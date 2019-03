Lâu lắm mới đụng đến laptop của chồng, tôi chết sững khi nhìn thấy tấm hình khỏa thân của người phụ nữ nằm mơ tôi cũng không ngờ này

Cuộc sống vợ chồng của tôi luôn là "niềm mơ ước" của rất nhiều người, bởi ai cũng nhìn thấy chúng tôi yêu thương nhau, sống rất hạnh phúc lại chẳng thiếu thốn về vật chất. 3 năm yêu nhau, 2 năm cưới nhau và trái ngọt cho tình yêu của chúng tôi là một bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh, giờ cháu mới được gần 1 tuổi. Chồng tôi làm bên lĩnh vực bất động sản nên ngay sau khi cưới chúng tôi đã có một căn chung cư rộng rãi để ở, còn tôi làm kế toán cho một công ty với mức lương không tồi. Thử hỏi, cuộc sống như vậy còn gì để phải buồn với lo nữa cơ chứ?

Chúng tôi quen nhau khi đã ở cái tuổi "không còn đùa được nữa", chồng đã 28 tuổi còn tôi thì cũng 25, cả hai đều xác định mối quan hệ nghiêm túc nên rất chân thành và thẳng thắn. Anh nói yêu tôi nhưng muốn xây dựng một sự nghiệp thật vững chắc mới đón tôi về chung một nhà. Tôi đánh cược mọi thứ để tin và đợi anh. Cuối cùng, anh cũng không khiến tôi phải thất vọng, công việc kinh doanh của anh phất lên như diều gặp gió nên chẳng mấy chốc anh đã có một công ty riêng và nhà cửa, xe cộ đầy đủ. Anh giữ đúng lời hứa và tặng tôi một đám cưới không thể ngọt ngào hơn nữa, tôi hạnh phúc lắm vì biết mình đã không chọn nhầm người.

Tôi từng kiêu hành cho rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này - Ảnh minh họa.

Lấy nhau về rồi, anh vẫn yêu thương, chiều chuộng tôi như ngày mới yêu vậy. Anh bảo anh lớn lên trong nhọc nhằn, vất vả nên anh biết và rất trân trọng giá trị của hạnh phúc, của hai chữ gia đình. Ngày tôi biết tin mình có bầu, anh vui sướng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, anh thuê liền một giúp việc và không cho tôi động chân động tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Tôi vẫn muốn đi làm cho khuây khỏa nên anh đồng ý với điều kiện anh đưa đi và đón về.

Mấy đứa bạn chơi thân thỉnh thoảng đến nhà thấy cách anh chăm sóc cho tôi mà tỏ ra ghen tị lắm. Trong đó có Hoa, đứa bạn mà tôi coi như chị em vậy. Chúng tôi lớn lên cùng nhau và rồi còn rủ nhau thi cùng một trường đại học, may mắn là cả 2 cùng đỗ rồi lại ở chung. Dường như tôi có bí mật gì hay tâm sự gì thì chỉ cần nhìn qua ánh mắt là cô ấy cũng có thể đoán được. Dù chơi cùng nhau nhưng sự nghiệp và chuyện tình duyên của cô ấy không được may mắn như tôi. Cô ấy yêu một anh chàng được 6 năm thì đến lúc sắp cưới, bị anh ta cắm cho một cái sừng to tướng, công việc cũng không được thuận lợi khi cứ chuyển hết công ty này đến tập đoàn nọ mà mức lương vẫn bèo bọt. Từ sau khi thất tình, cô ấy trở nên ít nói và thu mình hơn, tôi thương cảm với bạn nên liên tục động viên và rủ bạn đến nhà chơi cho bớt nghĩ ngợi.

Ảnh minh họa.

Sau khi sinh con trai đầu lòng, cuộc sống của tôi càng bận rộn hơn, mặc dù chồng vẫn quan tâm nhưng công việc của anh ấy cũng quan trọng nên tôi cố gắng lo chu toàn mọi thứ để anh không phải bận tâm quá nhiều. Hy sinh cho gia đình đồng nghĩa với việc tôi không còn thời gian chăm sóc cho bản thân mình nữa, tôi trở nên xấu xí và lôi thôi từ lúc nào cũng không hay.

Tin tưởng chồng nên tôi chẳng bao giờ lo lắng chuyện anh có bồ ở bên ngoài. Thậm chí, ngay trước mặt mấy đứa bạn, tôi thẳng thừng tuyên bố "có cho thêm tiền, chồng tớ cũng không đi ngoại tình". Ấy vậy mà, tôi không ngờ, có một ngày mình lại bị phản bội một cách đau đớn đến như vậy và tôi cũng không biết nếu tôi không phát hiện ra thì họ còn lén lút vụng trộm sau lưng tôi đến lúc nào nữa.

Tôi chết điếng khi nhìn vào màn hình laptop của chồng - Ảnh minh họa.

Hôm đó, chiếc laptop của tôi bị hỏng nên phải gửi ở cửa hàng nhờ sửa. Tôi vừa về nhà thì nhận được tin nhắn từ sếp báo kiểm tra file đính kèm trong mail. Tôi đành phải lấy laptop của chồng để làm việc nhưng vừa mở mục "Downloads" trong máy ra thì tôi sốc nặng khi thấy một loạt những tấm hình người phụ nữ mặc bikini, thậm chí còn có 1 tấm khỏa thân. Tôi tò mò mở ra xem thì chết sững khi nhận ra đó chính là Hoa, cô bạn thân chí cốt của tôi.

Trước đây, tôi chẳng bao giờ kiểm tra máy tính của chồng vì tôi nghĩ việc ai người nấy lo, vả lại tôi quá tin vào chồng mình. Tôi có chết cũng không dám tin người chồng mẫu mực của tôi lại làm chuyện xấu xa như vậy sau lưng tôi mà lại còn quan hệ với người bạn mà tôi luôn coi là chị em thân thiết.

Tôi chẳng nói chẳng rằng ôm con ra khỏi ngôi nhà đó, chồng đi làm về nhìn vào màn hình máy tính có lẽ cũng đã hiểu rằng bí mật bị bại lộ nên liên tục gọi điện nhắn tin cầu xin tôi quay về. Anh giải thích rằng tự nhiên nhận được thư gửi đến của bạn tôi nên mở ra xem chứ không hề có vụng trộm. Nhưng làm sao tôi tin được lời anh ta nữa đây khi mà cô ta đã thừa nhận tất cả mọi chuyện rằng họ đã lén lút qua lại được 5 tháng. Con tôi còn quá nhỏ, tôi không muốn thằng bé sớm phải chịu cảnh bố mẹ ly tán nhưng tôi còn cách nào nữa đây. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo L.T (Helino)