng dụng theo dõi chồng, không ngờ bị qua mặt vì mánh khóe nham hiểm

Từ ngày đẻ bé thứ hai xong, tôi hay bị suy nghĩ nghi ngờ về chồng mình. Chẳng hiểu do bản thân trở nên nhạy cảm, tự ti với bản thân hay vì ám ảnh những câu chuyện ngoại tình đầy rẫy trên mạng mà tôi trở nên khó có thể đặt lòng tin hết vào chồng.

Để cả hai không phải mất thời gian cho việc nghi ngờ lẫn nhau rồi hờn dỗi không đáng có, tôi thẳng thắn đề cập với anh chuyện cài định vị. Tôi cũng hiểu việc bị theo dõi từng đường đi nước bước không mấy thoải mái song nếu không làm điều gì khuất tất thì đâu có gì phải sợ.

Nhiều người đọc đến đây chắc cũng sẽ không đồng tình với việc làm của tôi. Tôi nói thật, đừng ai nói với tôi rằng cái gì đã là của mình thì sẽ mãi là của mình. Xã hội bây giờ khác rồi, người ta nói một mét vuông có 10 kẻ ăn cắp cũng chẳng phải sai đâu. Chồng là thứ cho chẳng ai lấy nhưng cứ hở ra là mất, của mình thì mình phải giữ thôi.

Thế rồi vợ chồng tôi cũng đạt được thống nhất trong việc để tôi cài ứng dụng định vị trên điện thoại của anh. Tôi nghĩ việc này đơn giản chỉ là giúp củng cố thêm lòng tin cho nhau mà thôi. Tôi cũng đem chuyện này đem chia sẻ cho các chị em đồng nghiệp, sau đó cũng không ít cặp làm theo. Nếu ai phản đối hay thậm chí là phản ứng một cách gay gắt thì ắt hẳn anh ta đang có điều gì khuất tất.

Từ ngày có ứng dụng này, tôi cảm thấy an tâm hơn hẳn. Mỗi khi đọc những câu chuyện về người thứ 3 ở trên mạng hay đâu đó ngay gần mình có người cặp bồ, tôi không còn lo sợ không biết chồng mình thế nào. Anh đi đâu, hôm nay "ngoan" hay "hư" tôi đều biết cả.

Thi thoảng cái ứng dụng "hiện đại, hại điện" này cũng chập cheng. Có hôm tôi vừa thấy trên ứng dụng định vị chồng đang ở cơ quan, mấy phút sau đã nghe thấy tiếng anh đang nói điện thoại ở nhà. Tôi cũng băn khoăn vì không thể xảy ra chuyện anh để quên điện thoại, vậy tại sao lại có thể di chuyển chỉ trong vài phút như vậy? Nghĩ một hồi tôi tự nhủ chắc hẳn đồ hiện đại này cũng có lúc nhầm nhọt như người vậy.

Sau hôm đó tôi cũng không phát hiện thêm lần nào khó hiểu như vậy nên càng yên tâm. Cho đến một hôm, tôi đang ở nhà thì nhận được điện thoại của đồng nghiệp chồng. Anh ấy hỏi chồng tôi có nhà không. Công ty đang có việc rất quan trọng mà không thể liên lạc với anh ấy.

Giật mình mở ứng dụng ra, tôi sững người khi thấy định vị cho thấy chồng tôi đang ở cơ quan. Vậy là, công cụ kiểm soát chồng mà từ trước tới giờ tôi vẫn tự hào vỗ ngực lại chẳng hề có tác dụng đến vậy. Chồng tôi đang bát ngát ở một phương trời nào đó còn tôi thì lại ở nhà và an tâm nhìn vào ứng dụng đó.

Chiều hôm ấy chồng tôi về nhà rất đúng giờ. Có lẽ các đồng nghiệp đã nói cho anh biết về chuyện xảy ra chiều nay nên tôi thấy rõ được sự bối rối, lấm lét của anh trên khuôn mặt. Tôi vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh để xem câu trả lời của anh là gì.

Thế nhưng, những lời nói biện hộ, lý do sau đó khiến tôi thực sự phải đặt một dấu hỏi về chồng. Anh ấy đọc ra những lý do mà đến một đứa trẻ chắc cũng nhận ra là bịa. Đàng hoàng, quang minh chính đại thì sao phải quanh co như vậy.

Tôi nói không để tâm và nhận lời xin lỗi của chồng dù trong tâm còn rất nghi ngờ. Tôi muốn tìm chứng cớ để chứng minh sự ngờ vực của mình là sai. Song chẳng ngờ, sự thật lại phơi bày một cách chua chát chỉ sau đó cỡ một tuần, khi chính bạn tôi gặp anh đi cùng một cô gái khác vào nhà nghỉ. Bức ảnh cô ấy gửi cho tôi, biển số xe ấy, dáng người ấy chắc chắn tôi chẳng thể nhận nhầm.

Tôi nóng máu tìm đến tận nơi để cho 2 người họ một trận. Mọi sự vỡ lẽ, họ đã qua lại với nhau không chỉ vài lần mà cả hơn nửa năm trời. Còn ứng dụng định vị mà tôi cài ở máy chồng, anh chuyên để ở cơ quan trong giờ hành chính để tôi nghĩ rằng chồng mình đang say mê cống hiến.

Còn chiếc điện thoại thứ hai anh bí mật dùng không nói cho tôi biết, để liên lạc với các nhu cầu còn lại. Các đồng nghiệp bạn bè của anh đều biết số điện thoại đó, chỉ tôi là không. Cái ngày cả công ty náo loạn tìm anh là vì hôm ấy anh quên cả hai chiếc điện thoại ở công ty.

Tôi đã tưởng việc mình làm có thể kiểm soát được chồng nhưng đúng là một khi đàn ông đã lăng nhăng, khó có thể kiểm soát bên ngoài những hành động của họ. Tôi sẽ phải làm gì với người đàn ông mưu mô lại lăng nhăng này đây?

