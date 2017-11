Làm sao để đòi tiền chụp ảnh cưới của vợ cũ?

Từng đọc rất nhiều bài về chuyện nhiếp ảnh gia bị quỵt tiền ảnh cưới nhưng tôi không ngờ có ngày mình cũng rơi vào tình huống này. Không chỉ thế, người quỵt tiền tôi lại chính là vợ cũ nên càng khó đòi hơn.

Tôi và vợ cũ ly hôn được 2 năm nay nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Lý do ly hôn vì tôi không chịu được tính ăn chơi của cô ấy. Có chồng rồi mà cô ấy vẫn thích nhảy nhót với bạn bè tới khuya mới về.

Mẹ tôi bảo muốn có cháu bế thì cô ấy nói thẳng muốn tận hưởng cuộc sống thêm vài năm nữa. Chính vì thế mà mâu thuẫn giữa vợ và mẹ tôi càng lúc càng cao. Đứng giữa, tôi đã mệt mỏi mà còn bị vợ chì chiết. Cuối cùng chúng tôi quyết định giải thoát cho nhau khi mới cưới được hơn 1 năm và chưa con cái gì.

Vợ tôi xinh đẹp nhưng ăn chơi, lại không chịu sinh con. (Ảnh minh họa)

Sau khi li dị, vợ cũ tôi ngày càng ăn chơi, điệu đà hơn. Tôi thường xuyên thấy cô ấy cập nhật hình ảnh lên facebook bên cạnh nhiều chàng trai khác nhau. Thú thật, tôi có cảm giác may mắn khi sớm thoát khỏi cô ấy.

Dù không còn là vợ chồng nhưng chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè bình thường. Mỗi khi được nghỉ phép, cô ấy lại gọi điện kêu tôi đi du lịch cùng. Mỗi lần đi, tôi sẽ chụp và làm một album ảnh cho cô ấy. Dĩ nhiên, đôi lúc chúng tôi cũng ngủ cùng nhau giống như một thói quen.

Đầu năm nay, vợ cũ tôi có người yêu. Cô ấy cũng giới thiệu anh chàng đó với tôi. Tôi chẳng còn tình cảm gì nên chỉ thấy rất bình thường. Vậy mà tối đó cô ấy nhắn tin hỏi tôi có tiếc không, có hối hận không? Tôi nói không. Cô ấy im lặng.

Hai tháng trước, cô ấy tổ chức đám cưới với chồng mới. Khi chụp album cưới, cô ấy chủ động hẹn gặp tôi và muốn tôi chụp. Cô ấy đưa trước cho tôi 2 triệu đặt cọc, (vì người quen nên tôi cũng không yêu cầu nhiều), còn các khoản tiền xe, tiền vé vào cổng những địa điểm chụp cô ấy sẽ tự lo.

Sáng sớm, tôi và chuyên viên trang điểm, trợ lý phải chuẩn bị hành lý theo vợ chồng cô ấy đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt chụp ngoại cảnh 3 ngày 2 đêm. Cô ấy chỉ lo những khoản đã thỏa thuận, còn tôi phải bỏ tiền túi ra thuê người trang điểm và thêm 2 trợ lý nữa. Chúng tôi chụp tại những địa điểm du lịch có tiếng ở thành phố. Khi về, tôi làm cho cô ấy một album cưới lớn, kèm theo hai tấm ảnh cỡ đại để trưng trong phòng ngủ miễn phí.

Ảnh đã nhận nhưng tiền thì vợ chồng ho không chịu đưa. (Ảnh minh họa)

Khi tôi giao ảnh, vợ cũ hẹn khi nào chụp xong ảnh cưới tại nhà hàng sẽ thanh toán luôn cho tôi một lần. Tôi chẳng mảy may nghi ngờ. Hôm đám cưới, tôi vẫn tận tình chu đáo chụp ảnh, chỉnh sửa và in album. Không ngờ, ảnh đã giao, cô ấy cũng chẳng chê bai gì nhưng tiền thì tới tận hôm nay vẫn chưa chịu thanh toán. Tổng số tiền từ trang điểm, làm album, thuê váy cưới, thuê vest là gần 40 triệu đồng. Tôi đòi vài lần, cô ấy đều lấy lí do này nọ để biện bạch.

Mãi đến hôm qua, tôi cần tiền gấp nên đòi cô ấy. Không ngờ, cô ấy nhắn cho tôi là: “Tôi chỉ muốn cho anh và gia đình anh thấy tôi vẫn có thể có chồng tốt nếu bỏ anh. Còn tiền ảnh cưới xem như anh mừng tôi lấy chồng mới. Với lại tôi đã dành cả tuổi thanh xuân cho anh. Số tiền đó cũng coi như anh đền bù thanh xuân cho tôi vậy”.

Tôi sốc. Đúng là chúng tôi yêu nhau 3 năm mới cưới. Nhưng như vậy không thể nói là cô ấy dành hết thanh xuân cho tôi mà giờ bắt tôi bồi thường. Tôi chán quá. Phải làm sao để hai vợ chồng họ tự nguyện trả lại tiền cho tôi đây? Tôi cũng có giàu có gì đâu mà cho không biếu không như thế? Mà đàn ông đòi tiền hoài cũng ngại quá!

Theo Thời đại